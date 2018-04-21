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الرئيسية | مجتمع | شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن

شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن

شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 21 أبريل 2018 - 15:00

ما زالت الشروط الجديدة التي فرضتها "الفيفا" لتنظيم مونديال 2026، والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان في البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم، خاصة في الجانب الذي يخص الحريات الفردية والمثلية الجنسية، تثير جدلا واسعا؛ ففي الوقت الذي أخذ فيه الملف الأمريكي المشترك المنافس على شرف تنظيم "العرس الكروي" هذه المسألة على محمل الجد، بحيث أقر بمعالجة كل مشاكل حقوق الإنسان، يبدو أن المغرب لم يحسم بعد في هذه المسألة "الحرجة" التي قد تضعف حظوظه في سباق المونديال؛ وهو ما دفع عددا من المثليين والمدافعين عن الحريات الفردية إلى الخروج إلى العلن.

صمت مغربي

بالرغم من أن الملف المغربي الذي رُفع إلى "فيفا" لم يتضمَّن أي تفسيرات حول المثلية الجنسية ومدى احترام المثليين وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه الفئة، فإن الوفد المغربي المكلف بالملف سيكون مضطرا إلى مناقشة هذه النقطة خلال الجولات المقبلة، بسبب إقرار الأمانة العامة للـ"فيفا" شرط جديد يتعلق باحترام حقوق الإنسان في البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم، بحيث يجب أن "تكون بطولات كأس العالم في بيئات خالية من "التمييز القائم على التوجه الجنسي"، كما ينص القانون الجديد للفيفا؛ وهو ما يشكل نقطة ضعف بالنسبة إلى الملف المغربي لاحتضان نهائيات سنة 2026، نظرا لتجريم القانون الجنائي المغربي للمثلية الجنسية.

وفي المغرب، تنص المادة الـ489 من القانون الجنائي على أن كل "مَن ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، ما بين 6 أشهر و3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم؛ وهو المعطى حاول الوفد الأمريكي أن يستغله لإضعاف حظوظ المغرب في كسب رهان المونديال، حيث قال مسؤول في الوفد الأمريكي إن "هناك مخاوف جدية بالمغرب بشأن قضايا المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي وحقوق المرأة".

هذه المخاوف تقرها ابتسام لشكر، رئيسة حركة مالي "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، التي قالت إن "السياق الحالي يفرض فتح نقاش حقيقي يكون حول الحريات الفردية والحقوق الجنسية؛ لأنه لا يعقل أن يعتقل الناس لأنهم مثليون أو لأنهم لا يصومون"، موردة أنه "ستكون هناك مبادرات للضغط على الحكومة والدولة لإقرار تغييرات على المواد التي تجرم المثلية والحريات الفردية إذا ما فاز المغرب بمونديال 2026".

وأضافت لشكر أن المطلوب الآن هو "العمل على المطالبة بإلغاء المثلية من نص قانون العقوبات؛ لأنها لا تمس حريات المثليين فحسب، بل الحريات الجنسية والشخصية بشكل عام، مشيرة إلى أن "الحركة ستلجأ إلى المنظمات الدولية للعمل على إجبار الحكومة للإنصات لمطالبنا".

الحقوقية ذاتها تقر بأن "تجريم المثلية يحرم فئة كبيرة من المشاركة في المجتمع، خاصة في حال تنظيم المغرب للمونديال؛ لأنه يرافقه اعتداءات وعقاب جسدي وأفعال كراهية وانتهاك للحريات الخاصة يشكل خطراً على الفرد من جهة وعلى المجتمع بشكل عام"، موردة أن "المثليين يجدون صعوبات في ولوج إلى العمل والمرافق العمومية، ولا يمكنهم التعايش داخل المجتمع مع فئات أخرى".

حصر تجريم "المثلية" مرفوض

سفيان فارس، ناشط حقوقي في الحريات الفردية، يعتبر حصر تجريم المثلية الجنسية مناسبتيًا مع مونديال 2026 أمرا خاطئاً ومرفوضاً، وقال: "لا نريد حريات فردية ذات استعمال واحد خلال المونديال فقط، بل نريدها دائمة في المجتمع"، مستبعدا في السياق أن "يسير المغرب بعيدا في هذه الخطوة في ظل وجود مؤشرات مقلقة تعكس رفض المجتمع لهذا المعطى".

وسيكون على المغرب في حال فاز بتنظيم المونديال أن يعمل على حماية حقوق المثليين الوافدين إليه من أوروبا وأمريكا لحضور مباريات بلدهم، وتوفير كل الظروف لحمايتهم من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد يتعرضوا لها طوال مقامهم في المملكة، وبهذا الخصوص، يقول فارس: "لا يمكننا أن ننتظر المونديال حتى نرفع مطالبنا؛ لأنه سيكون من الغريب إلغاء تجريم المثلية في فترة محددة".

وبدوره، يقول إسماعيل بلقياحة، الناشط المثلي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "تنظيم المغرب لمونديال 2026 سيكون فرصة مواتية لنا لطرح مطالبنا، ونحن كمغاربة سنكون عند حجم هذه التظاهرة العالمية؛ لكن لا يمكن أن يعيش المثليون في ظروف غير آمنة"، قبل أن يستطرد قوله: "يجب توفير الأمن لهذه الفئة".

