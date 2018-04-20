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الرئيسية | مجتمع | الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي

الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي

الأمن يترصد مصورة "نساء عاريات" بحمام شعبي
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:00

سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إجراء تحقيقات كثيفة بشأن "فيديو" قصير أثار ضجة عارمة في تطبيقات "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سيدات شبه عاريات داخل حمام شعبي لا يُعرف إلى حد الآن المدينة التي يوجد فيها.

ويسمع في مقطع "الفيديو" المذكور صوت امرأة تتعمد تصوير سيدات داخل الحمام الشعبي، وركزت على امرأتين، واحدة منهما كانت عارية إلا من لباسها الداخلي؛ كما يُسمع صوتها وكأنها تتحدث مع شخص ما عبر هاتفها، بينما كانت "تسترق" تصوير النساء بالحمام.

وباشرت مصالح الأمن المختصة تحرياتها الدقيقة والكثيفة من أجل الوصول إلى معطيات بشأن مكان تواجد الحمام الشعبي، وتاريخ تصوير الفيديو الرائج هذه الأيام، والتعرف على السيدات المعنيات باستهداف التصوير الفاضح، حتى يتم الإيقاع بـ"بطلة الفيديو".

وانطلقت تحديات جنسية غريبة داخل الفضاء الأزرق من خلال مجموعات نسائية تتسلى بمثل هذه المواضيع، إذ كان التحدي "الفيسبوكي" هو تصوير "فيديو من الحمام"؛ وهو ما أسفر عن تصوير وتداول "الفيديو" المذكور، ما جعل الفزع يتملك الكثير من المغربيات خشية تعرضهن للتصوير والتشهير داخل الحمامات الشعبية.

واهتمت منابر إعلامية عربية ودولية بهذا الخبر بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، إذ وصفت ما حدث بـ"الفضيحة المدوية"، كما تحدثت عن "صدمة أخلاقية"، وغيرها من النعوت الصحافية المثيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - مغربية و افتخر الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:07
لا حول ولا قوة الا بالله..... اللهم ان هذا منكر
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27
2 - منار الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:08
حسبي ألله ونعم الوكيل فكل من ساهم في نشر هذا الفيديو وفضح هؤلاء النسوة ...يفضحهم الله فالدنيا والآخرة
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29
3 - مغربية الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:10
الله ياخد فيهم الحق. يمهل ولا يهمل
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26
4 - om.siraj الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:10
الله يخد الحق حرااام هدشي .خصهم يعقبهم هدو لعملو هدشي
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15
5 - غير ديزة الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:11
آش هاد المستوى لي وصلنا ليه .الواحد عوم فالدار و نوض نيض ولا يلقا راسو شوهة عند عباد الله.تقاو الله يهاد العيالات
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18
6 - مفيدة الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:13
هديك لي صورات قليلة الادب ممربياش.حشومة تصور في اعراض الناس.الله ياخد فيها الحق
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13
7 - غيورة الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:14
لهلا يرضها حسبنا الله و نعم الوكيل فيها فقستنا و فضحات لعيلات مساكن مفراسهم مايتعود ...انا بغيت ليها اقسى العقوبات و ميرحموهاش على التشهير اللي دارت لخواتتها المسلمات ...عورات الناس ولات مستباحة و موضوعا للتسلية ..لا حول و لا قوة الا بالله
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15
8 - massin الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:15
لا حول و لا قوة إلا بالله ! من ستر عبدا ستره الله يوم القيامة .. و يوجد من يتعمد فضح الناس بل و فضح أعراضهم !! اتقوا الله في أعراض الناس !
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8
9 - مواطنة مقهورة الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:15
بغيت ربي يفضحها كيفما فضحت عورة مؤمنات غافلات..الله ينتقم منها شر انتقام ..حسبنا الله ونعم الوكيل فيها
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15
10 - اسفي الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:18
ياربي سلامة هاد بنادم مبق عرف اش ايدير اوا فين جمعيات نسوية لي دائما كتعتبر الجنس اللطيف ضحية وك تتهم الرجال .المجرم مجرم بغض ندر عن جنسو .اش غدي تستفيد من هاد فيديو إلى الحبس أن شاء الله وشكرا
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4
11 - مواطنة الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:19
ينبغي أن نساهم جميعاً في التحري لكي يتم إلقاء القبض على هذه المجرمة والحكم عليها بالإعدام لكي تكون عبرة لكل من يفكر في القيام بهكذا جرائم !!!!
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8
12 - Youssef الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:20
هناك فيديوهات للرجال في الحمام منشورة على يوتيوب و مختلف الشبكات الإجتماعية و لا أحد يكترث فما الفرق؟
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-4
13 - soraya الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:21
il faut interdire le gsm au hammam et à la mosquée
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4
14 - م ن الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:21
حتا اصحاب الحمامات مسؤلين عليهم مراقبة كل واحدة ادا رئو اي تصرف غير لائق عليهم اخبار الشرطة فورا وثانيا علا كلحمام ان يضع كمرات المراقبة في الاستقبال وليس في في اماكن الغسيل لهادا يحفظ حقوقه وحقوق الزبائن سوا
وعلا البنت او المصوة للنسائ اشد العقوبة
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4
15 - ولد الفشوش الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:21
لا حول ولا قوة إلا بالله، ألهدا الحد وصل الإنحطاط الأخلاقي والفكري لبعض الناس حتى يتفاخرو بتصوير النساء عاريات والتشهير بهن بالأنترنت ؟ ألا تخشا مصورة الفيديو الله تعالى يوم تسأل عما فعلت ؟ ألا تكثرت لعائلات تلك النسوة التي ظهرت عارية وما قد يحدث لهن من طرف أقاربهن ؟ الله المستعان. انشري يا هسيريس.
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4
16 - hicham الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:22
غي اللي حمق كايمشي للحمام يجمع لوسخ
كولشي موفر ليوم
سخان. فدارك و تحمم عريان
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7
17 - تمغربيت الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:23
اش هد أخلاق زفت لعند شي بشر اش هد القرف شنو هد المستوى لا حول ولا قوة الا بالله.. التكنولوجيا نمن تعطت الشعوب المتخلفة تستعلمها في اشياء مقرفة.. اتمنى القبض علي من قامت بتصوير وبغينا تتفضح أمام الرأي العام حتي تحس بالخجل حياتها كاملة هدا إلا كانت عندها شي خجل اصلا..
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3
18 - Abdelghani الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:25
الهوس الجنسي عند الفتاة التي صورت الفيديو و عند الذين يحاولون خلق ضجة اكثر مما تستحق ... الجسم عاري ليس عار و لا فضيحة و لا عيب هو جسد و فقط ... و نحن من اضاف له العيب و الفضيحة من اجل تهويل اﻷمر و كأننا في يوم القيامة ... في حين هناك امور اشد خطورة من الجسد العاري : كالفقر و توزيع الثروات و اﻹستبداد و الفساد و هلم جر
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-12
19 - femme hammam الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:26
il doit faire la douche à la maison pas hammam c'est pour les hommes pas Aux femmes !!!!!!!!!!
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-3
20 - brahim الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:28
ما لا أفهمه لماذا لا تقوم الشرطة بحملة واسعة لاعتقال أصحاب الصفحات التي تنشر عورات الناس تحت مسمى "بارتاجي حث يعتقل المجرم" وأكبر متضرر من إنتشار فيديوهات الفضائح ليس المجرم بل الضحية.

لو كان أصحاب تلك الصفحات يهتمون فعلا بأعتقال المجرم لقاموا بأخد الفيديوا إلى الشرطة وليس نشره من أجل الإعجابات.
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6
21 - مغربي مغترب الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:28
يجب البحث عن التي صورت هذا الفيديو والذي نشره والحكم عليهما بأقصى العقوبات وأتمنى أن يصل الحكم إلى 10 سنوات نافدة وغرامة قدرها 10ملايين سنتيم للمتضررات من هذا الفيديو
الحرية لها حدود
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3
22 - عبدالحق الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:35
لا بد من منع الهواتف النقالة من حمامات النساء منعا كليا
لانه هناك بعض النماذج يجب ان تطبق عليهن احكام قاسية عند ثبوت انهن يصورن النساء
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2
23 - نبيل الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:38
المصورة يمكن أن تكون غير ناضجة. أو منتقمة. مستهزئة. غير واعية. آفات الاغتصاب و المثلية و البغاء فيديوات التي تخل بالحياء المتداولة. أشياء يندى لها الجبين. توضح بجلاء الخلل الاجتماعي و النفسي لأغلب الفئات العمرية بالمغرب. هاته الفضائح يتم تداولها عبر الوات ساب أو الفيس أو ..... يجب أن تأخذ هته النقطة بعين الإعتبار لدى البرلمان. و وضع قانون جزري في حق من ارسل اي فيديو. وكذلك في حق جميع الأشخاص اللذين يتراسلونه بعضهم البعض. تصوروا معي أن المرأة التي تم التشهير بها. أننا نساهم جميعا عندما نشاهد هذا الفيديو مهما كانت نوايانا. في الأمراض النفسية التي ستعانيها.
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1
24 - خالد اسبانيا الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:39
على النساء ان يتجنبن الحمامات الشعبية
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3
25 - عبدالله الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:41
هاذا هو مستوانا الديموقراطي حلل وناقش ، ها نحن في مستواها؟ طبعا لا ، الديموقراطية تستحق شعبا اخلاقه طيبة ووعيه في المستوى .
في نظري شخصيا ان نرجع الى الدبوزية والعصا والاهتمام بالتعليم والاخلاق اولا ومن بعد نشوفو واش نجحنا عاد ندخلو في عالم الديموقراطية.
اش ظهر ليكم باستعمال أمن التمانينات وهي لاراف كل يوم بعد العاشرة ليلا اولي فرعن العصا حتى نوصلو للمستوى التي وصلت اليه الشعوب الراقية.
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0
26 - canadien الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:47
غآدرت المغرب بداية سنوات العقد الأول من هذا القرن. لما أعود للزيارة أستغرب من مستوى الإنحطاط الأخلاقي والتفسخ القيمي للأجيال المغربية الناشئة وللمجتمع عموما!

وا أسفآه
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0
27 - Akkawi الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:48
انعدام الأخلاق وألوازع الديني أوصل مجتمعنا إلى هذه الفضائح وأصبحنا ننعت بشتى أنواع النعوت. يجب معاقبة كل من ثبت فيه مثل هذه التصرفات بأشد العقوبات لأن ذلك يسيء إلى سمعة الوطن.
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0
28 - الهام مراكش الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:50
لاحول و لا قوة إلا بالله العظيم اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض والله اصبحت الفتن تأتينا قطع الليل المظلم مصداقا لقول خير الآنام صلى الله عليه وسلم لا أعلم اي متعة يجدها الإنسان في تداول فيديو من هذا النوع و المغزى من تصويره و أي تحدي هو هذا الذي يجعل امرأة تنتهك حرمة جسد وخصوصية امرأة أخرى وتحت أي عرف او مسمى تضع نفسها هي و من يشاركها نشر الفيديو سواء للتسلية و أو تفرغ الكبث او حتى من يدعي أنه يرسله و ينشره للتوعية و أخذ الحذر بالنسبة لي يكفي ضغط زر تشغيل فيديو من هذا النوع ليكون المرء مشارك في هذا الجرم الأخلاقي و الذنب الكبير و حذفه له هو ستر لإنسان و تعبير عن أخلاق و تربية عالية في زمن أصبح فضولنا يتحكم فينا مثلما تتحكم فينا رغباتنا الأخرى
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0
29 - مغربية الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:50
يجب الحكم باقصى العقوبات على هؤلاء النسوة التي تقمن بمثل هذه التصرفات من اجل التسلية ليس الا.
مستهترات باعراظ نساء شريفات . ان من وراء هذا الفعل الشنيع يمكن التسبب في معاناة نفسية لهؤلاء النساء وربما تصل الامور الى الطلاق وتشتيت الاسر ، لان بعظ الرجال لا يتفهمون ان الزوجة ضحية وليست مسؤولة عن شيء . الله ياخد فيكم الحق .
كما يجب منع ادخال الهواتف والكامرات للحمامات .غير ذلك سوف يصبح الامر كارثي .والله يحضر السلامة مع هاد الجيل .
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30 - sara الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:56
الله ياخذ الحق فهاذ النوع من الناس خاصهم يتعاقبو حتى يكونو عبرة لكل واحد يسمح لراسو يدير هاذ الأفعال ديال قلال الترابي الناس كيستعملو التكنولوجيا فالمنفعة وهما كيستخذموها فالتخربيق والله حتى قالوها كاين اللي كيخدم عقلو وكاين غير اللي هازو مثقل بيه خاصهم بمنعوا على الناس تهز تليفوناتها فالحمام والأعراس وزيد وزيد حيث هادشي حشومه وعار
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31 - Ziryab الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:58
يجب فرض قانون على أصحاب الحمامات يتم بموجبه إلزام القائمين و القائمات على الحمام بتفتيش لوازم الإستحمام لكل زبون أو زبونة قبل ولوج صالة الإستحمام. مع وضع لوحات داخل قاعة الإستقبال توضح القانون و تبعات كل مخالفة طبقا للقانون. و إذا تم ضبط أي جهاز إلكتروني للتصوير يجب إبلاغ الشرطة. و في حالة وقوع حالات تصوير داخل الحمام يتحمل المسؤول أو المسؤولة على تسيير الحمام كل المسؤولية و يتعرض للمتابعة القضائية إلى جانب المخالف أو المخالفة .
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32 - مغربي الجمعة 20 أبريل 2018 - 14:05
خاص امناع الحمامات على الاطلاق. ستر العورة تكون كذلك بين نفس الجنس
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