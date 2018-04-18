سابقة من نوعها بالمغرب .. طبيبة تجري عملية ولادة تحت الماء

هسبريس - أمال كنين

أجرت غيثة السويطي، الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد، أول عملية توليد تحت الماء بالمغرب، وهي الطريقة المتداولة بكل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة بنجاعتها في تسهيل الولادة وتخفيف آلامها.

وقالت السويطي إن الإقبال على هذا النوع من الولادات جاء بطلب من الأم التي كانت تحلم بأن تجرب هذه الطريقة، موضحة في تصريح لهسبريس أن هذا النوع من الولادات موجود ويمكن القيام به، إلا أنه لم يسبق أن طلبت أي أم ذلك.

وأوضحت السويطي بعضا من فوائد الولادة تحت الماء ومتطلباتها وأيضا مخاطرها، قائلة إنها "تتطلب تحضيرات خاصة، من قبيل ألا يكون وزن الطفل كبيرا وأن تكون الأم تتحرك كثيرا ولا تعاني من أي أمراض مزمنة، من قبيل السكري أو ارتفاع ضغط الدم".

وتشدد المختصة على ضرورة إجراء هذا النوع من الولادات في ظل ظروف خاصة، قائلة إنه لا بد من "تنظيف حوض الولادة ومعالجته ضد البكتيريا، وأن تكون درجة حرارة الماء 37 درجة مئوية"، مبرزة أن الطفل في هذه الحالة لا يحس بصدمة اختلاف الأجواء، بل يحس كما لو أنه لازال في السائل نفسه الذي كان ببطن أمه.

وتضيف السويطة: "الولادة في الماء مثل جميع الولادات لها مخاطرها، ويجب أن تكون تحت الرعاية الطبية ولا ينصح بممارستها في البيت"، مردفة: "لا يمكن لأي امرأة أن تقوم بالولادة تحت الماء، بل يجب أن يكون هناك طاقم طبي وأن يكون هناك تتبع لدقات قلب الجنين، وهل يتحمل أوجاع الولادة، وأيضا تجب مراقبة تنفس الأم".

وتقول المتحدثة إن على كل من ترغب في الولادة بهذه الطريقة أن تتبع نمطا غذائيا خاصا، وزادت موضحة: "مثلا حينما تصل إلى الشهر السادس من الحمل عليها أن تقلل ما أمكن من السكريات، لأنها تسبب زيادة وزن الجنين، وعليها أيضا أن تقلل من تناول المعجنات والطعام المصنوع من الدقيق الأبيض، وأن تتمشى أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الولادة؛ ناهيك عن شرب الماء بكثرة وزيارة الطبيب بشكل منتظم".

وتوضح السويطي أن الولادة تحت الماء هي "أغلى من الولادة الطبيعية لكونها تتطلب مستلزمات خاصة ومراقبة خاصة، كما أنها تكلف المصحة أكثر مما تكلفه الولادة الطبيعية، إذ يتراوح ثمنها ما بين 3000 و6000 درهم".

وأعلنت المختصة نوعا جديدا سيبدأ اتباعه مستقبلا، ويتعلق الأمر بـ"الولادة فوق الكرسي"، قائلة: "إنها طريقة سهلة..تتخذ المرأة وضعية جلوس خاصة على الكرسي، وهو ما يسهل الولادة".