ويرى الناشط أن "الحكومة تحاول استغلال الملتقيات الدولية حتى تروج لنفسها صورة وردية على أنها تحترم حقوق الأقليات، وهذا ما حدث خلال المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بمراكش؛ لكننا سنرد عليها خلال تظاهرة المونديال من خلال إطلاق الحملات التحسيسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - مثلي وافتخر السبت 21 أبريل 2018 - 15:31
صورة معبرة للانفتاح المغربي للعالم
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-148
2 - مصطفى السبت 21 أبريل 2018 - 15:37
كأن هذا التنظيم سيجعلنا من الدول العظمى ومن أغنى دول العالم شروطكم أكبر بكثير مما سنكسبه من هذا التنظيم.
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128
3 - naser mouani Montréal السبت 21 أبريل 2018 - 15:39
لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم.
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183
4 - الوطنية السبت 21 أبريل 2018 - 15:39
لهلا يجعل هذ المونديال يتحقق في المغرب يلا كنا نشجعوا على اللواط والهروب من النصوص القرإنية ورأيها في قوم لوط ومن خرج عن الدين
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170
5 - sif السبت 21 أبريل 2018 - 15:40
si l'organisation du mondial oblige de donner les droits
des pd
لهلا يسهل فيه
ما سيقع لقوم يتسامحون مع اللواط اكبر من ارباح المونديال
والاخرة خير وابقى
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130
6 - يوسف السبت 21 أبريل 2018 - 15:41
تنضيم ديال هاد كاس العالم ما يعطيوه لينا حتا يعريونا اش جاب كرة القدم لشدود الجنسي ياودي غير عطيونا بالتيساع بناقص منو
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123
7 - Adilusa السبت 21 أبريل 2018 - 15:43
والله كمغربي أحب المغرب و أهل المغرب.. المونديال غير بوز.. دولتنا فقيرة و لا تتحمل أعباء مصاريف هذا الحدث الكروي.. ديون هذه التظاهرة سيتحمل أعباءها الجيل الثالث و ربما لن ينتهي من تسديد قروضه.
ثم الفيفا أصبحت منظمة سياسية بامتياز و وكر للرشوة و الفساد لا علاقة لها لا بالكرة ولا هم يحزنون.
فلتأخذ أمريكا شرف التنظيم. ولنحظى نحن بشرف تنمية جهات المملكة عوض من تضياع الفلوس.
البرازيل التي تتقدمنا بسنين ضوئية اقتصاديا نشأت فيها احتجاجات دامية لمعارضة تنظيم كأس العالم. أما نحن إذا جاءت تعليمات عليا لا أحد يتكلم.
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91
8 - reda السبت 21 أبريل 2018 - 15:43
علاه قطر مكانش عندها هاد الشرط ختا هيا... إدن لا علاقة
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52
9 - sais السبت 21 أبريل 2018 - 15:44
هذا اسمه كاس العالم ,يعني شعوب مختلفة بلغاتها وديانتها ,لا يجق للفيفا ان تقحم مثل هته الحريات في اختيار البلد المضيف ,فهي بهذا تقصي الشعوب الاسلامية و المحافظة من الترشح وتنظيم المونديال,انها عنصرية ولا تمت للمساواة والعدالة في شيء, المنطق يقل يحق لاي دولة تنظيم كاس العالم اذا استفت الضمانات المعروفة مسبقا,
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51
10 - حورية السبت 21 أبريل 2018 - 15:45
لم يغصب أحد المغرب ليوقع على معاهدة حقوق الإنسان و يجمع المساعدات الإنسانية ليضعها في الجيب و يخرج للعالم باكذوبة لا نستطيع حماية الأقليات الدينية و الجنسية و حرية المعتقد و مساواة النساء في الارث لان معتقدنا لا يسمح بذلك لانكم كنتم تعلمون هذا قبل التوقيع و رغم ذلك استمر تم في تهييج العقول الفارغة ضد تقبل الاختلاف مبغاة مرضاة المناصب و الكراسي و دكشي واش اللعب هذا ؟
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-3
11 - يوسف السبت 21 أبريل 2018 - 15:46
ادا ابتليتم فاستثروا. مادا يعني ان تستفزوا شعبا بكامله؟ الاخلاق اولا واخيرا هي التي تجعل الامة تستمر اما كاس العالم فهو مناسبة مهمة نعم ولكنها ليست الا مناسبة من المناسبات التي لا تساوي امام الاسمنت المسلح لشعب ما الذي هو نسق القيم والقانون والاخلاق.
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29
12 - رومبو المردة السبت 21 أبريل 2018 - 15:47
يعني باختصار بغاو المغرب يبدل لون العلم الوطني باللون الوردي فبلاصت الأحمر ويبدا الشعار الوطني ب "منبت الأحرار جنسيا " عاد يعطيونا الحق فتنظيم المونديال
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26
13 - احرجتم لوطا السبت 21 أبريل 2018 - 15:48
هل العالم سياتي للعب الكرة ام للعب مع الاوساخ البشرية ؟، استروا عيوبكم فضحكم الله بين العباد اكثر مما فصحتم انفسكم ، كونوا بشرا او مثل البشر ان لم تستطيعوا شيئا على الاقل..اقل الله منكم.
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24
14 - Tarik granada السبت 21 أبريل 2018 - 15:48
نحن في المغرب ولله الحمد نعيش آمنين مستورين بفضل الخالق الاحد.بركته وخيره عز وجل علينا لا نظير له.رغم الانحلال الخلقي الذي عم في بعض المناطق لا زالت هناك مساجد واضرحة يذكر فيها اسم الله واناس اتقياء يدعون المعروف باللتي هي احسن.ليست الفيفا هي من ترزق.الرازق هو الله.اذا كان شرط احتضان كأس العالم هو طلق العنان للفساد .حنا ما خاصنا لا كأس العالم ولا عبو الريح
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23
15 - خالد السبت 21 أبريل 2018 - 15:48
بناقص من المونديال إلى كان غادي إدخل لينا الشواد الفساد
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25
16 - Mouatene السبت 21 أبريل 2018 - 15:49
التقدم بالمفهوم الرياضي الحسابي يبدئ انطلاق من الحرية , اما الانغلاق والطواف حول العقيدة الدينية لا يؤهل سوى للعزلة والتطرف
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-19
17 - far السبت 21 أبريل 2018 - 15:51
لا يمكننا ان ننتضر المونديال حتى نرفع مطالبنا.
حتى يزيد وسميوه سعيدة.
ومن بعد سيخرجون علينا بشرط جديد وهو الاعتراف
بالقدس عاصمة ابدية لاسرائل.. وتنتهي المسرحية
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16
18 - اسبانيا السبت 21 أبريل 2018 - 15:53
ارجوا من المغرب ان لا يرضخ لهذا الشرط .لأن سيجلب ليس غصب المسلمين ولعنتهم لكن الغصب الأكبر هو غصب الله. لأن حتى ولو كسبتم تنظيم كأس العالم وخالفتم حكم الله لن ينفعكم تنظيم الكأس من غضب الله
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9
19 - تاك فريد السبت 21 أبريل 2018 - 15:53
الصورة هي لمغاربة بهولاندا يريدون التغيير في بلدهم الاصلي ليصبح المغرب مثل هولاندا في كل شي الا اقتصاديا.
اخبركم اعزايي المثليين المغاربة بان تنظيم كاس العالم سيفوز به الحاج ترامب حفظه الله والحاج ترامب يعادي المثليين ويحاربهم ووعد الشعب الامريكي بتنقية امريكا وذلك بعد ادايه لمناسك العمرة.كما انه طول حياته لم يشرب الخمر ولم يدخن سيجارة ولا ياكل لحم الخنزير ويكره الحسناوات الواشمات ويعتبر "الوشام" بانه شي مقرف للغاية. لا تنسوا بان الله مع الصالحين والحاج ترامب رجل صالح !!
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-1
20 - عابر سبيل السبت 21 أبريل 2018 - 15:53
لمادا تم ترشيح قطر لتنظبم كاس العالم لسنة 2022 مع ان قطر دولة اسلامية ولا تعترف بالمثلية ولديها قوانين زجرية في هدا الصدد... ان امثال ابتسام وغيرهم هم من يثيرون هذه القضايا للضغط على المغرب قصد تحقيق مطالبهم التخريبية للمجتمع المغربي...
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4
21 - المصطفى السبت 21 أبريل 2018 - 15:54
هذه شروط تضرب في عمق الهوية المغربية وربما هذا مطلب رفع من جهات مغربية لاتمثل إلا نفسها لإستغلال الحدث في مايخص الإعتراف بها. سؤالي هل قطر في 2022 فرض عليها نفس الأمر بإعتبارها هي الأخرى دولة عربية؟
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5
22 - طاطوي السبت 21 أبريل 2018 - 15:54
المثلية الجنسية في المغرب مجرمة . ولو قرر المغرب الاعتراف بالمثلية الجنسية . فان المثليين سيجدون انفسهم معزولين .لان المجتمع المغربي لا يرحم في مثل هذه الامور .لعدة اعتبارات.
اما بالنسبة للاجانب سواء كان مثليا او لا فحقوقهم مضمونة لكن بشروط.
اما احترام حفوق الانسان فالولايات المتحدة الامريكة كقوة عظمى في العالم لاتحترم حقوق الانسان .فهي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل .وما زالت عقوبة الاعدام تنفذ فيها .
فلماذا لم تشهر الفيفا هذه الورقة على الويلات المتحدة الامريكية.
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4
23 - رأي حر السبت 21 أبريل 2018 - 15:56
‏حسب الفيفا‬ يجب أن تبقى الرياضة بعيدة عن السياسة و هذا الشرط ليس له علاقة بكرة القدم إطلاقا ،،، هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة_المغربية وقراراتها

