العثماني بين الغاضبين من "خدمات الصحة" بالتعبير عن عدم الرضا

هسبريس من الرباط

انضم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الغاضبين من خدمات قطاع الصحة في المملكة، والذي يعرف العديد من الاختلالات، معبرا عن عدم رضاه عن المستوى الذي يوجد فيه هذا القطاع.

العثماني، الذي تحدث اليوم الخميس في افتتاح المجلس الحكومي، قال إن ما يعيشه قطاع الصحة "لا يرضينا لأنه غير كافٍ، والحكومة عازمة على بذل الجهود للرفع من جودة الخدمات الصحية لتصبح في مستوى الانتظارات، باعتماد مقاربة متجددة ويتكامل فيها القطاعان الخاص والعام".

ولتجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع، طالب العثماني بضرورة تفعيل التكامل بين القطاعين الخاص والعام بهدف تجاوز النقص، مسجلا أن الصحة تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية والبنيات والوسائل المتاحة لتوفير الصحة للمواطنين وعلى مستوى الحكامة والتدبير.

رئيس الحكومة، وهو يناقش مخطط الصحة 2025 الذي قدمه وزير الصحة أمام المجلس الحكومي، أعلن أن حكومته "واعية بحجم معاناة المشتغلين في المجال، ولدينا إرادة لتجاوز هذه المعاناة وإيجاد لها الحل المناسب في إطار تعاون مشترك بين الجميع"، موضحا أن المخطط الجديد "سيمكن من اقتراح حلول لمختلف جوانب الخصاص التي يعانيها قطاع الصحة".

وأكد العثماني أن المخطط يدخل في إطار نوع من الاستمرارية؛ لكنه بمثابة تجديد، خاصة أن قطاع الصحة يعد من بين الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاث للحكومة التي أعلنت عنها وتؤكد عليها إلى جانب التعليم والتشغيل، مشددا على ضرورة إعطاء نَفَسٍ جديد لقطاع الصحة، واعتماد مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء ومختلف المتدخلين سواء أكانوا في القطاع الخاص أو العمومي أو النقابات والجامعات وغيرها.

"المهم هو أن يحس المواطن بأن هناك فعلا إصلاحات تؤثر إيجابا على صحته وفي جودة حياته وهو ما سنحرص عليه، وأن نحقق أفق المخطط المتمثل في الوصول إلى إصلاح حقيقي لقطاع الصحة"، يقول العثماني الذي شدد على ضرورة توفر خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين وفق المعايير الدولية الحديثة وبما يحفظ الصحة العامة داخل المجتمع"، داعيا إلى "تحقيق هذا الهدف بالنسبة إلى الفرد وبالنسبة إلى المجتمع برمته".