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الرئيسية | مجتمع | مستشار ملكي ينتقد تغييب الرافد اليهودي في مقررات التعليم المغربي

مستشار ملكي ينتقد تغييب الرافد اليهودي في مقررات التعليم المغربي

مستشار ملكي ينتقد تغييب الرافد اليهودي في مقررات التعليم المغربي
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:00

في خروج مثير، انتقد أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، عدمَ تضمين المقررات الدراسية التي تلقن للتلاميذ في المؤسسات التعليمية المغربية الرافد اليهودي، كرافد من بين الروافد المشكلة لهويّة المغرب.

وقال أزولاي في كلمة خلال افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لأكاديمية المملكة، أمام نُخبة من المفكرين والمثقفين القادمين من أمريكا اللاتينية، "لا يمكن تدريس التاريخ دون أن يعكس تاريخنا الخاص نحن المغاربة، بمختلف أبعاده".

وأضاف عضو أكاديمية المملكة المغربية: "لا نجد في كُتب التاريخ المدرسيّة التي يدرس فيها التلاميذ المغاربة، مثلا، أنّ يهوديا مغربيّا شارك في إعداد أوّل قانون لمناهضة الاسترقاق في الولايات المتحدة الأمريكية".

من جهة ثانية، نوّه أزولاي بالعلاقات الثقافية التي تربط بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، مبرزا أنّ اليهود المغاربة ساهموا على مرّ التاريخ في توطيد هذه العلاقات، سواء مع أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية، مشيرا إلى أن يهوديا مغربيا كان من ضمن اليهود الأوائل في البرلمان الأمريكي.

وأورد أزولاي أنَّ ما يؤكّد مساهمة اليهود المغاربة في توطيد العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية هو أنَّ عددا من هذه الدول توجد بها بيْعات لليهود المغاربة الذين ما زالوا يتحدثون العربية، ويحافظون على تقاليدهم المغربية.

وأضاف أنَّ الأجيال الجديدة من اليهود المغاربة في دول أمريكا اللاتينية حافظت على ذاكرتها وهويتها؛ إذ تتوفر على بيعات ومدارس ومقابر خاصة بها، كما أنها نقلت روافدها الثقافية والتاريخية إلى أصقاع جديدة.

ودعا المستشار الملكي إلى تطوير التعاون الثقافي بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، وكذا مع كافة أصقاع العالم، وعدم الانغلاق على الذات، مشيرا إلى أنّ الحضارة المغربية ظلت على الدوام منفتحة على الحضارات الأخرى.

وختم أزولاي بالقول إن "تاريخنا ليس باللونين الأبيض والأسود، بل هو خليط من جميع الألوان؛ لذلك يجب أن ننفتح على بعضنا، وألا نتقوقع على أنفسنا، وهذا الانفتاح هو ميزة من الميزات التي تتميز بها الحضارة المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - mre الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:10
ولمادا يجب ان نشير الى دينه مادام مغربيا كغيره من المغاربة؟
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27
2 - khalil الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:13
اليهود يتعلمون و يستفيدون من التاريخ اما العرب فتاهو بين الدين و الدنيا.يا عرب تعلمو قراءة التاريخ
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-3
3 - ملحد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:13
لنكن منطقيين، اذا كان مكان للتعليم الإسلاني في المقررات يجب موازنة ذلك بالتعليم اليهودي لاننا نمكلك مغاربة يهود قاطنين بالمغرب، هذا رأي والمرجو إحترامه. وإحترام كافة الأديان
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-47
4 - دايز الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:14
علاش لا.ياك هما يهود مغاربة ويقفون مع بلادهم في السراء والضراء.ويدافعون في المحافل الدولية على الوحدة للمملكة.اظن
انه لن يعجبكم التعليق ولكن هاذا واقع.
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-9
5 - ومادا عن الاقصى.. الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:15
من حق اليهود المغاربة الدين يعيشون في الاراضي المحتلة ان يفتخروابجدورهم المغربية..ومن حقهم ان يحتفظوا ب*بيعهم*الموجودة على طول خريطة المعرب.ولكن ما قول نفس هؤلاء اليهود عن عروبة واسلامية القدس والاقصى الشريفين..لا يمكن ان تدافع عن معابدك على طول وعرض الكرة الارضية وتنفي على غيرك احقيتهم في معابدهم..ادا كان اليهود المغاربة يحبون بلدهم الاصلي حقا فعليهم ان يعودوا من حيث دهبوا .ان بيوتهم واملاكهم ما زالت محفوظة لهم في المغرب ولا احد يزاحمهم فيها.اما ان يحتلوا بلدا ءاخر ويتدرعون بالولاء للمغرب فهدا قمة الاستهتار والضحك على الدقون..
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26
6 - عبدالله الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:15
مع كل احتراماتي للسيد ازولاي ، المغربي ديما تا يبقى مغربي كيف ما كانت ديانته ، المغرب للجميع والدين لله سبحانه وتعالى واليهود المغاربة يحبون بلدهم المغرب راه غير بنادم الله يستر والتشدد او بعد الخطرات او في الاغلبية التكلاخ هو لي تا يخلق العرقية اما نحن بناءدم كلنا لها والله تعالى خلقنا لنتعايشو جميعا ولكن مع الأسف الانسان ديما تا يبقى ضعيف ولا يتعلم من التاريخ ، اش قضاو هادوك الحروب لي دازو ؟ والو غير سفك الدماء وتشريد العاءلات وآخرها موت غير الله يهدي ما خلق.
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6
7 - المغربي و كفى . الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:18
الحديث عن تاريخنا المغربي يجب ان يتم من خلال الحديث عن الإنسان المغربي دون الدخول في تفاصيل معتقده او توجهه الفكري .. لأن الحديث عن المغربي المسلم و المغربي اليهودي و المغرب المسيحي نكون قد هدمنا ذلك التعايش و التساكن الذي عاشه المغاربة فيما بينهم .
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14
8 - saber الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:21
تخيوا لو الدولة تخلت عن إقحام الدين في السياسة وبقيت محايدة في الشأن الديني أي إنتهجت العلمانية كحل للمشاكل المتعلقة بإيمان الناس لما وصلنا إلى هذا الطارئ. العلمانية يا سادة هي الحل الوحيد لتجنب النزاعات.
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3
9 - متتبع الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:21
حتى هما مغاربة عندهم الحق يدافعو على الهوية ديالهم والتراث ديالهم .
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-6
10 - Ayyoz الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:21
نعم يجب ان ينفتح المرء على كل شيء ويقرا كل شيء اكيد
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-2
11 - موافق الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:22
نعم اليهود المغاربة بكل الاقطار لم يسيؤو لوطنهم ويفتخرون بمغربيتهم ويدافعون عن قضايا المغرب بكل المحافل الدولية اقول اليهود المغاربة للتوضيح وليس الصهاينة الانفصاليين اللدين بالجوار اللدين لانعرف ملتهم ولايعترفون بالجميل
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2
12 - عابر سبيل الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:24
إنسان يستحق كل الاحترام و التقدير ، و ملاحظة في الصميم
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-3
13 - BIHI الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:25
العرب هم اخر من أتى الى هده البلاد. و لكن تاريخ المغرب المزور أعطى لهم اكثر مما يستحقون. اليهودية 2000 سنة من تاريخ المغرب.
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-1
14 - abghazi الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:26
الفكرة جيدة ولكن هل يوجد في مقررات المدارس اليهودية المغربية ما يشير إلى التاريخ العربي والإسلامي ؟ الأحرى أن تجمع المدرسة المغربية كل التيارات الدينية ويدرّس بها تاريخ موحّد.
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6
15 - عمران الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:29
اليهود اخواننا وابناء عمنا وكلنا ابناء سيدنا ابراهيم .والديانة اليهودية ديانة سماوية كالاسلام والمسيحية تختلف في المساءل التانوية وتلتقي في الجوهر الا وهو تكوين الانسان السوي المتوازن وهدا هو المهم .ادا كان الدين عنصرا للتفرقة والكراهية فلا داعي لوجوده
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-2
16 - Ingénieur OCP à la retraite الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:32
Bonsoir. Il faut reconnaître que, jusqu' à hier, ce n'est pas uniquement la composante juive qui a été ignorée délibérément, mais également les autres composantes, pricipalement amazighe et méditerranéenne, limitant l'identité marocaine à sa dimension arabo-musulmane. Quant à l' histoire, il a été tout simplement falsifiée et imprégnée par les idéologies importées de l' Orient, dans une première étape l'idéologie Arabo-Baathiste, véhiculée lors des luttes des pays du Maghreb contre le colonianisme français et, par la suite, les idéologies issues de l'islamisme radical. Ainsi, on a passé sous silence des pages glorieuses de notre histoire (telles que la résistance héroïque de Abdelkrim Al Khattabi au Rif) et ignoré la phase préhistoire, poussant le ridicule jusqu' à réduire l'histoire du pays à 12 siècles. Dans ce cadre, la composante juive a été ignorée, alors que les juifs vivaient au Maroc plus de 2000 ans auparavant, bien avant l'qpprition de l'Islam en Arabieil y'a 14 siecles.
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-1
17 - Tanja balia الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:34
المغرب يسع للجميع و ساكنته مزيج من الاعراق وثقافته مختلفة ومتعددة وكلنا مغاربة مهما كانت ديانات شرط أن تسري في دمائنا روح الوطنية الصادقة
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0
18 - بلال الحبشي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:36
تاريخ الامازيغ واليهود والعرب جزء من الهوية المغربية ويجب تدريس ذلك بدون تزوير او انتقائية.
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3
19 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:43
سبحان الله وامر عجيب هذا الذي يحدث تجاه قطاع التربية والتعليم في المغرب ، الكل يسعى الى ان يغرس جذوره الغريبة في هذا القطاع الحيوي وكأن التربية والتعليم في المغرب دكان هويات .
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0
20 - ماتريكس الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:45
اذا كان الشعب المغربي اغلبيته مسلم فلماذا الدعوة الى تدريس الرافد اليهودي في مقررات التعليم لو كان اليهود مازالو موجودين في المغرب باعداد كبيرة قد نقول الامر منطقي اقتراح غير مبرر بالمرة .
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0
21 - اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:46
بما ان اليهود المغاربة يحسون بتقسير اتجاه تاريخهم فجوابهم هو ان الماضي لا يهم عليهم ان يحضرو من المستقبل وما يكتب فيه من خرقات لحقوق الانسان تجاه فلسطين
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