‏البلدان الحرة لا ترضى بالتدخل في شؤونها الداخلها مهما كان حجم هذا الطرف ومهما كان المقابل
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3
24 - حكامنا الاغنياء السبت 21 أبريل 2018 - 15:58
فلوس المونديال بنيو بيها مساكن للفقراء ومستشفيات ومراكز للتكوين المهني وطرق في البوادي والجبال واخرجو من قصوركم باش تفهمو كي عايشين المغاربة يا حكامنا الاغنياء
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10
25 - شرط فيفي السبت 21 أبريل 2018 - 15:58
هادي فيفي ماشي فيفا ???????????
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8
26 - Driss السبت 21 أبريل 2018 - 15:58
اش جاب اللواط للهضرة، المونديال ننظموه يفوت غير رمضان،حيت الناس كاتكون شوية مغشعة وحنا مافينا جهد نشجعو ، مرحبا بالبراني فالمغرب، ومرحبا باللي جاوجاب، ان شاء الله بعدا تتقاد البلاد واحد الشهر ونعيشو بحال الgور.
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-3
27 - كائن السبت 21 أبريل 2018 - 15:59
سنرى الآن يا حكومتنا اي منقلب تنقلبون الله تنصرون ام الفيفا ترضون.
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8
28 - محمد.ي السبت 21 أبريل 2018 - 16:00
كلنا مع المثليين لكي يعالجو من أمراضهم النفسية أو نفيهم إلى البرازيل....
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-1
29 - Samir r السبت 21 أبريل 2018 - 16:04
واضح إذا أراد المغرب ان ينظم المونديال عليه بتعيين الآنسة ابتسام لشكر رئيسة حركة "مالي" كسفيره له في الفيفا. والسلام على من اتبع الهدى
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2
30 - hicham السبت 21 أبريل 2018 - 16:04
و ما دخل الفيفا في المثلية و الواط و و حقوق النساء و البشر الفيفا تتكلم فقط كرة قدم ام هو شرط فقط لتعجيز و الجنة فيها بوبان و يقول ليهم ما وضع لي فيهم لكافرة بالله في كرواتيا و كدلك امريكا المنافسة...اما صاحب التعليق رقم 3 فليستعمل الاية في سياقها. الواط و المثلية ليست في تعليمات التي اتا بها سيدنا موسى و عيسى..عليهم الصلاة والسلام..و الا مارضاوش عليك لاش باقي في مونتريال هما حرام و فلوسهم حلال
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0
31 - امير الشعراء السبت 21 أبريل 2018 - 16:05
اهدي الفيفا اغنية فدوى : بلاش! بلاش!
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0
32 - خليل السبت 21 أبريل 2018 - 16:05
الله لا يسهل في هد المونديال اوا صافي نتعراو حنا باش نضمو المونديال المشكل عندنا غب البلاد هو كثرت الجمعيات التي تعمل من اجل تبهديل البلاد والدفاع عن امور لا محل لا في هدا البلاد الحبيبة هل تعرف في امريكا بلاد الحريات في نيويورك نساء الشوارع ممنوع وادا وجدوا في الشوارع يفعلون الرديلة يسجنوا ما هدا التقليد الاعمى لما نعطي للمثلين الحرية يعني نعطي للدعارة الحربة كي تنحط اخلاقنا
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1
33 - marocaine السبت 21 أبريل 2018 - 16:06
ها الخسارا طاحت في البيصر!!هاد الشي اللي خص .اظن انه امتحان للحزب الحاكم فهل تستجيب الحكومة لهذا المازق المثلي ولو مؤقة?او ان خليها على الله ومشيها يالله!!!!
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0
34 - مسلم وافتخر السبت 21 أبريل 2018 - 16:07
لا حول ولا قوة الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل.حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم هذا منكر.
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0
35 - Hamido السبت 21 أبريل 2018 - 16:07
نفترض نظمنا المونديال كم من شاذ جنسيا سيزور المغرب؟المعروف على الشواذ انهم لا يهتمون بالكرة.قد يفضلون رياضات أخرى.وهدا العدد الظءيل الذي سيأتي إلينا لن يكون ظاهرا وسط الملايين من الناس.أمور كثيرة طفت على السطح هده السنة من محاولة المسافات بين الرجل والمرأة في الميراث.وامتهان العدول بالنسبة للمرأة والتشكيك في الدين الإسلامي عبر إصدار كتب في هدا الموضوع وعدم تجريم العلاقات الجنسية الشاذة.وحقوق الكلاب...وبصراحة الواحد ما بقا فاهم والوا.زعما هد الشي كلو صدفة،؟
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1
36 - Roma di giorno السبت 21 أبريل 2018 - 16:08
الفيفا تفوح بالأموال ...ومن أجل المال يريد المغرب استضافة المونديال.ولهدا يجب عليه أن أراد ذلك أن يتخطى الحواجز.
وعليه فهو في عنق الزجاجة ...المثليين، المسيحيين، المعتقلين السياسيين...وهل سيمكن الزفاف من تلفاز لمتابعة المقابلات. ...وبعد دلك ملف الصحراء.......المهم لا مونديال ولا هم يحزنون....تكمن و حشم را ما عندك علاش تحشم يا مغرب....
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-2
37 - كافر مغربي السبت 21 أبريل 2018 - 16:09
عندي السؤال لاخوة المسلمين ، علاش مكتقدوش تسميو ولادكم لوط ؟ ياك حتا هو نبي
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-1
38 - مسلم وافتخر السبت 21 أبريل 2018 - 16:09
قال رسول الله "ص" إذا ابتليتم فاستتروا. إلى وصل بنا هاذا المونديال حتى نصبح قوم لوط ما عندنا ما اندرو بيه. غير يعطوه للأمريكان وهنونا . لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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1
39 - غيور على وطنه السبت 21 أبريل 2018 - 16:09
أتساءل من يمنع هذه الشرذمة المريضة نفسيا من مزاولة شذوذها داخل أوكارها مادامت تحترم وتراعي حقوق المغاربة الحقيقيين بمختلف أطيافهم مسلمين ويهود ونصارى .
هدف هذه الشرذمة ليس هو الحرية أكثر مما هو السعي وراء استفزاز الناس داخل بلد يفتخر بانتمائه للاسلام الوسطي الحنيف الذي يحترم فيه كل شخص الشخص الاخر المتخلق بالاخلاق الانسانية الصحيحة .
فمن ابتلي بسلوك مسيء لحرية الاخرين فبيته اوسع لذلك ورحم الله من ابتلي ببلية وسترها .
ولهذا ولاجله اقول قولي الشخصي : لا تقيسوا بلادي لاجل حفنة من الدولارات . فالقيم والاخلاق النبيلة لن يشتريها لنا لا دولار ولا يورو .
والنضال الحقيقي هو النضال لاجل مسح هذا الشرط من قاموس منظمة عالمية وجب عليها ان تاخذ بعين الاعتبار عقيدة المجتمعات واخلاقها وسلوكها الانساني الراقي وتصونه من محاولات شرذمات بل حفنة من الناس اكثر ما تحتاج اليه هو عرضها على اطباء نفسانيين لانقاذها من وحلها اللاأخلاقي.
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-1
40 - مغربية حرة السبت 21 أبريل 2018 - 16:11
وجهة نظري فلتاخذ امريكا شرف التظيم للمونديال 2026 و يتركوننا في حالنا لن تغير ديننا و أخلاقنا من أجل مونديال لن يعود علينا بالنفع ستزداد اقتراضنا من البنك الدولي و ستزداد تازما أكثر مما فيه و سنغير قوانينا للسماح بالمثليين أن يفرضوا علينا لوطهم لا حول و لا قوة الا بالله و مابغيناش هذ المونديال بناقص
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0
41 - رضوان السبت 21 أبريل 2018 - 16:12
