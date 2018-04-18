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كُتّاب وآراء
"جامعة الداخلة" تبرم اتفاقية مع مؤسسة برتغالية
أبرمت مؤسسة Minerva للثقافة والتعليم والبحث العلمي بجامعات Lusiada اتفاقية تعاون دولي مع الجامعة المفتوحة للداخلة، من أجل "إنجاز الدراسات وتنظيم الأنشطة ذات الاهتمام المشترك"، و"تبادل الأساتذة والطلبة والباحثين"، و"تنظيم الملتقيات"، و"تبادل الإصدارات ودعمها"، و"تطوير مشاريع البحث العلمي".
الاتفاقية التي تهدف إلى توطيد علاقات تعاون في مجال البحث والتعليم والتكوين، وقعها رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة ادريس الكرواي وعميد جامعة لوسيادا أفونسو دوليفيرا مارتان ،
وتطمح جامعة الداخلة التي تم تأسيسها في 2010 من قبل جمعية الدراسة والبحث للتنمية إلى أن تكون مؤسسة فكرية تتولى مهمة تحفيز التبادلات الدولية حول إشكاليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما تنتمي جامعة لوسيادا بلشبونة التي تم إحداثها في 1986 لمؤسسات التعليم الخاص وتمثل أيضا مدن بورتو وفاماليكاو وكذلك البلدان الإفريقية من قبيل أنغولا وساو تومي وبرينسيب.