مبروكي يدعو إلى قوانين أخلاقية قبل "رخصة السياقة الجنسية"

د.جواد مبروكي*

أتساءل لماذا يتقبّل الآن أغلبية المجتمع المغربي التربية الجنسية في المقررات المدرسية، بالرغم من أن تعريف وبرامج التربية الجنسية مجهولة عند المغاربة؟

بعد تحليل ما يقع من تغيرات مؤلمة في مجتمعنا، لخصت الأسباب التالية:

- الفضائح الجنسية التي ينشرها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛

- الجهر الإعلامي لاغتصاب الأطفال وكسر المسكوت عنه وكسر الطابوهات؛

- فقدان الثقة في المجتمع وفي المحيط العائلي (اغتصاب الطفل يكون دائما من طرف شخص نضع فيه الثقة)؛

- انتشار المثلية بين الذكور وبين الإناث والعلن عنها جهرة وبوجه مكشوف؛

- انتشار الأفلام الإباحية وسهولة الاطلاع عليها عند الصغار والكبار؛

- كثرة الأطفال المتخلى عنهم وحتى العثور على بعضهم أحياء وفي بعض الأحيان جثثا والتي ينشرها الإعلام؛

- كثرة الأمهات العازبات؛

- العنف ضد المرأة؛

- الانتحار عند المراهقين؛

- صعوبة تنفيذ السلطة الأبوية عند المراهقين أمام التغيرات الفجائية وعلى الخصوص الجنسية.

ومن خلال هذه الفوضى والحوادث الجنسية المؤلمة رأى الرأي العام أنه لا بد من قوانين أخلاقية وتربوية للحصول على رخصة السياقة الذاتية الجنسية.

تعريف التربية الجنسية وضرورة ملحة لدمجها في المقررات الدراسية

يجب تعريف التربية الجنسية، وتصحيح سوء الفهم القائم عند الرأي العام والتيارات المحافظة. التربية الجنسية ليست تلقين الأطفال طرق استهلاك الجنس مثل الأفلام الإباحية.

التربية الجنسية هو برنامج يلائم سن الطفل كجميع البرامج التعليمية، حيث يُلقن البرنامج احتياجات الطفل حسب سنه ومستواه الدراسي.

أرى أن هذا البرنامج يبدأ في المنزل ثم المدرسة ثم حتى الكلية والمدارس العليا.

وهذه الخطوط العريضة لهذا البرنامج التربوي الجنسي:

1- تعريف الذات وحذف الطابوهات عن بعض الأعضاء الجسدية

2- تعليم احترام الجسد الذاتي وجسد الآخر

3- تعليم المساواة بين الجنسين

4- تعريف ما يحدث في كل مرحلة انتقالية حسب نمو الجسد مع كيفية المرافقة في هذه المراحل (مرحلة سن الخامسة وسن المراهقة وسن الزواج)

5- تعريف الجنس الميكانيكي والفيزيولوجي

6- تعريف الجنس العاطفي

7- فلسفة الجنس واختلاف الجنس حسب النوع

8- تعريف الغريزة والشحنة الجنسية كطاقة ايجابية

9- مفهوم العفة وإيجابياتها

10- طرق تقنين الشحنة الجنسية

11- علاقة الجنس وديناميكية المجتمع

12- مفهوم الحب وعلاقته مع الجنس

13- مؤسسة الزواج والمساواة بين الجنسين

14- الاستعداد للحياة الزوجية (الحوار، المحبة، العطف، الاحترام، خدمة الآخر لتحقيق ذاته وسعادته)....

15- مفهوم السعادة الذاتية والسعادة الزوجية والسعادة العائلية

16- الاستعداد النفسي لتحمل المسؤولية العائلية والتربوية

17- مفهوم تربية الأطفال والتعرف على "كيان الطفل منذ بداية الحمل"

18- دور الزوجين "لوكوبل" كَـ"كيان مستقل" في فضاء التركيبة العائلية

19- الحياة الجنسية بعد مجيء الأطفال وتطورها مع كل مراحل الحياة

دور برنامج التربية الجنسية في التقليل من الممارسات العنيفة اليومية المرتبطة بالاغتصاب

هو برنامج تربوي ولا يجب الاستغناء عنه مثله مثل كل البرامج التربوية؛ بل أهم من كل البرامج التربوية، لأنه يعرفنا على ذاتنا وعلاقتنا معها ومع الآخر. وهو برنامج يسعى إلى الصلح مع الذات ومع المجتمع. بل هو برنامج للتربية الأخلاقية ويهيئ لنا مجتمعا سويا يسوده الاحترام الذاتي والاحترام بين الجنسين واكتساب الفضائل الإنسانية.

مساهمة التربية الجنسية في تربية جيل مثقف وواع بحياته الجنسية السوية

التربية الجنسية هي بمثابة الحصول على "رخصة السياقة الذاتية"، وليس من المنطق أن يسوق شخص جسده وغريزته وعلاقته مع الجنس الآخر ومع المجتمع بدون الحصول على معرفة الذات والاختلاف الجنسي وغياب التربية الجنسية والتي تتقلص في ثقافتنا بِـ"العيب والحشوما".