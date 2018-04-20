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الرئيسية | مجتمع | ابتدائية وجدة تحرّر "معتقلي جرادة" .. والحراك يقصد المحطة الطرقية

ابتدائية وجدة تحرّر "معتقلي جرادة" .. والحراك يقصد المحطة الطرقية

ابتدائية وجدة تحرّر "معتقلي جرادة" .. والحراك يقصد المحطة الطرقية
هسبريس ـ نورالدين إكجان (كاريكاتير: خالد كدار)
الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:00

قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، بالإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية حراك جرادة، بعد توزيعها أحكاما حبسية موقوفة التنفيذ عليهم، إذ حَكَمَتْ، على كل من خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بسنة موقوفة التنفيذ، وعلى العربي أهلال، وعبد الرحيم كوال، وهلاوي أحمد، وميموني هشام، وبناصر محمد، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

وأوضح محامي المعتقلين عبد الحق بنقادى، أن جلسة التداول في الحكم، مرت يوم أمس واستغرقت من 12 زوالا إلى الثامنة والنصف ليلا، وأقرت بحجز الملف للتأمل، ثم أصدرت الحكم اليوم الجمعة، موردا أن الدفاع سيستأنف الحكم، كما جرى استئناف حكم المعتقلين الثلاثة السابقين.

وأضاف بنقادى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدفاع بَيَّنَ بالملموس وبالدليل القاطع براءة المعتقلين السبعة من كل الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أوضحنا أمام المحكمة أن ما هو وارد في المحضر، وما هو موجود في الأقراص التي وثقت أحداث جرادة، لم يسجل دليلا واحدا يفيد ارتباط المعتقلين السبعة بأحداث جرادة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من داخل حراك جرادة، أن "ساكنة المدينة تواصل خوض برنامجها النضالي، بعد أن تحركت في مسيرة جابت مختلف نقاط المدينة، وتوقفت بنقطة حاسي بلال، منظمة وقفة احتجاجية، في مكان وفاة الشهيد عبد الرحمان، الذي قضى نحبه داخل الساندريات غير القانونية لاستخراج الفحم".

ومن المنتظر أن يقوم المحتجون بخطوة غير مسبوقة، يوم غد السبت، بعد إعلان "لجنة الحراك" عزمها التنقل صوب المحطة الطرقية في جرادة، حاملة الحقائب ومنذرة بمغادرة المدينة إثر غياب فرص الشغل، وعدم توفير بديل اقتصادي ينقذ الساكنة من البطالة.

وكانت لجنة الحراك قد أعلنت أيضا، في وقت سابق، أنها ستخوض يوم الأحد المقبل، مسيرة أخرى تلتقي في ساحة المنار، من أجل التداول في مستقبل الحراك بشكل شريف، ومناقشة الخطوات المقبلة التي تهدف أساسا إلى البحث عن سبل إطلاق سراح المعتقلين.

