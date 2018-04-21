الجدل يلف مزاعم اعتقال وتعذيب مغربي مسيحيّ بتهمة التبشير

هسبريس – نور الدين إكجان

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، بلاغا "تنفي فيه بشكل قاطع واقعة الاعتقال التي تناقلتها تقارير منسوبة إلى جمعيات ومنظمات مدنية، زعمت فيها أن مصالح الأمن بمدينة الرباط اعتقلت في الثامن عشر من شهر أبريل الجاري شخصا يدعى لحسن (م) بسبب اعتناقه للديانة المسيحية".

واستغرب البلاغ من نشر هذه "الأخبار، التي وصفها بالزائفة، في حق الأمن مع أنه يتوفر على آليات مؤسساتية للتواصل والإجابة الدائمة عن الاستفسارات"، مؤكدا أن "مصالح الأمن بالرباط لم تعتقل أي شخص، كما أنها لم تُخْضِعْ أي مواطن مغربي أو أجنبي لتدبير مقيد للحرية أو لأي نوع من إجراءات البحث من أجل الأفعال المزعومة".

وأوضح البلاغ ذاته أن "الحديث عن مزاعم التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة التي تعرض لها الشخص الوهمي المذكور في التقارير المنشورة، إنما هي اختلاقات وادعاءات ترتكز على واقعة افتراضية، لم تعالجها أو تسجلها مصالح ولاية أمن الرباط نهائيا".

وفي المقابل، أكد شعيب الفاتيحي، عضو تنسيقية المسيحيين المغاربة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عناصر الأمن فتشوا محفظة لحسن لمليلي وهو شاب مغربي مسيحي، في ربيعه الثاني والعشرين، وحملوه إلى سيارة الشرطة، حوالي الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء الماضي، منتقدين توجهه الديني المسيحي، ثم اقتادوه صوب دائرة أمنية، وفتحوا معه تحقيقا أوليا من أجل الافصاح عن طرق التبشير التي يعتمدها، مجيبا بأنه يحمل الكتب ويتجه بها صوب منزله لا غير".

وأضاف الفاتيحي أن "الشرطة أعدت محضرا يتهم لحسن بالتبشير، مطالبة إياه بالتوقيع عليه؛ وهو الأمر الذي رفضه متشبثا ببراءته من المنسوب إليه، خصوصا أنه يشكي من ضعف في البصر يحول دون تمكنه من قراءة المكتوب في المحضر بشكل واضح".

وأورد عضو تنسيقية المسيحيين المغاربة أن "الحالة النفسية للشاب صعبة جدا، خصوصا أنه لم يسبق أن تعرض للاعتقال، وليس حتى بالناشط المعروف وسط المسيحين"، موضحا أنه "عاد إلى منزله بعد أن قضى ليلة لدى مصالح الشرطة".

وتواتر ردود الفعل المصاحبة لجدل "الاعتقال" من عدمه، بعد أن أصدرت حركة تنوير واللجنة المغربية للأقليات الدينية والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا "تتهم فيه السلطات الأمنية باستغلال غياب قوانين وتشريعات تحمي الأشخاص المعتنقين للأديان والمذاهب الأقلية، لممارسة انتهاكات حقوق الإنسان في حق أفراد المجتمع ذنبهم حمل كتب أديانهم".

وطالب البيان ذاته "مختلف الفاعلين في المجتمع المغربي، من حقوقيين ومثقفين، بالتلاحم حول مطلب إقرار حرية المعتقد وإلغاء القوانين التمييزية بين الأغلبية المسلمة السنية والجماعات الدينية الأخرى، وإقرار الحريات الدينية حقّا دستوريا لكل المواطنين، ورفع الدولة يدها عن الاختيارات الدينية للأفراد والجماعات، من خلال الالتزام بمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها".