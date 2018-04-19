وزارة الصحة تُنْزِلُ "مضيفات" إلى المستشفيات لتحسين الخدمات

هسبريس – نورالدين إكجان

بادرت وزارة الصحة إلى إطلاق مبادرة استثنائية، بعد إعطائها الضوء الأخضر لبعض مستشفيات المملكة من أجل انتداب مضيفات يتكلفن باستقبال المرضى وعائلاتهم وتوجيههم داخل المستشفى، واطلاعهم على مختلف مرافقه، في ظل الاكتظاظ الكبير التي تشهده المستشفيات بالمغرب.

وأوضحت مصادر من وزارة الصحة أنها بصدد دراسة مشاريع لتعميم الفكرة على مختلف مستشفيات المملكة، بعد أن يتم تَجْرِيبُهَا في مستشفيات معدودة بمختلف ربوع المملكة؛ على رأسها المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، الذي أعطى انطلاقة العملية يوم الاثنين الماضي.

وأضافت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة ستتعاقد مع شركات خاصة تُكَلِفُهَا بانتداب فتيات قصد القيام بمهمة الاستقبال، تحت إشراف المسؤولين عن الاستقبال بمختلف المراكز الاستشفائية، موردا أن المضيفات سيخضعن لتدريبات مكثفة قبل مباشرتهن العمل، مع ضرورة التكوين المستمر أثناء فترة الاشتغال.

وسجلت المصادر أن هذه المبادرة مهمة جدا، نظرا لكون العديد من المرضى يذهبون إلى المستشفى بدون أدنى فكرة عن مهامه وخدماته، خصوصا من يأتون منهم من العالم القروي، حيث يجدون صعوبة في التواصل مع طاقم المستشفى.

في السياق ذاته، قال عبد الله حمايتي، مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، إن "المركز استقبل 15 مضيفة في تجربة أولى تخوضها وزارة الصحة، وحظينا بشرف مباشرتها"، مسجلا أن "دور المضيفات يكمن في استقبال ومساندة المرضى وذويهم".

وأورد حمايتي، في تصريح لهسبريس، أن "الأطر الطبية أَحَّسَتْ بالفرق الكبير خلال فترة وجود المضيفات اللواتي ساعدن المرضى بشكل كبير على مستوى الوثائق وشرح المساطر، خصوصا أن المتوافدين على المستشفى الإقليمي هم من العالم القروي، وأغلبهم لا يجيد التواصل بالدارجة".

وأكد المتحدث ذاته أن "المستشفى يعتمد كذلك دليل استقبال يعطى للمرضى وذويهم من أجل تسهيل الولوج إلى الخدمات، ويستعرض معطيات متعلقة بالمستشفى وهيكلته، إضافة إلى شرحٍ لأهم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة مثل "الراميد" وغيره من البرامج، كما يبين جميع الخدمات الصحية المجانية المتوفرة بالمستشفى".

وختم حمايتي تصريحه بـ"كون هذه الثمار ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة عمل لـ6 أشهر، عبر التنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، ومع مديرية المستشفيات التي تقوم بتتبع الخطوات كي يكون كل شيء على أحسن ما يرام".