يعني احترام الشواذ هي آخر ما وجدت الفيفا من حقوق لا تُحتَرم. الحق في تعليم جيد والحق في تمريض مناسب والحق في الشغل والحق في سكن لائق والحق في العيش الكريم والحق في قضاء عادل. كل هذه الحقوق مضمونة والحمد لله. ما لقاو غير حقوق المثليين.
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1
42 - نورالدين السبت 21 أبريل 2018 - 16:12
لا نريد هدا المونديال ما دام انه يؤيد المثلية.
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43 - ملاحظ مغربي السبت 21 أبريل 2018 - 16:12
مادام المثليين واقع موجود في كل المجتمعات بمن فيهم المجتمعات العربية والإسلامية لماذا إذن سندفن رؤوسنا في الرمل؟؟
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0
44 - حائرة السبت 21 أبريل 2018 - 16:14
اميمتي يا ميمتي قلبت على راجل من بني جلدتي لقيتو حتى هو كيقلب على راجل ولما قلبت عليه في الضفة الأخرى ووحدته لاموني الناس.
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0
45 - عابر السبت 21 أبريل 2018 - 16:16
صدق الله العظيم حيت قال سبحانه (لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم )حسبنا الله ونعم الوكيل
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46 - ايت واعش السبت 21 أبريل 2018 - 16:16
من يقرا التعليقات سيضن ان موروكو خال من المثليين والعكس هو الصحيح هناك مثليون كثيرون متسترون وباقنعة مختلفة ،والبلد يفد اليه سواح الجنس من الجنسين من كل جانب اغلب الشباب العاطل يضمن فلوس الجيب والملابس بممارسة الجنس مع مثلي اروبا وامريكا مدن معينة معروفة ومهمشة بان اقتصادها اقتصاد الجنس فلماذا لا تكن لنا الجراءة للحديث عن هذا .مدارس عتيقة ممتلئة بالمثليين فاين الاشكال ، لو قلنا الحقيقة
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47 - الوجدي01 السبت 21 أبريل 2018 - 16:18
لو كان هذا شرط من الشروط فنحن لا نريد تنظيم كأس العالم ..واعلموا حتى لو أعطيتهم الحرية هؤولاء الشواذ فلن تفوزوا بالتنظيم سوف يجدون لكم مسألة حرية الأديان وبالتالي تصبح لدينا طائفة مسيحية معترف بها ثم ظائفة شيعية ويصبح بلدنا لبنانا جديدا بالإضافة أن هناك مشكلة قائمة بين المتمزغين والعرب ...نحن نريد الإبقاء على ثوبتنا ...سنغفورة صارت في قمة الدول المتقدمة ولم تنظم كأس العالم لتصبح دولة متقدمة ...لنتبنى البحث العلمي و نطور تعليمنا ...وهذا هو المنهج الصحيح ...أما خزعبلات كاء العالم هي أمور واهية ....فلتنظمه أمريكا ...نحن لا نريد ذلك مقابل ثوبتنا ....أمريكا لا تنهزم في أي مجال ...لا نريد أن نتصادم معها ...ما دامت بدأت بهذا الموضوع سوف تجد موضوعات أخرى لتنقص من ملفنا ...المهم يجب أن نكون يد واحدة في التصدي لمثل هذه الأمور المشينة التي سوف تبقى تلطخ تاريخنا إن وافقنا على ذلك
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48 - مغربي قح السبت 21 أبريل 2018 - 16:22
إن كان هؤلاء خرجوا للمطالبة بما يريدون فعلينا أن نخرج للتنديد والتحذير مما ستؤول إليه أخلاقنا. فلا للتطبيع مع هذا السلوك منحرف
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49 - حسن الشاوية السبت 21 أبريل 2018 - 16:23
هل الفيفا اشترطت في الملف الامريكي المشترك ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة علما بان كندا لديها قانون يحظر ارتداء الحجاب والنقاب ؟
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