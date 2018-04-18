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قبل فاتح ماي .. النقابات تتشبث بزيادة 400 درهم في الأجور

قبل فاتح ماي .. النقابات تتشبث بزيادة 400 درهم في الأجور
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:00

على بُعد حوالي أسبوع من عيد العمال العالمي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، عبّرت المركزيات النقابية، في اجتماع مغلق فيما بينها، عن رفضها لمقترحات الحكومة المقدمة حول مطلب الزيادة في الأجور.

وعلمت هسبريس أن اجتماعاً جمع قيادات كبريات المركزيات النقابية بالرباط خلص إلى رفض المقترح الحكومي المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.

وأكد مصدر حضر اللقاء أن النقابات قررت إخبار رئيس الحكومة بالتشبث بزيادة قدرها 400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور.

وأوضح المصدر النقابي أن "الاتفاق، الذي أعلن عليه العثماني شهر مارس الماضي بالسعي إلى الخروج باتفاق مشترك قبل شهر أبريل المقبل، لم يتحقق منه شيء، بالرغم من اقتراب فاتح ماي والحديث عن هدية الحكومة إلى العمال والموظفين".

ولفت المتحدث أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لم يقدم أي مقترح بخصوص الزيادة في رواتب القطاع الخاص، بسبب انشغاله بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 ماي المقبل"، وأكد أن النقابات ستقترح الزيادة في أجور العمال بنسبة 10 في المائة على أقل تقدير.

ومن المرتقب أن تعلن المركزيات النقابية، بشكل مشترك، عن موقفها رسمياً من العرض الحكومي المقدم؛ وهو الأمر المرتقب أن يشعل غضب الطبقة العمالية في المغرب تزامناً مع تظاهرات فاتح ماي التي تطالب بتحسين وضعية الشغيلة والموظفين.

وتقدر الحكومة كلفة هذه الزيادة المقترحة لفائدة الموظفين العموميين بقرابة أربعة ملايير درهم سنوياً، بينما تقدر الكلفة المالية السنوية الإجمالية لهذه المقترحات قرابة 6.4 مليارات درهم سنوياً، في انتظار اجتماع اللجنتين الخاصتين بالقطاعين العام والخاص، قبيل اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت الحكومة قد اقترحت إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وإحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بحوالي 700 درهم شهرياً لفائدة حوالي 50 ألف موظف عمومي.

وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة؛ غير أن الحكومة تؤكد أنها لا تُعارض مطلب الزيادة في الأجور، لكنها تشدد على ضرورة أن تشمل فقط موظفي الفئات الدنيا التي لا تتجاوز 5500 درهم، لكي لا يتم التأثير على التوازن المالي للدولة كما وقع حين تم تطبيق بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل، إذ وصلت كلفته إلى أزيد من 13 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - غير مدمج بالسلم 10 الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:20
100 د رهم بين مقترح الحكومة وتشبت النقابة يعني التامر على الشغيلة تحت استراتيجية خادعة اسمها الحوار الاجتماعي
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15
2 - الثقة الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:23
لماذا لا تهتمون بل ولا تفكرون البثة في أوضاع المتقاعدين. إدا كنتم لا تعتبرون اننا مغاربة فإننا لسنا كذلك
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14
3 - بنكي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:24
علاوة الأقدمية داخل البنوك
لازالت الشغيلة البنكية تنتظر تطبيق القانون فيما يخص علاوة الأقدمية داخل البنوك.
كدلك الزيادة في الأجور علما ان البنوك تربح أموال طائلة.
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1
4 - bio الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:26
الفتات ولاشيء سوى الفتات.
حكومة ما بيدها حيلة.
حتى بعض الوزراء او المسؤولين الاخرين لم يكرهوا هذه الزيادة في رواتبهم.
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10
5 - omar الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:28
علاه يالحكومة الموظفين اللي كيتخلصو باكثر من 5500 درهم ميستحقوش الزيادة من بعد اكثر من سبع سنوات كلها اقتطاعات من اجورهم وتجميدها وترقاع لصندوق التقاعد الذي افسده الاخرون؟؟؟حرام عليكم يامن كنتم تدعون قبل ان تصلوا الى كراسي الحكم مايتناقض مع مبادئكم ...الله ياخذ فيكم الحق
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17
6 - yahya oujda الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:31
اولا يجب احترام ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي وأين هي التسوية بالشواهد والدبلومات وخاصة المتعلقة بموظفي الجماعات الترابية أسوة بباقي القطاعات الاخرى واين هو مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور و............
اتقوا الله في الطبقة المتوسطة والفقيرة ولا تنسووا أنكم محاسبون أمام الله فاتقوا الله في عباده
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8
7 - jawad الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:32
كون كانت الزيادة للنواب بسرعة يتم الإتفاق عليها.
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13
8 - سعيد الأدوزي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:33
البيع و الشرا ليس إلا ...
لن تتوقعوا أي شيء من هذه الحكومة و النقابات فككل سنة يحدثوا ضجيجا ليقولوا لبعضهم البعض "أنا أحدث الضجيج فأنا موجود" و بعد ذلك يجلسون حول موائد ليشربوا نخب الانتصار و النجاح في مهمة تفويت الفرصة على الطبقة المسحوقة
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9
9 - امغار ناريف الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:34
لا نريد الزيادة في الاجور انما نطالب بالغاء البرلمان ومجلس ابمستشارين الذان ياكلان اموال الشعب بالباطل كما نطالب بايقاف الريع الذي يستفيد منه الاغنياء دون الفقراء ونطالب بمحاسبة الوزراء وخدام الدولة واصحاب المادونيات حينها سيقع التوازن بين كل فئات المجتمع وسيعتدل الميزان الاجتماعي اما ات يكذب علينا العثملني بزيادة 300درهم لفئة دون اخرى فهذا استهتار بعقولنا ولن نقبله ابدا
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18
10 - MOHA الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:34
ا لموظفين غارقين في الديون بكل اصنافهم وبالتالي يجب ان تكون عامة ومعتبرة
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11
11 - عبو الرباطي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:36
وماذا عن الموظفين اصحاب الشواهد العليا والمصنفين في سلاليم دنيا بالله عليكم انظروا لحالهم
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2
12 - فريد (موظف) الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:38
انا مع تحسين المستوى المعيشي لجميع طبقات الشعب، و لكن يجب محاسبة كل موظف او مسؤول اذا قام بخطأ او ثبت عليه تقصير ما .
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-2
13 - عبد الحق الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:39
هذه النقابات تلعب الأدوار على العمال السنة الماضية رفضوا نفس الشيء فلم يستفد العامل لمدة سنة والآن نفس الشيء سيرفضون وسيضيع العامل مرة أخرى، لماذا لا تقبل النقابات هذه الزياة وبعد سريانها تطالب من جديد وترفع المطالب ، إنهم يلعبون الأدوار علينا و المستفيد هو النقابات و الحكومة
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6
14 - houssine الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:40
On ne veut pas de primes pour encourager les naissances. On ne veut pas de la poudre aux yeux. Avoir des enfants c’est des charges en plus. L’état doit d’abord leur garantir une meilleure scolarité, des hôpitaux, des soins de qualité, des droits, des libertés pour s’épanouir. Voilà ce qu’il faut prévoir aux nouvelles naissances, aux nouvelles générations. Les syndicats doivent être fermes et courageux. Il faut une augmentation de salaire pour les fonctionnaires et les salariés. C’est simple et c’est clair. Aujourd’hui le pouvoir d’achat a chuter et ceci même chez certains cadres de la fonction public n’arrivent pas boucler la fin du mois.
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4
15 - Med naji الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:41
600 درهم التي استفاد منها جميع الموظفين أستثني منها رجال الشرطة سنة 2011 و التخوف الأكبر أن تستثى هاته الفئة مرة أخرى.
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0
16 - Tahlawi الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:42
السلام عليكم ورحمة الله
الزيادة من راس الحمق هكذا قالوا
الدولة التي تحترم مواطنيها تضمن لهم العيش الكريم
وانا مع الزيادة في الاجور والأولوية لذوي الاجور المتدنية فكيف يعقل ان حارس أمن يتقاضى 2000 درهم ويسكن بالدار البيضاء مثلا بالله عليكم اتريدونه ان يبيع المهلوسات بعد 12 ساعة شغل ليتمم الشهر دون دين
على الحكومة وضع مرتب 3500 درهم كأدنى اجر لكل قطاع عام او خاص
راني مداويش على ناس 20000درهم لفوق باراكا عليكم غي الامتيازات
قهرتونا
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7
17 - فهد الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:45
الحكومة تقترح زيادة 300درهم اي عشرة دراهم في اليوم ياسلام مبلغ كبير سيتقل جيب الموظف
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10
18 - هشام الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:46
نسعى لاصلاح شامل للوظيفة العمومية يكون فيها الموظفين متساويي الحقوق يسوده عدالة آجرية بالخصوص الطبقة الدنيا من الموظفين ويكون انصاف حقيقي لفءة السلاليم الدنيا من المعيب ان يكون موظفي السلاليم العليا يتقاضون عشرة أضعاف اجور موظفي السلاليم الدنيا اما هكذا إجراءات لم تخرج عن ماهو معتمد فئوية مقيتة وصراع الوجود في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وجب اتخاذ إجراءات انية لها منظور الإصلاح المرتقب كحذف السلاليم 6/7 وزيادة آجرية تلمس واقع غلاء الأسعار في مجتمعنا وإطلاق مشروع جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعديد الإجراءات الانية للتحضير للإصلاح المنشود أم ان المرتقب غير مأمول وتم العدول عنه وتبقى دار لقمان على حالها
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1
19 - الصحراوي الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:48
مشات الزيادة كالحوار السابق مع الحكومة السابقة انها مسرحية ونحن اغبياء نتق فيهما.
يعني ليست هناك زيادة هدا هو التفاهم لكي لاتاخدوا سنتيما زيادة استغفر الله انهم متفاهمون النقابات تطالب اكتر والحكومة تعطي اقل ويفشل الحوار بل هو مخطط لافشاله امام الاغبياء الدين يتقون في النقابات نريدة زيادة في منحة الاطفال وتخفيض الضريبة وزيادة 10 %.
لكي لا تنتفض الشغيلة يلعبون لعبة الغميضة اسيدي نشدو هاد العام شوية والعام الماجي داكشي لبقى احسن من والوا
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2
20 - عبد العزيز العزري الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:49
ومتقاعدو القطاع العام الذين يتقاضون معاش أقل من 5500 درهم في الشهر . سبق لحكومة السيد عباس الفاسي أن اقصتهم من الاستفادة من زيادة 600 درهم . وهاهي حكومة السيد العثماني وبتزكية من المركزيات النقابية يقصونهم من أية زيادة في معاشهم خلال هذا الحوار الاجتماعي المغشوش .
هل متقاعدو القطاع العام أقل من 5500 درهم ملائكة معصومين لا يأكلون ولا يشربون حتى لا تحسن الحكومة معاشهم وترفع من قدرتهم الشرائية
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2
21 - فراس الأربعاء 18 أبريل 2018 - 23:52
اعتقد ان ما تقدمت به الحكومة يبقى مقبولا نوعا ما للحد من الفوارق بين الاجور وشخصيا أحبذ لو كانت جدولة الاجور تبدأ ب 7000 درهم مع زيادة ب 1000 درهم كل 5 سنوات وتحديد منحة التقاعد في الحد الادنى للاجر مع سلة خدمات اجتماعية خاصة بهذه الفئة لأنه لا يعقل ان يحصل المتقاعد على 10000 درهم بينما موظف حديث مقبل على تكوين أسرة يتقاضى 3000 درهم الاجدر ان يكون العكس لان ما يهم المتقاعد في نظري في آخر عمره هو أن يرى فلذات كبده يحصلون على فرصة عمل بدل ما يتحسر عليهم وهم عاطلين
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-2
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