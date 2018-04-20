الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي

هسبريس من الرباط

سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إجراء تحقيقات كثيفة بشأن "فيديو" قصير أثار ضجة عارمة في تطبيقات "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سيدات شبه عاريات داخل حمام شعبي لا يُعرف إلى حد الآن المدينة التي يوجد فيها.

ويسمع في مقطع "الفيديو" المذكور صوت امرأة تتعمد تصوير سيدات داخل الحمام الشعبي، وركزت على امرأتين، واحدة منهما كانت عارية إلا من لباسها الداخلي؛ كما يُسمع صوتها وكأنها تتحدث مع شخص ما عبر هاتفها، بينما كانت "تسترق" تصوير النساء بالحمام.

وباشرت مصالح الأمن المختصة تحرياتها الدقيقة والكثيفة من أجل الوصول إلى معطيات بشأن مكان تواجد الحمام الشعبي، وتاريخ تصوير الفيديو الرائج هذه الأيام، والتعرف على السيدات المعنيات باستهداف التصوير الفاضح، حتى يتم الإيقاع بـ"بطلة الفيديو".

وانطلقت تحديات جنسية غريبة داخل الفضاء الأزرق من خلال مجموعات نسائية تتسلى بمثل هذه المواضيع، إذ كان التحدي "الفيسبوكي" هو تصوير "فيديو من الحمام"؛ وهو ما أسفر عن تصوير وتداول "الفيديو" المذكور، ما جعل الفزع يتملك الكثير من المغربيات خشية تعرضهن للتصوير والتشهير داخل الحمامات الشعبية.

واهتمت منابر إعلامية عربية ودولية بهذا الخبر بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، إذ وصفت ما حدث بـ"الفضيحة المدوية"، كما تحدثت عن "صدمة أخلاقية"، وغيرها من النعوت الصحافية المثيرة.