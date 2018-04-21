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- شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن - (49)
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كُتّاب وآراء
شرط "الفيفا" لتنظيم "مونديال 2026" يخرج مثليين إلى العلن
ما زالت الشروط الجديدة التي فرضتها "الفيفا" لتنظيم مونديال 2026، والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان في البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم، خاصة في الجانب الذي يخص الحريات الفردية والمثلية الجنسية، تثير جدلا واسعا؛ ففي الوقت الذي أخذ فيه الملف الأمريكي المشترك المنافس على شرف تنظيم "العرس الكروي" هذه المسألة على محمل الجد، بحيث أقر بمعالجة كل مشاكل حقوق الإنسان، يبدو أن المغرب لم يحسم بعد في هذه المسألة "الحرجة" التي قد تضعف حظوظه في سباق المونديال؛ وهو ما دفع عددا من المثليين والمدافعين عن الحريات الفردية إلى الخروج إلى العلن.
صمت مغربي
بالرغم من أن الملف المغربي الذي رُفع إلى "فيفا" لم يتضمَّن أي تفسيرات حول المثلية الجنسية ومدى احترام المثليين وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه الفئة، فإن الوفد المغربي المكلف بالملف سيكون مضطرا إلى مناقشة هذه النقطة خلال الجولات المقبلة، بسبب إقرار الأمانة العامة للـ"فيفا" شرط جديد يتعلق باحترام حقوق الإنسان في البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم، بحيث يجب أن "تكون بطولات كأس العالم في بيئات خالية من "التمييز القائم على التوجه الجنسي"، كما ينص القانون الجديد للفيفا؛ وهو ما يشكل نقطة ضعف بالنسبة إلى الملف المغربي لاحتضان نهائيات سنة 2026، نظرا لتجريم القانون الجنائي المغربي للمثلية الجنسية.
وفي المغرب، تنص المادة الـ489 من القانون الجنائي على أن كل "مَن ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، ما بين 6 أشهر و3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم؛ وهو المعطى حاول الوفد الأمريكي أن يستغله لإضعاف حظوظ المغرب في كسب رهان المونديال، حيث قال مسؤول في الوفد الأمريكي إن "هناك مخاوف جدية بالمغرب بشأن قضايا المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي والتحول الجنسي وحقوق المرأة".
هذه المخاوف تقرها ابتسام لشكر، رئيسة حركة مالي "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، التي قالت إن "السياق الحالي يفرض فتح نقاش حقيقي يكون حول الحريات الفردية والحقوق الجنسية؛ لأنه لا يعقل أن يعتقل الناس لأنهم مثليون أو لأنهم لا يصومون"، موردة أنه "ستكون هناك مبادرات للضغط على الحكومة والدولة لإقرار تغييرات على المواد التي تجرم المثلية والحريات الفردية إذا ما فاز المغرب بمونديال 2026".
وأضافت لشكر أن المطلوب الآن هو "العمل على المطالبة بإلغاء المثلية من نص قانون العقوبات؛ لأنها لا تمس حريات المثليين فحسب، بل الحريات الجنسية والشخصية بشكل عام، مشيرة إلى أن "الحركة ستلجأ إلى المنظمات الدولية للعمل على إجبار الحكومة للإنصات لمطالبنا".
الحقوقية ذاتها تقر بأن "تجريم المثلية يحرم فئة كبيرة من المشاركة في المجتمع، خاصة في حال تنظيم المغرب للمونديال؛ لأنه يرافقه اعتداءات وعقاب جسدي وأفعال كراهية وانتهاك للحريات الخاصة يشكل خطراً على الفرد من جهة وعلى المجتمع بشكل عام"، موردة أن "المثليين يجدون صعوبات في ولوج إلى العمل والمرافق العمومية، ولا يمكنهم التعايش داخل المجتمع مع فئات أخرى".
حصر تجريم "المثلية" مرفوض
سفيان فارس، ناشط حقوقي في الحريات الفردية، يعتبر حصر تجريم المثلية الجنسية مناسبتيًا مع مونديال 2026 أمرا خاطئاً ومرفوضاً، وقال: "لا نريد حريات فردية ذات استعمال واحد خلال المونديال فقط، بل نريدها دائمة في المجتمع"، مستبعدا في السياق أن "يسير المغرب بعيدا في هذه الخطوة في ظل وجود مؤشرات مقلقة تعكس رفض المجتمع لهذا المعطى".
وسيكون على المغرب في حال فاز بتنظيم المونديال أن يعمل على حماية حقوق المثليين الوافدين إليه من أوروبا وأمريكا لحضور مباريات بلدهم، وتوفير كل الظروف لحمايتهم من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد يتعرضوا لها طوال مقامهم في المملكة، وبهذا الخصوص، يقول فارس: "لا يمكننا أن ننتظر المونديال حتى نرفع مطالبنا؛ لأنه سيكون من الغريب إلغاء تجريم المثلية في فترة محددة".
وبدوره، يقول إسماعيل بلقياحة، الناشط المثلي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "تنظيم المغرب لمونديال 2026 سيكون فرصة مواتية لنا لطرح مطالبنا، ونحن كمغاربة سنكون عند حجم هذه التظاهرة العالمية؛ لكن لا يمكن أن يعيش المثليون في ظروف غير آمنة"، قبل أن يستطرد قوله: "يجب توفير الأمن لهذه الفئة".
ويرى الناشط أن "الحكومة تحاول استغلال الملتقيات الدولية حتى تروج لنفسها صورة وردية على أنها تحترم حقوق الأقليات، وهذا ما حدث خلال المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بمراكش؛ لكننا سنرد عليها خلال تظاهرة المونديال من خلال إطلاق الحملات التحسيسية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
des pd
لهلا يسهل فيه
ما سيقع لقوم يتسامحون مع اللواط اكبر من ارباح المونديال
والاخرة خير وابقى
ثم الفيفا أصبحت منظمة سياسية بامتياز و وكر للرشوة و الفساد لا علاقة لها لا بالكرة ولا هم يحزنون.
فلتأخذ أمريكا شرف التنظيم. ولنحظى نحن بشرف تنمية جهات المملكة عوض من تضياع الفلوس.
البرازيل التي تتقدمنا بسنين ضوئية اقتصاديا نشأت فيها احتجاجات دامية لمعارضة تنظيم كأس العالم. أما نحن إذا جاءت تعليمات عليا لا أحد يتكلم.
حتى يزيد وسميوه سعيدة.
ومن بعد سيخرجون علينا بشرط جديد وهو الاعتراف
بالقدس عاصمة ابدية لاسرائل.. وتنتهي المسرحية
اخبركم اعزايي المثليين المغاربة بان تنظيم كاس العالم سيفوز به الحاج ترامب حفظه الله والحاج ترامب يعادي المثليين ويحاربهم ووعد الشعب الامريكي بتنقية امريكا وذلك بعد ادايه لمناسك العمرة.كما انه طول حياته لم يشرب الخمر ولم يدخن سيجارة ولا ياكل لحم الخنزير ويكره الحسناوات الواشمات ويعتبر "الوشام" بانه شي مقرف للغاية. لا تنسوا بان الله مع الصالحين والحاج ترامب رجل صالح !!
اما بالنسبة للاجانب سواء كان مثليا او لا فحقوقهم مضمونة لكن بشروط.
اما احترام حفوق الانسان فالولايات المتحدة الامريكة كقوة عظمى في العالم لاتحترم حقوق الانسان .فهي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل .وما زالت عقوبة الاعدام تنفذ فيها .
فلماذا لم تشهر الفيفا هذه الورقة على الويلات المتحدة الامريكية.
البلدان الحرة لا ترضى بالتدخل في شؤونها الداخلها مهما كان حجم هذا الطرف ومهما كان المقابل
وعليه فهو في عنق الزجاجة ...المثليين، المسيحيين، المعتقلين السياسيين...وهل سيمكن الزفاف من تلفاز لمتابعة المقابلات. ...وبعد دلك ملف الصحراء.......المهم لا مونديال ولا هم يحزنون....تكمن و حشم را ما عندك علاش تحشم يا مغرب....
هدف هذه الشرذمة ليس هو الحرية أكثر مما هو السعي وراء استفزاز الناس داخل بلد يفتخر بانتمائه للاسلام الوسطي الحنيف الذي يحترم فيه كل شخص الشخص الاخر المتخلق بالاخلاق الانسانية الصحيحة .
فمن ابتلي بسلوك مسيء لحرية الاخرين فبيته اوسع لذلك ورحم الله من ابتلي ببلية وسترها .
ولهذا ولاجله اقول قولي الشخصي : لا تقيسوا بلادي لاجل حفنة من الدولارات . فالقيم والاخلاق النبيلة لن يشتريها لنا لا دولار ولا يورو .
والنضال الحقيقي هو النضال لاجل مسح هذا الشرط من قاموس منظمة عالمية وجب عليها ان تاخذ بعين الاعتبار عقيدة المجتمعات واخلاقها وسلوكها الانساني الراقي وتصونه من محاولات شرذمات بل حفنة من الناس اكثر ما تحتاج اليه هو عرضها على اطباء نفسانيين لانقاذها من وحلها اللاأخلاقي.