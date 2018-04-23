جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية ينتظر المغاربة سنة 2019

هسبريس من الرباط

ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني في إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ابتداء من سنة 2019، في نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة، اليوم الاثنين، أن من شأن هذه التطبيقات أيضا، توفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص، فضلا عن عصرنة تصميمها وشكلها المطبعي الذي يراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية للمملكة المغربية.

مزايا عديدة

وأضاف البلاغ أنه تم توسيع نطاق الخدمات التي ستوفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، لتمكين المواطن والقطاعات العامة والخاصة من الاعتماد على البيانات التشخيصية والمعطيات البيومترية المضمنة بها لإجراء عمليات التعريف والتصديق، فضلا عن استيعاب تطبيقات أخرى لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها باقي الإدارات العمومية والقطاع الخاص في مجال البرامج الاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها.

وأبرز أن البطاقة التعريفية الجديدة تتلاءم مع نظام الحالة المدنية، بما يسمح بتعميمها على جميع المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأطفال القاصرين الذين سيكون بإمكانهم الولوج إلى الخدمات التي توفرها هذه البطاقة مباشرة بعد تاريخ الولادة أو عند بلوغ سن التمدرس، كما ستستخدم التكنولوجيا المتطورة المستعملة في هذه البطاقة لإنجاز سندات هوية أخرى، لاسيما بطاقات الإقامة الخاصة بالأجانب، والبطاقة المهنية لموظفي الشرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتمادها مستقبلا لإصدار سندات هوية لمواطني بعض الدول الشقيقة.

وستتميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، يضيف البلاغ، بانخفاض تكلفتها المالية، فضلا على أنها ستتيح للمواطن تتبع مسار مسطرة إنجازها على شبكة الأنترنت، مع إمكانية الإخطار بضياعها أو سرقتها أو الإشعار بوفاة حاملها، وهو ما سيحول دون إمكانية الاستعمال التدليسي لها من طرف الأغيار.

وخلص البلاغ إلى أن إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يأتي في إطار استراتيجية تطوير المرفق العام الشرطي، وفي سياق تبسيط مساطر العمل وتجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين.

إجراءات بسيطة

إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تنطلق من تعبئة المطبوع الخاص بالبطاقة على الإنترنت مع أخذ موعد لتقديم الأوراق بعد أداء قيمة الخدمة على الأنترنت.

ويمكن تتبع مسار إنجاز البطاقة الجديدة عبر الرسائل النصية؛ والايميل؛ والموقع الإلكتروني الخاص، كما يمكن التصريح بضياعها وسرقتها بواسطة اتصال هاتفي على مركز للاتصال خاص بالبطاقة، حيث يتم تجميد العمل بها لمدة 24 ساعة في انتظار تأكيد العملية في أقرب مركز للشرطة.

ويتم التصريح بوفاة حامل البطاقة بالاتصال بنفس المركز، مع تأكيد ذلك بالإدلاء بنسخة من شهادة الوفاة لاحقا لمراكز الشرطة.

البطاقة الجديدة يمكن استعمالها كسند للسفر بالنسبة للدول أو تجمعات الدول التي ترتبط مع المغرب باتفاقيات في هذا الصدد، وذلك لاستجابتها لمعيار دولي حول تبادل المعطيات التعريفية الإلكترونية بين الدول.