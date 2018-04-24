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البرلمان يناقش تشريعا جديدا يحدد حالات السماح بالإجهاض في المملكة

البرلمان يناقش تشريعا جديدا يحدد حالات السماح بالإجهاض في المملكة
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:00

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنّ هذه الأخيرة أدرجت جملة من المقتضيات ضمن مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، التي تقوم على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة؛ وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع.

وكشف العثماني، في مراسلة جوابية موجهة إلى شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن الحكومة أحالت مشروع القانون على مجلس النواب في يونيو 2016، ويوجد حاليا قيد المناقشة بالمجلس ذاته.

وأبرز رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن "المشروع الجديد يسمح بالإجهاض في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها".

وقال العثماني في رسالته إلى شفيق الشرايبي، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، إنّ مسألة الإجهاض السري بالمغرب شكلت موضوع نقاش مجتمعي ومشاورات متعددة، تمت إثر تعليمات الملك محمد السادس، قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين، وتلقي آرائهم على اختلافها".

وأضاف رئيس الحكومة: "بناء على نتائج هذه الاستشارات، تمت بلورة خلاصات هذه المشاورات في مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته".

وتعقيبا على مراسلة العثماني، رحب شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، بأخذ الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية بعين الاعتبار في حالات السّماح بالإجهاض.

وتابع الشرايبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالقول إن "إدراج هذا القانون ضمن مجموع القانون الجنائي سيؤخر إخراجه إلى أرض الوجود؛ في حين أن الإجهاض السري لا يزال يحصد يوميا نتائج كارثية، خاصة بالنسبة إلى النساء اللواتي يقعن في حمل غير مرغوب فيه، ويجدن أمامهن قانونا صارما يجرم الإجهاض".

واسترسل رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري قوله: "حان الوقت لإخراج القانون المنظم للإجهاض، الذي ظلّ من المسكوت عنه، وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تعرفها حقوق النساء وإصلاح مدونة الأسرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mowatine الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:16
اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحته.
يجب السماح بالاجهاض في هذه الحالات . ارجوا من البرلمان ان يصادق على هذا المشروع
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24
2 - AZIZ الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:18
نعم هذه هي فرصة الاطباء الذين كانو يشتغلون في السر الان سيباشرون أفعالهم جهرا دون اي عقاب بحيث سيبررون الاجهاض الذي يقومون به كونه يشكل خطرا على الحامل او كان نتيجة اغتصاب بالعنف أو غيرها من الاسباب التي ذكرها السيد العثماني يجب حصر الاطباء المخول لهم هذا الحق تحت طائلة العقاب اذا ثبت في حقهم التلاعب ويجب ان يكونوا محلفون .
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4
3 - بنخي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:26
عجبا تريدون للامراة أن تجهدوا وحينما تريد الولادة تدفعونها لتلد أمام المستشفيات حقوق المرأة في الإجهاد ولا حقوق لها في الولادة. .? ? ? ? ?
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-11
4 - مهتم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:30
- مناقشة المساواة / مناقشة اﻹرث / مناقشة تعدد الزوجات / مناقشة اﻷكل العلني في رمضان / مناقشة المثلية / مناقشة اﻹجهاض ... و الﻻئحة مفتوحة لمناقشات مجالات أخرى بكل ما جاء به اﻹسلام و العمل على محاربته تحت أقنعة و غطاء الحداثة و حرية الفرد و حقوق اﻹنسان/ و للوصول للعلمانية و طمس الهوية و العقيدة المغربية و ت
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-6
5 - abdou/canada الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:38
نعم نجن مع هدا القانون لكن بالمقابل يجب ٱن تكون العقوبة للأطباء الدين يخالفون القانون قاسية جدا . الفصل نهائيا من ممارسة المهنة و 10 سنوات سجنا وتغريمه ب 50 مليون أو يقبع بالسجن في حال لا يتوفر على المال. حينها سينتهي الإجهاض سرا مع إعطاء الحق للمرأة التي أجهضت سرا جآرج القانون حق التبليغ عن الطبيب مع مكافئة مالية تقدر ب 5 مليون في حال ندمت عن فعلتها .
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-2
6 - إرث زنا لواط إجهاض ! الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:40
هاد التخربيق زيدوه على راسكم، جيبولينا الشرع شتايقول في هاد النازلة، لا تقتلو نفسا بغير حق، بغينا رأي الشرع الإسلامي للمسلمين المغاربة و رأي الشرع اليهودي لليهود المغاربة نشوفو واش غادي يطبق عليهم هاد الشي حتا هما بعيدا عن محاكمهم الخاصة !!!
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-8
7 - مغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 14:46
الى وافقتوا على الإجهاض تتكاتر الزنى والجريمة والفساد ، الإجهاض الى كان حمل ناتج عن تشوه خلقي في الجنين يكون زواج حلال،أما الى قررتوا توافقوا على كلشي نتيجة كارتية مغدي تبقا حتا شي بنت محترمة راسها إلا من رحم ربي.
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-6
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