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مكتب التكوين المهني يصرف منح غالبية المتدربين

مكتب التكوين المهني يصرف منح غالبية المتدربين
هسبريس من الرباط
السبت 21 أبريل 2018 - 08:10

أعلن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أنه قام بصرْف الشطرين الأول والثاني من المنحة الدراسية برسم السنة الدراسية 2017-2018، لفائدة أزيد من 90 في المائة من متدربي التكوين المهني.

ووجّه المكتب نداء إلى المتدربين المشمولين بالمنحة للإدلاء ببيان التعريف البنكي (RIB)، في أقرب الآجال، إلى مؤسساتهم من أجل صرْف منحهم.

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