تجدر الإشارة، إلى أن المعتقلين السبعة، الذين جرى الحكم عليهم اليوم الجمعة يتابعون بتهم "إهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف والإيذاء ما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، والتحريض على العصيان، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية"، فيما جرى يوم الثلاثاء 10 أبريل الماضي، توزيع أزيد من 3 سنوات سجنا نافذة على كل من أمين مقيلش، وعزيز بوتشيش، ومصطفى ادعينين، وطارق عمري، المعتقلين بدورهم على خلفية الحراك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - أزغوذ الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:17
نتمنى أن تحدو محكمة الدار البيضاء حدو نظيرتها في وجدة وتعلن إطلاق سراح معتقلين حراك الريف و معهم الصحافي المهداوي دون قيد أو شرط .و بذلك نكون قد أنهينا المشكل و ووضع قطار الديموقراطية المغربية في سكته الحقيقية و جميعا من أجل محاربة الفساد والرشوة و بناء مستقبل زاهر لشعبنا الأبي .والتركيز على مجابهة أعداء الوطن الذين يتربصون بنا ليل نهار .تحياتي لكم جميع إخواني المغاربة الأحرار في كل بقاع العالم وداخل الوطن الحبيب .
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36
2 - الحق الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:19
احسن حاجة هي مغادرة المدينة لانها مدينة احدتت بسبب المنجم مع مطلع الحماتية لاستغلال الفحم .
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-11
3 - Nach الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:24
Vous recoonnaissez que les riffains ne sont pas des marocains comme les autre.
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-15
4 - basim الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:24
والله بادرة طيبة من طرف العدالة ترسخ التفاؤل والأمل في قلوب المواطنين بتمتع السلطات بتفهم عميق لمشاكلهم وثقتها في وطنيتهم أينما كانت جهتهم،وأن أفواه الجياع المفتوحة لايخصها العصا بل البذل والعطف والعطاء والتدخل والحضور بينهم لا الغياب.
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19
5 - اسفي الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:24
لماذا لم يلقا القبض على أصحاب الغضبات وزلازل .ومازلو في مناصب قيادية ومازلو يتكلمو عن أصلاح البلاد وهم شاركو في افسادها.هناك بعض المناطق لم يستفيد ابناء المنطقة من المصانع الكبرى الى ثلوث ولغبار والمراد ونحن كدالك أبناء اسفي كانت الكماويات وألان أصبحت لدينا معمل الطاقة الكهربائية الدي يشتغل بالفحم الحجري لم نستفيد شىء .ويتكلمون على المحافظة على البيئة وهم من يولويتها .. ..
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20
6 - جاد الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:31
يجب استغلال هذه الفرصة وجلوس الى طاولة الحوار مع السلطة وتخفيف من الاحتقان والمضاهرات لاعطاء الفرصة للحكومة لاجاد حلول
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5
7 - كريم الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:35
صبرتو سنين و دابا بغيتو الحل في 24 ساعة هذا غير ممكن يجب إعطاء المسؤولين الوقت للوفاء بوعودهم وإلا مادارو والو رآه الشارع كاين و الاحتجاج حقكم من أجل تحسين الأوضاع.
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-18
8 - Hamido الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:48
عندما بدأ حراك إجرادة ارتأت الدولة احتواءه ودالك بوصفه بالحضاري ورفعت فيه الراية المغربية ودالك لعزل وشيطنة الريف.أو ما يطلق عليه فرق/تسود.يتأكد هدا اليوم بعد إطلاق سراح مواطني جرادة المنسية.فلا يمكن للدولة أن تعتقل الناس في كل حراك وفي كل جهة.لأن هدا ليس في صالح اي كان وقد يكون مكلفا. يتبين هدا في المحاكمات التي امتدت لسنة بينما تم التسريع بملف جرادة .لكن على مايبدو أن خطة الدولة غير مجدية ادا رأينا رد فعل جرادة حيث يريدون التصعيد بدل التراجع.
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2
9 - جرادة مالحة الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:53
، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية,هذه واحدة من التهم التي ادين بها هؤلاء المعتقلين
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-8
10 - وعزيز الجمعة 20 أبريل 2018 - 19:55
الذين يصلون الى أروبا باحثين عن الجنة و النعيم المفقود في بلدانهم ... كثيرا ما نجدهم يشتغلون مهنا تحط من نخوتهم ( هنا). و قد لا يودون ان يراهم أحد من من يعرفهم ...!!!
اذن لماذا لا نستغل في بلادنا تلك المهن و نتكل على سواعدنا لضمان مدخول فار و وتفنن في كسب مريح ...
لماذا هذا الازدواجية في الأماني ..
يقال : من إتكل على غيره ، طال جوعه ...

غيروا من العقليات اتكالية ... الى شمر على اكتفك
فاروبا تطورت بالعمل و ليس بالمقاهي ...
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