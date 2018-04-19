الزفزافي ينسحب من "محاكمة حراك الريف" بسبب "علنية مفقودة"

هسبريس- عبد الإله شبل

انسحب ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، من جلسة محاكمته اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بعدما اعتبر أنها "لا تتوفر على العلنية".

وأعلن متزعم "حراك الريف"، أمام القاضي علي الطرشي بالقاعة رقم 7، أن محاكمته لا تتوفر فيها شروط علنية الجلسة، ليضطر رئيس الهيئة إلى رفعها.

واعتبرت هيئة دفاع المعتقلين على ذمة "حراك الريف" أن "الجلسة تنتهك فيها العلانية، ولا وجود لها كما تتحدث النيابة العامة".

وأورد النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي أن العناصر الأمنية الموجودة ببوابة المحكمة تتوفر على لائحة تسمح لبعض الأشخاص بالحضور دون غيرهم.

وتدخل المحامي محمد أغناج، عضو الهيئة، ليتلو أسماء عشرة أشخاص ممنوعين من الولوج إلى المحكمة لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف.

وشدد المحامي المذكور على أن "منع هؤلاء الأشخاص يعد عملا يمس بشمل واضح بمقتضيات المادة 300 من القانون الجنائي".

من جهتها، نفت النيابة العامة، على لسان ممثلها حكيم الوردي، عملية المنع التي تحدث عنها محامو معتقلي "حراك الريف".

وشدد حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، على أن أبواب المحكمة مفتوحة في وجه الجميع، لافتا الانتباه إلى أن عدد الحاضرين بالقاعة يصل إلى 90، وهو ما نفته إحدى المحاميات التي قامت بعدّ الحاضرين؛ مشيرة إلى أن العدد يصل إلى 30 فردا فقط.

وعرفت الجلسة تقدم المعتقل ابراهيم أبقول برسالة، إلى النيابة العامة، يعلن فيها خوضه إضرابا عن الطعام إذا ما تم الاستمرار في منعه من إدخال الكتب والمجلات.

وتدخل المحامي عبر الرحيم الجامعي، الذي اعتبر ما تعرض له المعتقل "حصارا فكريا، حيث وجب منحه حقه في الاطلاع والقراءة".

وتفاعلت النيابة العامة، في شخص ممثلها حكيم الوردي، بشكل إيجابي حين ناشد المعتقل نفسه إلى عدم الدخول في خطوته الاحتجاجية.

وأكد ممثل الحق العام أنه سيقوم بالتواصل مع إدارة السجن المحلي عين السبع، المشتهر بتسمية "عكاشة" حتى يستفيد الموقوف من حق القراءة.