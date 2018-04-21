منتدى حرية المعتقد يتبرأ من إطار للأقليات الدينية

هسبريس من الرباط

أعلن "منتدى حرية المعتقد والفكر بالمغرب" أن إقدام "اللجنة المغربية للأقليات الدينية" على تأسيس إطار لها يوم 29 أبريل 2018 بالرباط "لا يمثلنا ولا يعنينا في شيء، وذلك لغياب الشفافية والوضوح، وكذا عدم إشراك من يهمهم الأمر في هذه المبادرة".

‎كما أعلن المنتدى رفضه لما وصفه بـ"المتاجرة" بقضاياه أو التحدث باسمه من أي كان "إن لم نخول له صلاحية ذلك"، وفق تعبير موقعي البيان.

وأضاف المنتدى في ملحوظة مرفقة بالبيان "تلقينا ردا حول موقف البهائيين بعد مراسلتنا لمكتبهم بالمغرب يفيد بعدم تواصلهم مع أعضاء اللجنة المغربية للأقليات الدينية، وكذا رفضهم القاطع للحديث باسمهم، حيث إن السلطة الوحيدة القادرة على التحدث نيابة عن البهائيين المغاربة حسب المكتب هي "المحفل الروحاني المركزي"."