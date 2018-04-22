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كُتّاب وآراء
الحموشي يشيد بمهنية وسلوك مسؤولي الأمن بتمارة
أشاد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بالعمل المتميز لمجموعة من المصالح التابعة لمنطقة أمن تمارة، كما ثمّن عاليا سلوك موظفيها وأثنى على مهنيتهم العالية، في أعقاب زيارة ميدانية فجائية قام بها مسؤولون من الإدارة المركزية للأمن الوطني لهذه المصالح في بداية الأسبوع الجاري.
ووجّه المدير العام للأمن الوطني رسالة تنويه إلى كل من رئيس وعناصر مكتب "تسجيل المعطيات التعريفية"، المختص في إنجاز البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية. كما نوّه أيضا برئيس الخلية المكلفة باستقبال وإرشاد المواطنين بمقر المنطقة الأمنية، وكذا برئيس وعناصر مكتب المخالفات، حسب ما أوضحه مصدر أمني مطلع.
وكان مسؤولون من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني قد باشروا زيارة فجائية لمقر منطقة أمن تمارة، في سياق عمليات مراقبة وتقييم مدى تطبيق المذكرات الأخيرة للمدير العام للأمن الوطني القاضية بتبسيط الخدمات واحترام مواعيد العمل، حيث أثارهم انضباط رؤساء وعناصر هذه المكاتب، والتزامهم بتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنين، فضلا عن التزامهم بقواعد الانضباط الشخصي والمرفقي.
يذكر أن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني حرصت، منذ مدة، على تكثيف زياراتها الميدانية لعدد من المرافق الأمنية على المستوى الجهوي واللاممركز؛ للوقوف على مدى التزام موظفي هذه المصالح بالتوجيهات الأخيرة التي أصدرها عبد اللطيف الحموشي، والتي شدّد فيها على جعل خدمة المواطنين في طليعة اهتمامات المرفق العام الشرطي، وعلى ضرورة تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمرتفقين.