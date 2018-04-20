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كُتّاب وآراء
الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي
سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إجراء تحقيقات كثيفة بشأن "فيديو" قصير أثار ضجة عارمة في تطبيقات "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سيدات شبه عاريات داخل حمام شعبي لا يُعرف إلى حد الآن المدينة التي يوجد فيها.
ويسمع في مقطع "الفيديو" المذكور صوت امرأة تتعمد تصوير سيدات داخل الحمام الشعبي، وركزت على امرأتين، واحدة منهما كانت عارية إلا من لباسها الداخلي؛ كما يُسمع صوتها وكأنها تتحدث مع شخص ما عبر هاتفها، بينما كانت "تسترق" تصوير النساء بالحمام.
وباشرت مصالح الأمن المختصة تحرياتها الدقيقة والكثيفة من أجل الوصول إلى معطيات بشأن مكان تواجد الحمام الشعبي، وتاريخ تصوير الفيديو الرائج هذه الأيام، والتعرف على السيدات المعنيات باستهداف التصوير الفاضح، حتى يتم الإيقاع بـ"بطلة الفيديو".
وانطلقت تحديات جنسية غريبة داخل الفضاء الأزرق من خلال مجموعات نسائية تتسلى بمثل هذه المواضيع، إذ كان التحدي "الفيسبوكي" هو تصوير "فيديو من الحمام"؛ وهو ما أسفر عن تصوير وتداول "الفيديو" المذكور، ما جعل الفزع يتملك الكثير من المغربيات خشية تعرضهن للتصوير والتشهير داخل الحمامات الشعبية.
واهتمت منابر إعلامية عربية ودولية بهذا الخبر بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، إذ وصفت ما حدث بـ"الفضيحة المدوية"، كما تحدثت عن "صدمة أخلاقية"، وغيرها من النعوت الصحافية المثيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
وعلا البنت او المصوة للنسائ اشد العقوبة
كولشي موفر ليوم
سخان. فدارك و تحمم عريان
لو كان أصحاب تلك الصفحات يهتمون فعلا بأعتقال المجرم لقاموا بأخد الفيديوا إلى الشرطة وليس نشره من أجل الإعجابات.
الحرية لها حدود
لانه هناك بعض النماذج يجب ان تطبق عليهن احكام قاسية عند ثبوت انهن يصورن النساء
في نظري شخصيا ان نرجع الى الدبوزية والعصا والاهتمام بالتعليم والاخلاق اولا ومن بعد نشوفو واش نجحنا عاد ندخلو في عالم الديموقراطية.
اش ظهر ليكم باستعمال أمن التمانينات وهي لاراف كل يوم بعد العاشرة ليلا اولي فرعن العصا حتى نوصلو للمستوى التي وصلت اليه الشعوب الراقية.
وا أسفآه
مستهترات باعراظ نساء شريفات . ان من وراء هذا الفعل الشنيع يمكن التسبب في معاناة نفسية لهؤلاء النساء وربما تصل الامور الى الطلاق وتشتيت الاسر ، لان بعظ الرجال لا يتفهمون ان الزوجة ضحية وليست مسؤولة عن شيء . الله ياخد فيكم الحق .
كما يجب منع ادخال الهواتف والكامرات للحمامات .غير ذلك سوف يصبح الامر كارثي .والله يحضر السلامة مع هاد الجيل .