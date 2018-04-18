24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5013:3217:0620:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. قضية توفيق بوعشرين شبح الضحية (5.00)

  2. أم العيد يملأ "سِجِل الملائكة" سخريةََ من المجتمع (5.00)

  3. محكمة إسرائيلية تسمح بهتافات في المسجد الأقصى (5.00)

  4. مطالب الصحة (5.00)

  5. "تاسك فورس" تدشن زيارة مدن "موروكو 2026" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | انتشار الفئران والصراصير يهدد المخابز التقليدية بالدار البيضاء

انتشار الفئران والصراصير يهدد المخابز التقليدية بالدار البيضاء

انتشار الفئران والصراصير يهدد المخابز التقليدية بالدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:00

انتعشت مبيعات الرغيف المعد في المخابز العصرية والتقليدية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل حجم الاستهلاك من 80 مليون رغيف في 2012 إلى 110 ملايين رغيف خلال العام الماضي، فيما يتجاوز الدعم المخصص للخبز 200 مليار سنتيم.

وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الوضعية الكارثية لعدد كبير من هذه المخابز، التي تشتغل وتنتج الخبز في ظروف تنعدم فيها معايير السلامة الصحية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن نسبة كبيرة من هذه المخابز، خاصة غير المهيكلة، تنتشر بها الفئران والصراصير، خاصة في أماكن تخزين الدقيق وإعداد العجين، وهو ما يعرض صحة المواطنين لمخاطر جمة.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن معظم المخابز لا تلتزم بالشروط الصحية الدنيا، ولا تلتزم بالوزن الأدنى للخبز المتمثل في 200 غرام، مشيرا إلى أن معدل وزن الخبز الذي يتم تسويقه يتراوح بين 130 و150 غراما في أحسن الحالات.

وقال الخراطي إن "المغاربة يستهلكون يوميا ما يناهز 100 مليون خبزة، بمعدل ثلاث وحدات من الخبز يوميا، وهو ما يعني أن قيمة الأموال التي تنقل غصبا من جيوب المواطنين إلى أصحاب المخابز تبلغ ثلاثة مليارات سنتيم بشكل يومي، وهو ما يعني أن قيمة الأموال المحولة في سنة واحدة تزيد عن 990 مليار سنتيم".

وحذر الخراطي من استمرار استعمال أصحاب المخابز مادة السكر في صناعة الخبز، مشيرا إلى أن دراسة سابقة أنجزتها الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك أكدت أن المهنيين من المفروض أن يستعملوا مادة "غلوكوز الذرة" في صنع الخبز، التي تحافظ على مرونة الخبز وليونته، إلا أنهم يلجؤون إلى استعمال السكر بسبب ارتفاع ثمن هذه المادة المستخلصة من الذرة.

وأكدت الدراسة أن أصحاب المخابز يستعملون السكر من أجل إعطاء لون بني للخبز، مما يعطي الانطباع بأنه مطهو بشكل جيد، عكس الواقع، مما يتسبب في أمراض كثيرة في الجهاز الهضمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حمو رايبي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:16
لم تترك لنا الصورة التي اختارتها هيسبريس اي تغليق.. أجملت وأحسنت التعليق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - كوار الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:33
صحيا يجب تناول خبز القمح بمقدار 250 غرام يوميا فقط والاكثار من الخضر وفاكهتان فقط.الخبز مليء بالسكر ويجب استهلاكه باعتدال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - الغش الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:46
أتذكر في صغر أحد أفران في حينا
يخلط العجين بسائل يميل إلى اصفر
كنت اسأل ما هذا عجب
كانوا يقولون أن سكر ذرة عجب
عوض نتقدم نتراجع الى الوراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - مولاة لحريرة الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:49
هادشي ماشي جديد. حنا عندنا تاريخ مشترك مع الفيران وسراق الزيت. حتا هوما كيقبو علا طرف تلخبز بحال فصورة. كين لي لفار مونسو فلحبس ولا فبراكة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - حموعابي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 15:58
الفأر الذي في الصورة فأر نقي وجميل و يبدو أنه gawri .. ليس كالطوبات المقززة و التي تسد الشهية لأسبوع و المتواجدة بكثرة في مخابزنا.. والتي يخاف منها الكلاب أما القطط فتفر منها خوفا على حياتها... لو نعلم ما يدور في مخازن الحبوب و الدقيق و كذلك الخضروات و باقي المواد الغذائية لمتنا جوعا ... تقززا مما سنراه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.