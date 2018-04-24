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الرئيسية | مجتمع | الفهري: فقراء المغرب ينتظرون عروضا تحفيزية لاقتناء الشقق السكنية

الفهري: فقراء المغرب ينتظرون عروضا تحفيزية لاقتناء الشقق السكنية

الفهري: فقراء المغرب ينتظرون عروضا تحفيزية لاقتناء الشقق السكنية
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: علي وهبي)
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:00

اعترف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بأنه بالرغم من أن برامج السكن الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة قبل 15 سنة ساهمت في تقليص العجز السكني لدى المغاربة وفي إنعاش وتطوير عدد من المقاولات الخاصة، إلا أن "الطبقة المتوسطة والمعوزة مازالت تنتظر عروضا تحفيزية لاقتناء الشقق السكنية".

وأوضح الوزير خلال لقاء خُصص لتقديم نتائج الدراسة المنجزة من طرف الوزارة، المتعلقة بتقييم برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم)، أن "المغرب اكتسب منذ سنين خبرة مهمة فيما يخص إنتاج السكن الاجتماعي ومحاربة جميع مظاهر السكن غير اللائق، حيث إن عددا من المقاولات جرى هيكلتها وتطويرها من خلال برامج السكن الاجتماعي".

وأضاف أن "مجمل السياسات التي تم اعتمادها في مجال السكن مكنت من تقليص العجز السكني من 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 400.000 وحدة سنة 2017".

وشملت البرامج جميع ربوع التراب الوطني، ومكنت من تحسين ظروف سكن مختلف الشرائح الاجتماعية بشكل ملحوظ، وخصوصا الأسر ذات الدخل المحدود.

وذكّر الوزير خلال كلمته بأهمية قطاع البناء والأشغال العمومية وتأثيره الاجتماعي والإيجابي على الاقتصاد الوطني؛ إذ يشكل 6,8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي من خلال حجم المعاملات ومجموع الاستثمارات المنجزة ومجهودات الدولة والقطاع الخاص من أجل تنويع وتكثيف العرض السكني.

وأضاف المسؤول الحكومي أن "الدولة أعطت سنة 2008 انطلاق برنامج السكن منخفض التكلفة -140.000 درهم-بهدف إنتاج 130 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2020"، وأشار إلى أن "هذا البرنامج يهدف إلى زيادة فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على سكن لائق".

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية الإنعاش العقاري، التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تقييم برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) وبرنامج السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم) أن ما يقارب ثلاثة أرباع المقتنين يقدرون المساهمة الإيجابية لهذين البرنامجين؛إذ أكد 72 % منهم أنهم راضون بشكل متوسط على هذا السكن، مقارنة بـ 28 % غير الراضين.

واعتمدت هذه الدراسة على نتائج البحوث الميدانية التي أجريتفي هذا الشأن على المستوى الوطني لدىالمنعشين العقاريين والمقتنيين للمساكن الاجتماعية(1292، يمثلون نسبة 11 % من مجموع المقتنيين)، فضلا عن تحليل حصيلة إنجازات البرنامج إلى نهاية سنة 2017 والبيانات المتاحة، خاصة في قطاع الإسكان.

وبالمقارنة مع الهدف المحدد للبرنامج(129.138 وحدة في أفق 2020)، فإن حصيلة المساكن المنجزة من برنامج المساكن منخفضة التكلفة أظهرت أنه تم تحقيق 22.1 % من هذا الهدف أواخر 2017.

وبخصوص توزيع المساكن حسب نسبة تقدم البناء والجهة، أظهرت نتائج الدراسة وجود تمركز جهوي مرتفع للمساكن المنجزة أو في طور الإنجاز؛ بحيث إن 91 % من المساكن المنجزة في إطار هذا البرنامج تتمركز في جهات فاس مكناس (27%)، سوسماسة (22%)، الدار البيضاء سطات (17%)، مراكش أسفي (16%)، والشرق(9%).

وأظهرت نتائج الدراسة المقدمة أنه "بفضل التحفيزات الضريبية التي وضعتها الدولة في إطار تشجيع برنامج السكن الاجتماعي، عرفت إيرادات خزينة الدولة والجماعات الترابية نقص في المداخيل الضريبية المخصصة لهذا البرنامج،حيث بلغ حوالي 745 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 -2017، إذ ساهمت الدولة بـ 656 مليون درهم، فيما بلغت مساهمة الجماعات الترابية 89 مليون درهم وذلك لإنعاش إنتاج السكن المخفض التكلفة وتشجيع الأسر ذاتالدخل المحدود إلى تملك السكن.

وعلى مستوى التشغيل، مكنت الإنجازات المحققة الى متم 2017 من خلق 14.500 منصب شغل، 96 %مناصب مباشرة،و3,5 % بشكل غير مباشر (تمثل في المتوسط 1.450 منصب شغل سنويا)، كما أن كتلة الأجور الموزعة وصلت إلى حوالي 1,6 مليار درهم.

كما ساهم برنامج السكن منخفض التكلفة في استهداف الأسر المستفيدة وفي مكافحة الفقر والسكن غير اللائق، وكذلك المساواة والتماسك الاجتماعي. وهكذا أتيحت للأسر ذات الدخل المحدود إمكانية الحصول على السكن وتحسين ظروف العيش والراحة داخل مساكنها؛إذ إن معظم الأسر المقتنية لهذه المساكن تنتمي إلى شريحة الفقراء الذين كانت مساكنهم السابقة في الغالب غير لائقة، بحسب نتائج الدراسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Driss الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:14
ها العار الا ما حسن ا على الاقل الجمالية الخارجية للسكن الاقتصادي... راه هاد الكتل الاسمنتية شوهت المدن...راه ولينا نحشموا قدام البراني
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45
2 - فقير الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:16
اودي فقراء المغرب خاصهوم ما ياكلو واقريو ولادهوم مزيان و ملي يمرضو يلقاو فين يدواو و يتعاملوا معاهم كبشر اوملي يتضلمو ايلقاو قضاء نزيه لا يفرق بين الوزير و الغفير ديك ساعة عاد نقلبو على قروض السكن.
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60
3 - النور1تامسنا الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:19
بالنسبة للسكن اصبح كبوس خصوصا عندما يقدم الفقراء لاءقتناء سكن كما حصل في المدينة الجديدة تامسنا النور 1 غالبية السكان الفقراء الدين حصلو على سكن عن طريق القروض الرباوية اصبحو امام كارتة ودالك لما يعاعب عاى المشروع من نقص العديد من المرافق المواكبة كا ادرات. مستشفيات .نقص حاد في النقل .نقص في الاءمن .الخ الخ الخ حيت الغالبية من السكان اما غلقو منازلهم وعادو من حيت اتو او تم كراء شققهم .او رهنها وهناك من قام بالبيع بالخسارة ورجع الى الكراء او السكن مع العاءلة
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16
4 - مواطن مغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:24
فقراء المغرب لا يمكن أن يحصلوا على سكن اقتصادي ولا غيره ما لم تُعِد الوزارة المعنية النظر في قوانين البناء واقتناء السكن، وما لم ترفع عصابات العقار ومافياه أياديهم عن هذا القطاع الحيوي في البلاد.
فالدولة تعنف المواطنين بقوانين تعسفية وتطبق عليهم قوانين صارمة بالأحرى أن تطبقها على الشركات السكنية والعقارية الكبرى التي تتهرب منها تحت طائلة الزبونية والرشوة بينها المواطن المسكين والفقيرة يدفع ثمن ضرائب المافيا والعصابات العقارية.
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22
5 - مجلوق فنيويورك الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:28
نتوما سكنو مع ريوسكم فالفيلات ؤالبارطمات دوبليكس دلفريع ؤبقاو تريكلو على الناس.
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51
6 - Dragon bleu الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:33
لتفهموا قصة هذا البلد قوموا بقراءة مألف بعنوان 1984
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5
7 - السكن الإقتصادي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:34
ياوزير تجول بالسيارتك داخل أحياء السكن الإقتصادي وأنضر بعينيك أنها كارثه لاحدائق لاطرق لا مخافر شرطة لامراكز تسوق وحتى لامدارس. فقط علب إسمنتية مكدسة فوق بعض وإكتضاض سكاني كبير وأحيط متهالكة رغم أنها جديدة البناء. تجمعات السكن الإقتصادي هي تشبه السجن ولكن بأبواب مفتوحة. نصيحتي أرفعوا الدعم عن المقاولين. و قوموا ببيع بقع أرضية للمواطنين 100 متر ب 10 ملايين للمواطنين وبدون وسيط
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23
8 - ابو عبدالاله الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:36
اضحكوا يا مسؤولين على المزاليط بالله عليك يا سيادة الوزير ان اعطيناك هذا السكن الغير اللاىق الذي تسمونه لاىق أن تسكن فيه انت وزوجتك وابنتك وابنك وامك او ابوك فهل يصبح لك هذا السكن لاىق المهم مولاقانا عند الله عنده سناخد جميع الحقوق اما الدنيا فلكم.
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14
9 - الجلالي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:42
الحمد لله بداوا يفكرون في الضعفاء ولكن هذه ستين سنة ديال الاستقلال اين كانوا.......؟
ولكن كل حزب له طناطنه لاجل الوصول فقط ......
اللهم اهدي الجميع .......
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-2
10 - حميد الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:52
السكن الاقتصادي هو فقط مسكن للفقراء لكي ينسوا أن الأغنياء يعيشون في الفيلات الفارهة !!
السكن الاقتصادي ليس هو الحل ! أنقذوا فقراء المغرب . الناس تخطط للسكن في الفضاء و نحن كل همنا نبني فضاءات السعادة ههه.
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5
11 - ألا تستحيي أيها الوزير الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 17:59
من الرابح من هذه المهزلة أصحاب شركات الإسمنت والحديد ومواد البناء بكل أصنافها أما المواطن المسكين وضعتموه بين أيدي الأبناك المفترسة تمتص له دمه إلى أن يلقى ربه وأقبرتموه في قفص لا يتسع حتى للحيوان أما أنتم فتمتعوا في الڤيلات الفاخرة والسيارات الفارهة ولقائنا يوم القيامة أمام الله شكرا هسبريس
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1
12 - مغربي الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:01
فقراء المغرب ينتظرون التوزيع العادل لعوائد التنمية الوطنية ... وتكافؤ الفرص في المنافسة والخدمات ... وتقديم الحقوق على الواجبات ... والمساواة أمام القانون.

كل ما بعد هذه المفاتيح تافه ... لأنه تحصيل حاصل.

تصبحون على وطن ... أضعف مواطنيه ... قوي مسنود.
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6
13 - امين الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:23
لا أدري هل الحكومة تعرف أن بناء السكن الإقتصادي الإجتماعي الذي تساهم فيه الدولة مشكورة من أجل ان يستفيذ منها الفقراء ،لا يستفيذ منها إلا السماسرة بالنصيب الأوفر..
ولذي تجربة متواضعة ببناية للدور السكنية بمكناس حي( أناسي) رياض الإسماعيلية .
حيث اتصلت منذ بدأ العمال بحفر الأساسات أي منذ الأيام الأولى لتفاجئني مستخدمة مكتب الإستقبال بأن شقق ثلاثة غرف قد بيعت ..
وبعد أيام قلت مه نفسي سأصبر وأقتني شقة بغرفتين أين يختبئ اطفالي لتفاجئني نفس المستخدمة محاطة بلفيف من الرجال ضننتهم أول وهلة زبناء جاؤوا ليشتروا هم الآخرون فاجأتني أن الشقق بيعت عن آخرها .وإذا كنت راغب في إحداها فلك أن تتصل بواحد من هؤلاء وتدفع له من خمسة الى عشرة ملايبن( أنوار) .
عرض علي بعضهم سلعته وواعدوني بالتخفيف علي..
خرجت وأنا أحذث نفسي هل يصعب على مسؤول في وزارة السكنى أن يصل الى هذه المعلومة ولو يتصل هو الآخر كزبون..
أم ان هناك مجموعة مضاربين متكاملة التشكيلة..؟؟؟
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3
14 - هشام كولميمة الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 18:27
الفقراء يريدون تعليما جيدا لأبنائهم و صحة سليمة بالمجان و محاكم عادلة....أما السكن سيأتي بعد أن يكون المواطن مرتاح البال.لكم المكاسب و المناصب و الفيلات و و و و و.....لكن أتركوا لنا الوطن.لا نريد منكم شيئا غير وطن يحضننا.
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