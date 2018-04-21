مكتب "أونسا" يكشف حصيلة مراقبة أغذية المغاربة

هسبريس من الرباط

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني خلال الربع الأول من سنة 2018، والتي همت حوالي 7.250.820 طنا من المواد الغذائية.

بلاغ توصلت به هسبريس أورد من خلال ONSSA أن مصالح المراقبة التابعة له قامت داخل السوق الوطني بـ15.680 زيارة ميدانية، 3.571 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، وراقبت 249.300 طن من مختلف المنتجات الغذائية، وحجزت وأتلفت 859 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مع تقديم 607 ملفات أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

عند الاستيراد، يضيف البلاغ، تمت مراقبة 6.109.759 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وتم إثر هذه المراقبة تسليم 8.720 شهادة قبول، وتم إرجاع 773 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

وعند التصدير تمت مراقبة 891.761 طنا من المنتجات الغذائية، يورد ONSSA، أسفرت عن إصدار 43.621 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 221 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي؛ أي ما مجموعه 5.928 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرفه، مع القيام بـ866 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة، للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، والقيام بـ1.293 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، وتعليق الاعتماد الصحي لـ18 مؤسسة وسحبه من 11 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.