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الرئيسية | مجتمع | تجربة "التوظيف بالتعاقد" .. تكريس للفشل أم تجويد للتعليم؟

تجربة "التوظيف بالتعاقد" .. تكريس للفشل أم تجويد للتعليم؟

تجربة "التوظيف بالتعاقد" .. تكريس للفشل أم تجويد للتعليم؟
وصال إدبلا*
الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:00

بعد دخول تجربة التوظيف بالتعاقد عامها الثاني في قطاع التعليم، وبلوغ عدد الأساتذة المتعاقدين 55 ألف متعاقد، موزعين بين مختلف جهات وأقاليم المغرب، تساؤلات تطرح اليوم حول مدى نجاعة هذه التجربة، بين مؤيد ومعارض.

تكريس للفشل

في تقييمه لتجربة التوظيف بالتعاقد، يقول الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، يوسف علاكوش، إن "التعاقد تجربة تم تمويه مقاصدها"، ويضيف أن الوزير السابق رشيد بلمختار اعتبرها استجابة للاحتجاجات التي قادتها نقابات التعليم وجمعيات الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، ضد تنامي ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام.

ويستطرد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم بقوله إن هذه التجربة في واقع الحال كانت مجرد إرساء لنمط جديد من "التوظيف الهش" بقطاع حيوي كالتربية والتكوين، دون أفق واضح المعالم، معتبرا أن استعمال "الكونطرا" استغلال لحاجة الأطر الواعدة للعمل.

وبحديثه عن نتائج هذه التجربة، يورد علاكوش أنه "عوض خلق الاستقرار المهني والمادي والمعنوي، فالنتيجة اليوم هي تأسيس تنسيقيات من الأطر، تطالب بإدماجها المشروع في وزارة التربية الوطنية"، وهو الأمر الذي سيدفع الوزارة حسب تعبيره إلى "التمويه من جديد والاستمرار في تنفيذ إملاءات المجموعات المالية، وبالتالي التخلص من ثقل كتلة الأجور، مع إخفاء موظفي القطاع بالأكاديميات الجهوية التي ستصير الحكومة مضطرة إلى دعمها".

وتابع المتحدث ذاته: "استمرار إخضاع المنظومة التربوية للتجارب الدولية، دون اختيارات كبرى واضحة، سيضعف فرص نجاح أي مشروع كيفما كانت نواياه وآلياته"، ويشدد على كون الأسرة التعليمية في المنظومة التربوية هي المحدد الأساسي في إنجاح هذا المشروع، مادامت هي الطرف الموكل إليه تنفيذه، قبل أن يحذر من إخضاع التجربة إلى التوازنات المالية الحكومية.

في السياق ذاته يرى الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الرزاق الإدريسي، أن المشاكل بدأت تظهر في هذه التجربة، مشيرا إلى ما حصل بخصوص المتعاقدين الذين دخلوا بدبلومات جامعية ولم تقبل من طرف وزارة المالية.

وحمل المتحدث وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية، "لأنها كانت على علم مسبق بوضعية هؤلاء الضحايا، سواء خلال الانتقاء الأولي وحتى خلال المرحلة التي تلت نشر نتائج المباراة".

وأقر الفاعل النقابي بأن التعاقد نجح في معالجة مشكل الخصاص الموجود على مستوى هيئة التدريس جزئياً، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن الأمر يبقى مجرد معالجة كمية وغير كاملة، في ظل غياب المعالجة الكيفية، خصوصا أن جزءا كبيرا منهم ينبغي أن يتمتع بحقه في التكوين الأساسي".

وأشار الإدريسي إلى عدم استفادة الفوج الأول إلا من بضعة أيام من التكوين في ظروف غير ملائمة، إذ كان على المكونين خلالها اختزال المعارف التي تقدم لمدة سنتين أو ثلاث سنوات في مراكز التكوين، فيما استفاد الفوج الأخير من 5 أشهر من التكوين، معتبرا أن هذه المدة لازالت غير كافية.

وجدد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رفضه التوظيف بالعقدة، معللا موقفه بتنافي هذا النوع من التشغيل مع ضمان الاستقرار والعمل اللائق والحقوق المتعلقة بالأجر والتعاضدية والتعويضات العائلية، ومعتبرا إياه "يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار في قطاع حيوي لا ينبغي أن تطاله الهشاشة نهائيا".

ويصف الإدريسي عقدة التوظيف بـ"عقدة إذعان، لأنها تمت من طرف واحد ولم تشرك الدولة خلال إحداثها أي طرف، سواء كان من النقابات أو من المقبلين على مباراة التعاقد"؛ زاعما أن الدولة استغلت حاجة المتعاقدين للعمل وجعلتهم يوقعون اضطرارا على هذه الوثيقة.

وحذر الإدريسي من الاستمرار في تجربة التعاقد، معتبرا أن هذا النوع من التوظيف سيطرح مشاكل جديدة في المستقبل، وأشار إلى جملة من المشاكل، بينها الحركة الانتقالية، مذكرا بأن التعاقد يتم بين الأكاديميات الجهوية وبين الأفراد، ما يغيب وجود أي صيغة لينتقل المتعاقد خارج الجهة في إطار الحركة الانتقالية لأي سبب من الأسباب.

تجربة ناجحة

من جهته أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، محمد الديب، أن تجربة التعاقد مع الأكاديميات كانت ناجحة على عدة مستويات؛ فعلى المستوى الاجتماعي ذكر أنها ساهمت في استقرار الموظفين، باعتبار التوظيف إقليميا، ويراعي القرب الجغرافي؛ أما إداريا، فشدد على أنها ساهمت في ترسيخ الجهوية الموسعة، وسهلت الإجراءات الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بفسخ العقدة في حالة عدم التحاق أحد الناجحين في المباراة.

وأضاف مدير أكاديمية الجهة الشرقية، في تصريح لهسبريس، أن التوظيف بـ"الكونطرا" ساهم في تشبيب بنية الجسم التعليمي، مؤكدا أن العديد من المتعاقدين هم في الأصل إما من حملة الشواهد العليا، أو من الذين سبق لهم الاشتغال في الميدان.

وأوضح المتحدث أن التوظيف بالتعاقد ساهم في حل عدد من الإشكالات، أبرزها التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل الأقسام، وتسهيل تطبيق مقاربات جديدة من قبيل تدريس اللغة الفرنسية للأقسام الأولى من سلك التعليم الابتدائي، "الأمر الذي ساهم في الرفع من جودة التعليم، وإرجاع الثقة للمدرسة العمومية"، على حد قوله.

وأقر المسؤول التربوي بأن هذه التجربة لا تخلو من إكراهات، تكمن أساسا في قلة المفتشين، وصعوبة التأطير اليومي والمواكبة المستمرة لهؤلاء الأساتذة المتعاقدين؛ ولتجاوز هذه الإكراهات يقول إنه من المنتظر أن تتم تقوية تجربة الأساتذة المصاحبين، والتي تقوم على مصاحبة الأساتذة القدماء والمتمرسين للأساتذة المتعاقدين الجدد.

وكإجابة عن المشاكل التي قد تعترض هذه التجربة مستقبلا من قبيل إشكالية الحركة الانتقالية، لفت مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية إلى أنه لا بد من مضي سنتين على الأقل على توظيف الفوج الأول حتى يستفيد المتعاقدون من هذه الحركية، مفترضا أنه حينها ستكون هناك مذكرات تنظم هذه الحركة الانتقالية.

*صحفية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - sellam souiri الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:11
Cela fait partie d’un plan diabolique pour détruire complètement l’enseignement public et ce pour des raisons politiques.
Un peuple ignorant est facile à maîtriser c’est la devise de l’état profond
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21
2 - Mohamed الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:22
تلتوضيف بالتعاقد تجربة ناجحة يجب تطبيقها في جميع القطاعات....
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-41
3 - رضوان الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:28
كل الناس تبحت عن عمل قار وداءم ...وكل الناس تفضل القطاع العام لانه فيه امتيازات لاحصر لها لكن هده ليست الحياة! هدا خوف وجبن و كسل و كهولة ومرض...الشباب هو القدرة عن الابداع عن التنافس الشريف على التطور على المعرفة على التواصل على الرياضة على الخلق على الفن... والاءحة لاحصر لها. الله يبعد اعلينا غير الشفارة الدين يعرقلون سير الحياة باعمالهم الدنيءة والضلاميين و المرضى. وديك الساعة القطاع الخاص المنضم سيكون احسن بكتير من القطاع العام ويعطي الفرصة للنجاح للكل !
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-16
4 - حسن الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:33
طبعا التعليم بالتعاقد هو تكريس للفشل،لا توجد رؤيا عميقة وشاملة لاصلاح التعليم،جربنا مخططات كثيرة ذهبت بملايين الدراهم ومع ذلك لم تأتي بنتيجة،سوى نتيجة الفشل،هاهي سياسة التعليم بالتعاقد التي بدورها ستعرف فشلا مخيبا،فالموظف بالتعاقد لا يمكن ان يعطي نتيجة جيدة للتعليم لانه لا يضمن عملا رسميا،في اية لحظة يمكنه ان يغادر لاتفه الاسباب،هذه سياسة الدولة للتملص من مسؤولياتها اتجاه عصب مهم في الولة والحياة وهو التعليم الجيد لابناء الشعب،لافساح المجال للتعايم الخصوصي لينسف جيوب المواطنين وتفقيرهم.يمكن ان نسأل انفسنا لماذا كان التعليم يعطي نتائج جيدة في الماضي،بدليل ان المدرسة العمومية اعطت كوادر في جميع المجالات؟الذين درسوا في كراسة واحدة،لم يحملوا اثقالا وتتقوص ظهورهم كالآن،وبدون نتيجة.أفسحوا المجال لرجال التعليم القدامى واشركوهم في رؤية الاصلاح،بدلا من اسناد الامور لغير اهلها.
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20
5 - مراقب الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:33
الاساتذة المتعاقدون قبلوا بالتعاقد،و وقعوا عقود مع الأكاديميات تفيد بقبولهم بالعقد الذي يلزمهم بعدم المطالبة بالترسيم، وسجلوا العقود في المقاطعات وهم في كامل قواهم العقلية..ونراهم الآن يريدون الخروج للاحتجاج للمطالبة بالترسيم، صراخة الأمر غريب ومحير، كيف تقبل بشيئ ومن بعد ذلك ترفضه؟ كان من الأجدى لو قاطعوا المباراة من الأول، وطبعا التلميذ هو من سيكون الضحية، وسنرى كيف ستتعامل الدولة مع هذه الاحتجاجات التي تبدو أنها ستكون طويلة وسنشاهد نفس الشعارات: جودة التعليم؛اصلاح التعليم؛إنقاذ التعليم..وغيرها من الشعارات
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-10
6 - Hmad الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:37
نسبة كبيرة من الموظفين يفتقدون الضمير المهني ، كفى من تخدير أدمغة الناس و إستعمالهم كنقنطرة لتلبية مطالبكم ، بالواضح التعليم لن يصلح لأنه محتاج إلى ميزانية صخمة و السبب هو الإفراط في الإنجاب بدون تخطيط مسبق من الوالدين و لا تربية ، الأباء يتفنون في فبر كة الأطفال و الرمي بالمسؤولية للحكومات
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-13
