قيادي في "البام" ينتقد "وصاية" محامييْن أجنبييْن

وسام الحنكاري*

قال عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة الحسيمة تطوان، ضمن تصريح لهسبريس، إن "اللغة التي كُتب بها بيانَا محاميي الصحافي توفيق بوعشرين الأجنبيين، البريطاني والفرنسية، استعلائية ووصائية واستعمارية"، على حدّ وصفه.

وأضاف الغلبزوري أن "المحامية الفرنسية ترى أن بوعشرين اعتُقل بكيفية غير قانونية، في وقت اعتقلت فرنسا طارق رمضان بالطريقة نفسها تقريباً"، مشيراً إلى أنه كان ينبغي عليها أن تتحدث باسم القانون المغربي، لا بالمواثيق الدولية.

وعن وصفه خطابَي المحاميين الأجنبيين بـ"الاستعماري" يشرح الغلبزوري: "هؤلاء أرادا الوصاية على القضاء المغربي، أي استعمال العقلية الاستعمارية، واحتقار القانون المغربي، وهو أمر غير مقبول"، حسب تعبيره.

وكان الغلبزوري نشر، في حسابه الرسمي على "فايسبوك"، "تدوينة" يقول فيها: "بيانا محامييْ بوعشرين الأجنبيين، البريطاني والفرنسية، يمتحان من القاموس الاستعلائي الاستعماري".

من جهة أخرى اعتبر محمد زيان، المحامي في هيئة دفاع بوعشرين، ضمن تصريح لهسبريس، أن "لغة المحاميين عادية، وقد أتيا بمبادئ كونية، ويعتبران المغرب من بين دول العالم المتمدنة والمتحضرة، إلى درجة أنهما يمكنهما أن يفرضا عليه القيم الكونية، لأنه ليس بلد الدكتاتورية العمياء"، حسب تعبيره.

وقال زيان: "المغرب ولو أن فيه مسؤولين يرتكبون أخطاء، ومازالوا يستعملون أساليب القرون الوسطى، غير أنها ليست سياسة البلاد الرسمية..لو حدث هذا الأمر في السعودية مثلاً لتمّ رجم توفيق بوعشرين دون محاكمة، غير أن الأمر مختلف في المغرب، فلا أحد ينظر إلى هؤلاء النساء بنظرة احتقارية، إنما هي مشكلة اجتماعية ينبغي حلها، فإما أنهن مظلومات أو ظالمات". وأكد أن "النضال المستمر في المغرب ليس من أجل الحصول على الحرية، وإنما من أجل الوصول إلى نسب أقل لاستغلال الثروة".

يُذكر أن المحامي البريطاني روندي ديكسون، وهو المحامي الذي التحق مؤخرا بدفاع الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع بجناية الاتجار بالبشر، محامٍ يدافع في ملفات كبرى عن الحكومات والقادة السياسيين والقادة العسكريين، والمنظمات الدولية، والشركات والمنظمات غير الحكومية، وهو متخصص في القانون الدولي العام، والقانون الجنائي الدولي، أمام جميع المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية.