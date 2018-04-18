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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يستعين بأبيات الشاعر أحمد مطر ويبكي لمعاناة المهدوي

الزفزافي يستعين بأبيات الشاعر أحمد مطر ويبكي لمعاناة المهدوي

الزفزافي يستعين بأبيات الشاعر أحمد مطر ويبكي لمعاناة المهدوي
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:00

استعان ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وهو يمثل مساء الثلاثاء أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف، بأبيات للشاعر العراقي أحمد مطر من قصيدته "ارفعوا أقلامكم عنها"، ردا على النيابة العامة التي أكدت حرصها على عرض الأدلة.

وأوضح ناصر الزفزافي، وسط تصفيقات من الحاضرين بالقاعة، وهو ينشد أبيات الشاعر العراقي، أنه "مستعد لكل الأسئلة دون مهابة منها، ولا من أي كان، مهما علا منصبه، سأفضح المفسدين ولن يستطيع أحد إعدام لساني".

وعاد "أيقونة الحراك" إلى قضية حصوله على سترة واقية من الرصاص، كان قد توصل بها من أحد المغاربة المقيمين بالخارج، إذ أكد أنها كانت للوقاية لأنه كان معرضا للاغتيال في أي لحظة.

وشدد ناصر الزفزافي على أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال في مناسبات متتالية، مشيرا إلى تلقيه مكالمة هاتفية من مهاجر مغربي بالديار الأوروبية، وعده فيها بجلب سترة واقية تفاديا لتعرضه للاعتداء بالرصاص.

وأوضح قائد حراك الريف، في معرض حديثه، أن الدولة "كان يتوجب عليها حمايتي من الخطر، لكن ناصر وحياته لا يساويان شيئا بالنسبة لها"

وعبر ناصر الزفزافي عن تأثره بعدم زيارة أمه له في السجن، إذ قال مخاطبا القاضي علي الطرشي: "كل أمهات المعتقلين يحضرن المحاكمة إلا والدتي"، قبل أن يكشف بأنه بكا عند علمه بإصابتها بمرض السرطان.

إلى ذلك، رفضت هيئة الحكم، برئاسة الطرشي، الطلب العارض الذي تقدم به دفاع الصحافي حميد المهدوي، المتابع في الملف نفسه، والمتعلق بإعفائه من الحضور إلى حين وصول مرحلة المرافعة في الموضوع.

وأثار قرار المحكمة احتجاج مدير موقع "بديل" من داخل القفص الزجاجي، الشيء الذي جعل القاضي يطرده من القاعة بدعوى التشويش.

وعبر قائد حراك الريف عن امتعاضه من المعاملة التي يتعرض لها حميد المهدوي، إذ أكد أنه بكى بسبب المعاناة التي يعيشها هذا الصحافي، قبل أن يخاطبهم: "علاش كاتحكرو المهدوي؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مهندس الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:19
علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي وأمشي.. ثم أمشي.. وأقاوم.
عشت حرا يا الزفزافي فأنت حر في قلوبنا وقل لسجانك حاصر حصارك لا مفر.
الحرية لمعتقلي حراك الريف
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49
2 - انا حيران الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:20
و الله السي الزفزافي الا حيرتني امرك غريب فالحقيقة ,واش انت غارق فالمشاكل وكدافع على المهداوي .وفك حررتك هو الاول عاد باش يمكن ليك تدافع الاخرين
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-48
3 - Abdeslam from usa الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:28
السلام عليكم.
الكل يتهرب من الضرائب والكل يعطي الرشاوي لكي لا يدفع للخزينة والكل يريد الدولة ان تفعل كدا وكدا وان تقوم بكدا وكدا. ماذا اعطينا للدولة لكي تقوم لنا بما ينادي به المتظاهرون. والله ما احفرت الى كلتي.
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-21
4 - مواطن الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:34
الزفزافي اسد الريف عشت وعاش الشعب ....
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23
5 - إن مع العسر يسرا الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:35
والله غرغرة عيناي عندما قرآة "علاش كاتحكرو المهدوي؟"
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24
6 - الكل يريد أن يصبح بطلا الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:45
الكل يريد أن يصبح بطلا و زعيما لمنطقة ما
فكم من بطل و زعيم سيظهر في المغرب
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0
7 - عادل كازاوي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 01:54
قلوب كل المغاربة معك يا شهم، يا حر، حتا وإن سجنوك، وإن ضربوك، وإن عذبوك، حتا وان كانت النيابة العامة تتكلم وتتحرك بالتعليمات الهاتفية،فاعلم ان كل المغاربة يدعون الله لكي يكون معك، انت من خرجت لتقول كلام الحق، لتقول ما لم يقدر الاغلبية قوله، واعلم اننا صابرون على ما نرى، وصبرنا سينتهي مهما طال الزمان، والله ان كل المغاربة يعلمون المفسد من الامين الصادق، حتى اون كانت مناصبهم عليا. فقضائنا لا تعترف به محاكم أوروبا والدول الديمقراطية، فكيف لنا نحن ان تثق في قضاء فاسد ورخيص، لا يثق فيه الا أهبل جاهل، كيف يثق المواطن في قضاء يسجن المواطن الذي يقول الحقيقة ويفضح المفسدين، بيد ان كل المفسدين الكبار احرار يفعلون ما يشاؤون ولا احد يتكلم معهم، الذين نهبو الرمال والبحار والاراضي، نهبو الأخضر واليابس، ما في البر والبحر، ومن شكك في كلامي فليقم باستفتاء عام حول ثقة المغاربة بكل اطيافهم في قضائهم وسيرو الحقيقة المرة. وكما هددتم نيبيلة منيب التي يتشارك معها الرأي أغلبية المغاربة، فأنتم تهددوننا نحن أيضا، لسبب بسيط هو اننا نتشارك نفس الرأي مع الأستاذة منيب التي نعتبرها خطا أحمر.
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8 - إلى الملك الأربعاء 18 أبريل 2018 - 02:01
أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين فاضحي الفساد بأمر من الملك نفسه،لتدخلوا الوطن و الشعب إلى التاريخ و العالمية،و قوموا بدوركم لتفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري،لأنكم و أنتم على رأس كل المؤسسات أصبحتم تشتكون من الفساد في كذا خطاب،(أين الثروة؟)(كيف يحس المسؤول و هو واقف في الضوء الأحمر؟) و (عبرتم عن فشل النموذج التنموي بالبلاد)(و الزلزال السياسي الناقص من المحاسبة)،و رئاسة النيابة العامة لديها برنامج سحري لمحاربة الفساد،لكنها تحتاج الدعم و المساعدة و المساندة من المؤسسة الملكية القوية،لأنها في مواجهة لوبيات الفساد المنظمة داخل المؤسسات و خارجها أو جيوب مقاومة الإصلاح و محاسبة كل من تجرأ على سرقة المال العام،لأن هيبتك و هيبة الشعب و هيبة الدولة و الدستور و المؤسسات تقتضي الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين،أما رسالة الزجر فقد وصلت (ؤ نخليو حنا حتى نشوفو هاد الدجاجة د المغريب فين غادة تبيض)و لا ننسى قول المرحوم المفكر الدكتور عالم المستقبليات المهدي المنجرة : كل تأخير في التغيير سنؤدي عليه الثمن.و ناصر يخاف على استقرار الوطن عكس بعض خدام الدولة يا ملك المغرب.
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9 - محمد الأربعاء 18 أبريل 2018 - 02:04
الزفزافي حر لا يساوم ولا يباع
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