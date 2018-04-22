تقرير أمريكي رسمي ينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب

هسبريس - عبد الرحيم العسري

رغم أن الحكومة السابقة اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أواخرَ شهر فبراير سنة 2015، وتمَّ الشروع في تنزيلها مَطلع شهر مايو سنة 2016؛ وسيمتدُّ العمل بالإستراتيجية التي خُصّص لها غلاف مالي قدره 1.8 مليارات درهم، وتضمُّ عشرة برامج، إلى غاية سنة 2025؛ إلا أن الفساد في المملكة المغربية من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية "منظم ومهيكل وواسع الانتشار".

تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2017، وجه انتقادات شديدة إلى المغرب تهم "استمرار إفلات مسؤولين من العقاب رغم ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد، والتضييق على الحريات الفردية وحرية التجمهر وقمع المتظاهرين خارج القانون في كثير من المناسبات".

وذكر التقرير أن "القانون ينص على عقوبات جنائية ضد مرتكبي الفساد، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال؛ وغالباً ما يرتكب مسؤولون ممارسات فاسدة دون عقاب يذكر". كما أكدت الخارجية الأمريكية أن ظاهرة الفساد في المغرب "مشكلة خطيرة، خصوصا مع عدم وجود ضوابط وإجراءات حكومية كافية للحد من انتشارها؛ كما أن السلطات تحقق في حالات قليلة رغم وجود مزاعم كثيرة معروضة عليها".

التقرير الثاني والأربعين لحقوق الإنسان، الذي تعده وزارة الخارجية باستخدام معلومات من السفارات والقنصليات الأمريكية والمسؤولين الحكوميين ومصادر أخرى، أشار إلى أنه "في المغرب لا توجد أمثلة عديدة على تحقيقات أو ملاحقات قضائية حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، وهو ما ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب".

وخلص التقرير إلى أن "انتشار الفساد المنظم والواسع أدى إلى تقويض القانون وفعالية النظام القضائي في محاربة الظاهرة، في غياب آليات فعالة للتحقيق ومعاقبة كل من سولت له نفسه ممارسة جرائم الفساد أو الإساءة".

وكعادته سلط التقرير الأمريكي الضوء على التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، ومزاعم التعذيب الصادرة عن بعض المعتقلين والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، وقال إنه "رغم أن دستور البلاد والقوانين المنظمة تحظر جميع أشكال التعذيب، إلا أن مراقبين أشاروا في تقاريرهم إلى عدم احترام هذه النصوص".

وذكر المصدر أن وزير الدولة لحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اعترف بدوره، خلال اجتماع إقليمي حول آليات الوقاية من التعذيب، بأن "التعذيب في المغرب يحدث في حالات معزولة، لكنه لم يعد ممارسة منهجية من قبل الدولة".

علاوة على ذلك، رسمت الخارجية الأمريكية صورة قاتمة عن حرية الصحافة بالمغرب، وأوردت أن "السلطات لازالت تشدد الخناق على من ينتقد الإسلام أو المؤسسة الملكية أو القضايا المتعلقة بالصحراء"، وزادت أن "انتقاد هذه المواضيع يمكن أن يؤدي إلى متابعة الصحافي بموجب القانون الجنائي رغم أن حرية التعبير منصوص عليها في قانون الصحافة والنشر".

مقابل ذلك أشاد تقرير "إدارة ترامب" بمساهمة الحكومة المغربية في إعداد تقرير هذه السنة، من خلال حوار بناء ومفتوح بمشاركة كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى شركاء آخرين مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة المغربية "تسمح بتنقل الصحراويين وتُتيح لهم وثائق السفر، إذ لم ترد تقارير تتحدث عن منعهم من السفر خارج البلاد"، وزاد: "كما تشجع الحكومة عودة الصحراويين من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسلطة الحكومة على منطقة الصحراء".

كما أشاد التقرير بنزاهة الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب سنة 2016، وقال: "هذه الاستحقاقات اعتبرتها الأحزاب السياسية والمراقبون المحليون والدوليون شفافة وذات مصداقية، إذ تمكن الناخبون من حرية الاختيار بدون مخالفات نظامية".