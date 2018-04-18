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الرئيسية | مجتمع | سابقة من نوعها بالمغرب .. طبيبة تجري عملية ولادة تحت الماء

سابقة من نوعها بالمغرب .. طبيبة تجري عملية ولادة تحت الماء

سابقة من نوعها بالمغرب .. طبيبة تجري عملية ولادة تحت الماء
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:00

أجرت غيثة السويطي، الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد، أول عملية توليد تحت الماء بالمغرب، وهي الطريقة المتداولة بكل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة بنجاعتها في تسهيل الولادة وتخفيف آلامها.

وقالت السويطي إن الإقبال على هذا النوع من الولادات جاء بطلب من الأم التي كانت تحلم بأن تجرب هذه الطريقة، موضحة في تصريح لهسبريس أن هذا النوع من الولادات موجود ويمكن القيام به، إلا أنه لم يسبق أن طلبت أي أم ذلك.

وأوضحت السويطي بعضا من فوائد الولادة تحت الماء ومتطلباتها وأيضا مخاطرها، قائلة إنها "تتطلب تحضيرات خاصة، من قبيل ألا يكون وزن الطفل كبيرا وأن تكون الأم تتحرك كثيرا ولا تعاني من أي أمراض مزمنة، من قبيل السكري أو ارتفاع ضغط الدم".

وتشدد المختصة على ضرورة إجراء هذا النوع من الولادات في ظل ظروف خاصة، قائلة إنه لا بد من "تنظيف حوض الولادة ومعالجته ضد البكتيريا، وأن تكون درجة حرارة الماء 37 درجة مئوية"، مبرزة أن الطفل في هذه الحالة لا يحس بصدمة اختلاف الأجواء، بل يحس كما لو أنه لازال في السائل نفسه الذي كان ببطن أمه.

وتضيف السويطة: "الولادة في الماء مثل جميع الولادات لها مخاطرها، ويجب أن تكون تحت الرعاية الطبية ولا ينصح بممارستها في البيت"، مردفة: "لا يمكن لأي امرأة أن تقوم بالولادة تحت الماء، بل يجب أن يكون هناك طاقم طبي وأن يكون هناك تتبع لدقات قلب الجنين، وهل يتحمل أوجاع الولادة، وأيضا تجب مراقبة تنفس الأم".

وتقول المتحدثة إن على كل من ترغب في الولادة بهذه الطريقة أن تتبع نمطا غذائيا خاصا، وزادت موضحة: "مثلا حينما تصل إلى الشهر السادس من الحمل عليها أن تقلل ما أمكن من السكريات، لأنها تسبب زيادة وزن الجنين، وعليها أيضا أن تقلل من تناول المعجنات والطعام المصنوع من الدقيق الأبيض، وأن تتمشى أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الولادة؛ ناهيك عن شرب الماء بكثرة وزيارة الطبيب بشكل منتظم".

وتوضح السويطي أن الولادة تحت الماء هي "أغلى من الولادة الطبيعية لكونها تتطلب مستلزمات خاصة ومراقبة خاصة، كما أنها تكلف المصحة أكثر مما تكلفه الولادة الطبيعية، إذ يتراوح ثمنها ما بين 3000 و6000 درهم".

وأعلنت المختصة نوعا جديدا سيبدأ اتباعه مستقبلا، ويتعلق الأمر بـ"الولادة فوق الكرسي"، قائلة: "إنها طريقة سهلة..تتخذ المرأة وضعية جلوس خاصة على الكرسي، وهو ما يسهل الولادة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Seddam الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:11
هذه الطريقة أصبحت معتمدة من طرف كل المستشفيات و المصحات في أمريكا و اليابان و الدول الأوروبية،فهنيئا لطبيبتنا وفقها الله و أتمنى أن تكون بداية لتعميمها في المستشفيات المغربية.
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57
2 - سناء الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:18
اجريت منذ ثمانية عشر سنة لابن اخي بانجلترا......
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27
3 - salm الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:20
تشجيعاتنا لكي يا دكتورة استمري في اتقان عملكي و لله المستعان
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25
4 - واحد الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:25
" هذا النوع من الولادات جاء بطلب من الأم التي كانت تحلم بأن تجرب هذه الطريقة "

أولا، مبروك ما تزاد أ لالة، و أتمنى أن تكاليف المصحة الخاصة كانت مرفقة
ثانيا: كاين اللي سبقوك لتجارب أكثر اثارة و تشويق من هادي

كاين اللي ولدات فالتاكسي
كاين اللي ولدات فوق الحمار
وكاين اللي ولدات فالهواء الطلق
وكاين الي بداتها فوق اليابسة و كملاتها تحت الأرض

غار هاد العيالات مساكن ما ولود فمصحة خاصة وما كانتش بخاطرهم، و ما كانوش كا يحلمو بيها

وانشاء الله الولادة الجاية ديريها بالباراشوت من فوق السحب .. علاش اللا
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37
5 - Ahmed الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:29
تحت الماء أو فوق القمر أو حتى في كوكب زحل .. المهم اسأل الله الذرية الصالحة
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30
6 - مغربي قح الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:30
ها العار غير مستشفيات قادرة على عمليات جراحية للإنسان عادية عاد نشوفوا تحت الماء....اش حاصك العريان خاصني خاتم امولاي!!!
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22
7 - شوف تشوف الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:31
عجب العجاب وأول بادرة تحسب للكفاءة الوطنية ولدكتورة مغربية اللهم زد وبارك سجل يا تاريخ
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-4
8 - moussa الأربعاء 18 أبريل 2018 - 16:47
Did the lady give birth to a fish? Just joking, congrats to the doctor and to the parents, and may Allah bless their kid.
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2
9 - مبروك الأربعاء 18 أبريل 2018 - 17:11
مبروك للطبيبة و لكفاءة الطاقم ومبروك للأم الزيادة، كما أن الثمن في المتناول مقارنة بالخدمة الجيدة والظروف الصحية والاتقان ، اما اصحاب علاش و حدة ولدات فوق حمارة و بورما والقضية الفلسطينية ولماذا انقرضت الديناصورات واش شوية لباس راه خدمة خاصة السيدة فلوسها هادوك والمصحة أطباءها هادوك مالهم هوما مسؤولين على الحروب فالكون! بنادم مسطي باغي يتحاسب معاك على رزقك وتبقى ليه الحل لمشاكل ماشي نتا سبابهم ! بنادم مريض فدماغو الحقد اليساري و التدعشش الخوانجي يا لطيف
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-3
10 - hakim الأربعاء 18 أبريل 2018 - 17:14
هذه العملية اجريت لزوجتي في المانيا داخل البيت ،طريقة جيدة بدون مشاكل ،الماء الدفئ يساعد العضلات على الترخي ،كما قلت الطبيبة ان تكون هزاك حركات و من الافضل المشي قبل الولادة .شكرا لطبيبة على مجهودها.
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2
11 - عبد الحكيم الأربعاء 18 أبريل 2018 - 17:20
جميل جدا ان نرى ان هناك اطر علمية،تواكب التطور الحاصل في مجالها و نشر ذلك في المتجمع بدل التحجر الحاصل في العقليات،التي لا تريد التخلي عن ما درسته في الكليات
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4
12 - متفاءل الأربعاء 18 أبريل 2018 - 17:42
دبا غادي اندخلو السويسي ونقولو ليهم امراة غادي اتولد غادي يقول لينا دخلو اختارو الحوض الماءي للولادة ههههههه بغيت غير انتخيل هده الخدمة في مستشفى السويسي ماقدرتش حيت شفت اشنو وقع تما في قسم الولادة لك الله يا وطني الله ياخد الحق لي كان السبب في تاخر الصحة
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2
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