7 - استاذة الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:47
الدولة هي لي خرجات على التعليم ملي حيدات لعصا التلاميذ ضصرو أو كيحتاميو بجمعيات حقوق الإنسان لي خرجات على لبلاد ولا التلميذ كيدخل القسم غير باش ادوز الوقت وتفلا على الاستاذ. الأستاذ مبقاش عارف كيفاش اضبط القسم إلى غوت على التلميذ تعنيف نفسي إلى ضربو تعنيف جسدي أو النتيجة كيخليه ادير مابغا أو بالتالي كيشوش على الآخرين أو حتى واحد مكايستافد و ادا تتكلمي مع التلميذ فالقسم اخرج انتاقم منك.لعصا كتربي شحال كلينا ديال لعصا قرينا اوتربينا أو خرجنا متخلقين كنحتارمو الصغير أو لكبير الدولة هي لي كتحرض التلميذ على الأستاذ حتى انعادمات الثقة بناتهم باش كلشي ابق مكلخ. المهم كنخدمو أو خايفين على ريوسنا أو مانقدروش ندويو
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18
8 - من الميدان الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:50
لا يجب الإستخفاف من مستوى الأطر التي نجحت في المباريات لأساتذة التعاقد، فالمقال يحمل في مضمونه نوعا من الإنتقاص من مستوى العملية التربوية للمتعقادين، وكان الأساتذة القدامى كانت لهم عصي سحرية، والحال أن هؤلاء المتعاقدين أبانوا عن مستوى جيد يفوق بكثير مستويات لأساتذة راكموا سنوات في التدريس، هذه التجربة ناجحة ويجب تطبيقها في قطاعات أخرى، وستعطي نتائج ايجابية بلك تأكيد، والأمر يحتاج فقط الى تعديل القانون المنظم لها، عبر إدماجها في سلك الوظيفة العمومية، بعيدا عن أية نظرة انتقاصية واستعلائية
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-6
9 - atbir الاثنين 23 أبريل 2018 - 10:57
التوظيف بالتعاقد وبدون تكوين كاف، هو جزء من تكريس الرداءة وتشجيعها. هذه الرداءة نواجهها ونتعايش معها وبها في كل المجالات: التعليم والصحة، والبناء وكل الخدمات مغشوشة. الدولة تجد راحتها في تشجيع الرداءة في كل شيء، حتى الميدان الفني لم يسلم من نشر الرداءة كما تنشر الأزبال في شوارع المدن.
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6
10 - بوشعيب بناني شميرش الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:15
اضحى التعليم حقلا لتخفيض نسبة البطالة . لا احد سيقبل ان يتم تدريس ابنه من طرف شخص متعاقد بين ليلة و ضحاها سمى نفسه استاذ .
لماذا لا يتم التعاقد في قطاع الامن و الصحة .
لماذا لا نجد اشخاص بين ليلة وضحاها يصبحون ممرضين او اطباء . لقد تم تخريب التعليم العمومي بنجاح .
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4
11 - الياس الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:20
التعليم الاولي حبذا لو اصبح كل معلميه نساءا . لان في هذه المرحلة من عمر التلميذ يكون محتاجا لحنان ام وانتى وليس رجل .لان كل الدول الناجحة في تعليم اطفالها تنهج هذه السياية ناهيك عن تجنب الاغتصابات وارهاب الاطفال وزرع الخوف في نفوسهم وكرههم للتعليم . امريكا وكندا وسويد وكثير من الدول نجحت في تربية اجيال بهذه الطريقة . والرجل خشن بطبعه لا يليق لتربية الاطفال . وفاقذ الشيىء لا يعطيه .-
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-1
12 - المغربي الاثنين 23 أبريل 2018 - 11:25
اصلا التعليم رجع مهنة من لا مهنة له .مستوى جامعي للخريجين.دون المستوى. لا اعمم طبعا هناك فرق كبير بين امتحانات التوظيف مقارنة بفرنسا والمغرب رغم اننا نتبع نفس النظام التعليمي. تجد مجاز في العربية او الدراسات او الاجتماعيات لا يتقن الحساب واللغة الفرنسية ويدرس بالمستوى الابتدائي علما ان من له احقية بالتدريس هم اصحاب التخصص العلمي
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2
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