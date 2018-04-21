24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. أكبر بنك في ألمانيا يحول 28 مليار يورو "بالخطأ" (5.00)

  2. ابتدائية وجدة تحرّر "معتقلي جرادة" .. والحراك يقصد المحطة الطرقية (5.00)

  3. اتفاق بين بنعتيق وبوكوس للنهوض بالثقافة الأمازيغية وسط أبناء الجالية (5.00)

  4. هل أوصل الطرح الانفصالي جبهة البوليساريو إلى "الموت الإكلينيكي"؟ (5.00)

  5. طفل مصاب بشلل دماغي يحصل على موعد طبي بعد عام ونصف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | منتدى حرية المعتقد يتبرأ من إطار للأقليات الدينية

منتدى حرية المعتقد يتبرأ من إطار للأقليات الدينية

منتدى حرية المعتقد يتبرأ من إطار للأقليات الدينية
هسبريس من الرباط
السبت 21 أبريل 2018 - 13:17

أعلن "منتدى حرية المعتقد والفكر بالمغرب" أن إقدام "اللجنة المغربية للأقليات الدينية" على تأسيس إطار لها يوم 29 أبريل 2018 بالرباط "لا يمثلنا ولا يعنينا في شيء، وذلك لغياب الشفافية والوضوح، وكذا عدم إشراك من يهمهم الأمر في هذه المبادرة".

‎كما أعلن المنتدى رفضه لما وصفه بـ"المتاجرة" بقضاياه أو التحدث باسمه من أي كان "إن لم نخول له صلاحية ذلك"، وفق تعبير موقعي البيان.

وأضاف المنتدى في ملحوظة مرفقة بالبيان "تلقينا ردا حول موقف البهائيين بعد مراسلتنا لمكتبهم بالمغرب يفيد بعدم تواصلهم مع أعضاء اللجنة المغربية للأقليات الدينية، وكذا رفضهم القاطع للحديث باسمهم، حيث إن السلطة الوحيدة القادرة على التحدث نيابة عن البهائيين المغاربة حسب المكتب هي "المحفل الروحاني المركزي"."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.