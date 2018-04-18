الزفزافي يستعين بأبيات الشاعر أحمد مطر ويبكي لمعاناة المهدوي

هسبريس- عبد الإله شبل

استعان ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وهو يمثل مساء الثلاثاء أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف، بأبيات للشاعر العراقي أحمد مطر من قصيدته "ارفعوا أقلامكم عنها"، ردا على النيابة العامة التي أكدت حرصها على عرض الأدلة.

وأوضح ناصر الزفزافي، وسط تصفيقات من الحاضرين بالقاعة، وهو ينشد أبيات الشاعر العراقي، أنه "مستعد لكل الأسئلة دون مهابة منها، ولا من أي كان، مهما علا منصبه، سأفضح المفسدين ولن يستطيع أحد إعدام لساني".

وعاد "أيقونة الحراك" إلى قضية حصوله على سترة واقية من الرصاص، كان قد توصل بها من أحد المغاربة المقيمين بالخارج، إذ أكد أنها كانت للوقاية لأنه كان معرضا للاغتيال في أي لحظة.

وشدد ناصر الزفزافي على أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال في مناسبات متتالية، مشيرا إلى تلقيه مكالمة هاتفية من مهاجر مغربي بالديار الأوروبية، وعده فيها بجلب سترة واقية تفاديا لتعرضه للاعتداء بالرصاص.

وأوضح قائد حراك الريف، في معرض حديثه، أن الدولة "كان يتوجب عليها حمايتي من الخطر، لكن ناصر وحياته لا يساويان شيئا بالنسبة لها"

وعبر ناصر الزفزافي عن تأثره بعدم زيارة أمه له في السجن، إذ قال مخاطبا القاضي علي الطرشي: "كل أمهات المعتقلين يحضرن المحاكمة إلا والدتي"، قبل أن يكشف بأنه بكا عند علمه بإصابتها بمرض السرطان.

إلى ذلك، رفضت هيئة الحكم، برئاسة الطرشي، الطلب العارض الذي تقدم به دفاع الصحافي حميد المهدوي، المتابع في الملف نفسه، والمتعلق بإعفائه من الحضور إلى حين وصول مرحلة المرافعة في الموضوع.

وأثار قرار المحكمة احتجاج مدير موقع "بديل" من داخل القفص الزجاجي، الشيء الذي جعل القاضي يطرده من القاعة بدعوى التشويش.

وعبر قائد حراك الريف عن امتعاضه من المعاملة التي يتعرض لها حميد المهدوي، إذ أكد أنه بكى بسبب المعاناة التي يعيشها هذا الصحافي، قبل أن يخاطبهم: "علاش كاتحكرو المهدوي؟".