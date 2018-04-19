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شاهد على قتل آيت الجيد: تم تخييرنا بين الموت بالرجم أو الذبح

شاهد على قتل آيت الجيد: تم تخييرنا بين الموت بالرجم أو الذبح
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري
الخميس 19 أبريل 2018 - 23:00

مثل، اليوم الخميس، عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة الاستنطاق التفصيلي التي دامت ساعات، للتحقيق معه في شكاية وضعتها عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، تتهمه فيها بـ"المساهمة في قتل ابنها سنة 1993"، بحضور الحديوي الخمار لأول مرة، باعتباره الشاهد الرئيسي في القضية التي تحولت إلى صراع سياسي بين "البام" و"البيجيدي" في مناسبات عدة.

وعلمت جريدة هسبريس، من مصادر حضرت جلسة الاستنطاق التفصيلي، أن "الخمار الحديوي، الذي كان برفقة آيت الجيد لحظة وقوع الحادثة، أخبر قاضي التحقيق أنه شاهد حامي الدين يضرب ويعنف الضحية الهالك، قبل أن يضع رجله على عنقه ليهشم المهاجمون جمجمته بحجر".

وأوردت المصادر ذاتها أن الخمار الحديوي أشار، في شهادته أمام القاضي محمد الطويلب، بالغرفة الأولى للتحقيق في استئنافية فاس، إلى أن "من ارتكبوا الجريمة كانوا يصيحون الله أكبر، وخيّرونا بين الرجم والذبح وسط خلاف بين فصيل طلبة العدل والإحسان وفصيل التجديد الطلابي حول من له أحقية القتل لدخول الجنة"، بتعبير المصدر.

ورفض عبد العالي حامي الدين جملة وتفصيلاً جميع التهم الموجهة إليه، بما فيها الأسئلة التي وجهها دفاع الضحية. وأكد في تصريح لهسبريس أن "الملف فتح لأغراض سياسية بداعي أن هذه الشكاية الكيدية الجديدة هي الثالثة أو الرابعة في نفس الموضوع"، مضيفاً أن امتثاله أمام قاضي التحقيق "يأتي احتراماً لمكانة القضاء ولتوضيح الجهة الواقفة وراء الملف".

وتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية: "القضية سبق أن أغلقت نهائياً بأحكام قضائية، وبالنسبة لي الأمر انتهى تماماً"، ولفت إلى أن "هذا الذي يُسمى شاهداً وحيداً في الملف كان متهماً إلى جانبي، وسبق له أن أدلى بأقواله أمام المحكمة سنة 1994؛ وبالتالي فإن كل أقواله هي مشمولة بسبقية النظر والبت".

من جهته، أكد المحامي عبد الصمد الإدريسي، الذي يُؤازر زميله في الحزب، أن "الجلسة كانت مغلقة ومشمولة بسرية البحث، ولا يُمكن لي أن أتحدث في تفاصيل موضوع يُخالف القانون".

وقال الإدريسي، في تصريح لهسبريس، إن "الملف بات منتهياً من الناحية القانونية لسبقية البت، ولا يُمكن أن يكون فيه شخصاً يشهد بهذه الطريقة ضد أناس متعددين منذ سنة 1993 إلى يومنا هذا"، وأشار إلى أن "كل ما تسرب عن الجلسة المغلقة لا يضر حامي الدين في أي شيء".

ويُنتظر أن يُحيل القاضي محضر التحقيق التفصيلي على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته، قبل أن يتخذ قاضي التحقيق القرار المناسب في الملف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الرياحي الخميس 19 أبريل 2018 - 23:20
الروح عزيزة عن الله
ولو بعد خمسة وعشرون سنة
نما حكم هي قضية اخرى لا علاقة بقتل الشاب بل بشجار حيث ادعى حامي الدين كذبا انه من التيار التقدمي وهو ما نفاه الريسوني وكل اخوانه
ملنا ركن الخوانحية في الزاوية رفعوا ورقة المحاكمة السياسية نفس الخطة اتخدها طارق رمضان
نريد العدل كل العدل لعاءلة الشهيد والموءبد للمجرمين
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15
2 - البيضاوي الخميس 19 أبريل 2018 - 23:23
ليس من المعقول ان يبقى متهمي قتل الطالب أيت الجيد بدون محاكمة؟
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26
3 - هشام كولميمة الخميس 19 أبريل 2018 - 23:30
قوى الغدر و الظلام هم من اغتالوا الرفيق آيت الجيد بن عيسى...عندما سمح لهم المخزن بدخول الجامعة المغربية و خلق صراعات لا أساس لها من الصحة.
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16
4 - خديجة الخميس 19 أبريل 2018 - 23:37
حكم الدنيا انتهى واغلق الملف. ولكن لاتنس ان هناك محكمة اخرى تنتظركم ليس فيها شهود ولا محام.وهناك الحكم النهائي
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17
5 - Tous égaux devant la loi الخميس 19 أبريل 2018 - 23:53
Quand une personne ordinaire, un communs des mortels, commis un délit ou un crime, il est jugé en silence. Sa condamnation aussi passe en silence. Personne ne crie au complot. La sentence passe et le condamné paye pour ses actes. Mais lorsqu’il s’agit d’une personne médiatisé, politique ou autre… Le jugement est qualifié de complot… et le criminel présumé et qualifié de Héros… la famille et les amis de la victime et tous ceux qui cherche la vérité ne sont que des rancuniers. Le Maroc a bien changé, et tous les marocains sont désormais égaux devant la loi. Qu’ils soient politisé ou non.
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6
6 - مصطفى الخميس 19 أبريل 2018 - 23:55
كنت شاهدا على فترة الثمانينيات بظهر المهراز، أشهد أن التيار القاعدي آنذاك كان يمارس قمعه على الجميع إسلاميين أو غير إسلاميين كطلبة الإتحاد العام بل حتى طلبة الإتحاد الإشتراكي و منظمة العمل الديموقراطي المحسوبين على اليسار لم يسلموا من بطش عصابات التيار القاعدي الفاشستي. كما كانوا ينزعون حجاب الطالبات ويجبرون الطلبة الصائمين على الإفطار والويل ثم الويل لمن يرفض الإنصياع لهم، وأنا إذ أدلي بشهادتي للتاريخ أصرح أني غير منتم لأي تيار كان، وأتحدى أي أحد أن ينفي ما قلته.
وبه وجب الإعلام
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-1
7 - ملاحظ الخميس 19 أبريل 2018 - 23:57
أنا ماشي شغلي إلأى المتهم فعلا مذنب يتساهل العقوبة ولكن أين كان هذا الشاهد الذي ظهر فجأة هادي 25 عام
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3
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