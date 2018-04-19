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قرار تعيين يثير انتقادات بـ"المدرسة الحسنية"

قرار تعيين يثير انتقادات بـ"المدرسة الحسنية"
هسبريس من الرباط
الخميس 19 أبريل 2018 - 10:22

تعيش المدرسة الحسنية للأشغال العمومية على صفيح ساخن، على إثر تعيين المدير الجديد على رأس المدرسة منذ أيام.

النقابة المحلية للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بادرت، مباشرة بعد قرار التعيين الذي شهدته المدرسة، إلى عقد جمع عام بشكل مستعجل، بدعم من أعضاء من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء.

الجمع العام للنقابة المحلية للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، حسب بلاغ لها، شهد نقاشا واسعا حول ما اعتبر الطريقة التي بها تعيين المدير الجديد في خرق للقانون المنظم لمؤسسات التعليم العالي، مستنكرا ما وصفها تصرفات الوزير إزاء المدرسة وأساتذتها وموظفيها وطلبتها.

وفِي هذا الصدد، قرّر الجمع العام المذكور توجيه مراسلة إلى كل من الوزير المعني بالقطاع ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس الحكومة، وكذلك المكتبين الوطني والجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يندد فيها بعدم احترام في تعيين مدير المدرسة.

وأعلن البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، مقاطعة جميع الأنشطة والاجتماعات مع المدير الجديد بكل ما هو بيداغوجي وعلمي، مطالبا جميع الأساتذة باحترام قرار الجمع العام المذكور والالتزام به.

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