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كُتّاب وآراء
قبل فاتح ماي .. النقابات تتشبث بزيادة 400 درهم في الأجور
على بُعد حوالي أسبوع من عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عبّرت المركزيات النقابية، في اجتماع مغلق فيما بينها، عن رفضها لمقترحات الحكومة المقدمة حول مطلب الزيادة في الأجور.
وعلمت هسبريس أن اجتماعاً جمع قيادات كبريات المركزيات النقابية بالرباط خلص إلى رفض المقترح الحكومي المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.
وأكد مصدر حضر اللقاء أن النقابات قررت إخبار رئيس الحكومة بالتشبث بزيادة قدرها 400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور.
وأوضح المصدر النقابي أن "الاتفاق، الذي أعلن عليه العثماني شهر مارس الماضي بالسعي إلى الخروج باتفاق مشترك قبل شهر أبريل المقبل، لم يتحقق منه شيء، بالرغم من اقتراب فاتح ماي والحديث عن هدية الحكومة إلى العمال والموظفين".
ولفت المتحدث أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لم يقدم أي مقترح بخصوص الزيادة في رواتب القطاع الخاص، بسبب انشغاله بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 ماي المقبل"، وأكد أن النقابات ستقترح الزيادة في أجور العمال بنسبة 10 في المائة على أقل تقدير.
ومن المرتقب أن تعلن المركزيات النقابية، بشكل مشترك، عن موقفها رسمياً من العرض الحكومي المقدم؛ وهو الأمر المرتقب أن يشعل غضب الطبقة العمالية في المغرب تزامناً مع تظاهرات فاتح ماي التي تطالب بتحسين وضعية الشغيلة والموظفين.
وتقدر الحكومة كلفة هذه الزيادة المقترحة لفائدة الموظفين العموميين بقرابة أربعة ملايير درهم سنوياً، بينما تقدر الكلفة المالية السنوية الإجمالية لهذه المقترحات قرابة 6.4 مليارات درهم سنوياً، في انتظار اجتماع اللجنتين الخاصتين بالقطاعين العام والخاص، قبيل اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.
وكانت الحكومة قد اقترحت إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بحوالي 700 درهم شهرياً لفائدة حوالي 50 ألف موظف عمومي.
وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة؛ غير أن الحكومة تؤكد أنها لا تُعارض مطلب الزيادة في الأجور، لكنها تشدد على ضرورة أن تشمل فقط موظفي الفئات الدنيا التي لا تتجاوز 5500 درهم، لكي لا يتم التأثير على التوازن المالي للدولة كما وقع حين تم تطبيق بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل، إذ وصلت كلفته إلى أزيد من 13 مليار درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
لازالت الشغيلة البنكية تنتظر تطبيق القانون فيما يخص علاوة الأقدمية داخل البنوك.
كدلك الزيادة في الأجور علما ان البنوك تربح أموال طائلة.
حكومة ما بيدها حيلة.
حتى بعض الوزراء او المسؤولين الاخرين لم يكرهوا هذه الزيادة في رواتبهم.
اتقوا الله في الطبقة المتوسطة والفقيرة ولا تنسووا أنكم محاسبون أمام الله فاتقوا الله في عباده
لن تتوقعوا أي شيء من هذه الحكومة و النقابات فككل سنة يحدثوا ضجيجا ليقولوا لبعضهم البعض "أنا أحدث الضجيج فأنا موجود" و بعد ذلك يجلسون حول موائد ليشربوا نخب الانتصار و النجاح في مهمة تفويت الفرصة على الطبقة المسحوقة
الزيادة من راس الحمق هكذا قالوا
الدولة التي تحترم مواطنيها تضمن لهم العيش الكريم
وانا مع الزيادة في الاجور والأولوية لذوي الاجور المتدنية فكيف يعقل ان حارس أمن يتقاضى 2000 درهم ويسكن بالدار البيضاء مثلا بالله عليكم اتريدونه ان يبيع المهلوسات بعد 12 ساعة شغل ليتمم الشهر دون دين
على الحكومة وضع مرتب 3500 درهم كأدنى اجر لكل قطاع عام او خاص
راني مداويش على ناس 20000درهم لفوق باراكا عليكم غي الامتيازات
قهرتونا
يعني ليست هناك زيادة هدا هو التفاهم لكي لاتاخدوا سنتيما زيادة استغفر الله انهم متفاهمون النقابات تطالب اكتر والحكومة تعطي اقل ويفشل الحوار بل هو مخطط لافشاله امام الاغبياء الدين يتقون في النقابات نريدة زيادة في منحة الاطفال وتخفيض الضريبة وزيادة 10 %.
لكي لا تنتفض الشغيلة يلعبون لعبة الغميضة اسيدي نشدو هاد العام شوية والعام الماجي داكشي لبقى احسن من والوا
هل متقاعدو القطاع العام أقل من 5500 درهم ملائكة معصومين لا يأكلون ولا يشربون حتى لا تحسن الحكومة معاشهم وترفع من قدرتهم الشرائية