24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5213:3217:0620:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الملف السوري ومنطق تقاسم النفوذ في العالم (5.00)

  2. حقينة سدود المملكة تتجاوز 10 ملايير متر مكعب (5.00)

  3. المغرب يسجل تفاقم العجز في الميزان التجاري (5.00)

  4. بعد 12 سنة على إعدامه .. أين اختفت جثة صدام حسين؟ (5.00)

  5. "فضائح الأدوية" تخيم على أولى الجلسات البرلمانية لوزير الصحة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ميزانية المنح الجامعية تسجل ارتفاعا بالمغرب

ميزانية المنح الجامعية تسجل ارتفاعا بالمغرب

ميزانية المنح الجامعية تسجل ارتفاعا بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 08:54

أفاد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بأن الميزانية المخصصة للمنح الجامعية "ارتفعت من 718 مليون درهم إلى 1800 مليون درهم برسم الموسم الجامعي الحالي".

وأضاف الصمدي، في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس النواب الاثنين حول موضوع "تعميم الاستفادة من المنح الجامعية" تقدم به الفريق الحركي، أن الوزارة "تولي أهمية خاصة للمنح الجامعية بالنسبة للطلبة، وخصوصا المنحدرين من أسر معوزة أو من المناطق الأكثر هشاشة".

وكشف المسؤول الحكومي أن الميزانية المخصصة للمنح جرى رفعها، كما جرى الرفع من عدد الممنوحين من 182 ألفا و500 طالب إلى 364 ألفا و500 طالب برسم الموسم الجامعي الحالي.

وواصل المتحدث موضحا أنه، وفقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 30 نونبر 2012 والخاص بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فإن مهمة تخويل قرار صفة ممنوح على مستوى سلك الإجازة من اختصاص اللجن الإقليمية للمنح.

كما أشار الصمدي إلى أن لهذه اللجان الصلاحية التامة في إجراء جميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين، "بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم، بغية تحقيق عدالة اجتماعية تهدف إلى تمكين الطلبة المستحقين من الناحية الاجتماعية دون غيرهم من هذه المنحة، سواء القاطنين بالمدن الجامعية أو غير القاطنين اعتمادا على الدخل السنوي للأبوين".

ومن أجل تحقيق الاستهداف والشفافية أكثر في عمليتي تدبير وصرف المنح، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن المصالح المختصة بالوزارة بصدد صياغة مرسوم يتمم ويغيّر المرسوم المذكور أعلاه وفق معطيات جديدة ذات الصلة بالاستحقاق الاجتماعي، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة تمت تغطية 75% (كمعدل وطني) في الحصة الأصلية على مستوى سلك الإجازة، علما أن الأقاليم الجنوبية وإقليم جرادة وفكيك يتم تغطيتها بالكامل 100 في المائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.