تقرير: المهاجرون عند المغاربة "أميون ومتعاطون للدعارة"

وائل بورشاشن*

يرى المجتمع المغربي المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء "سودا، فقراء، ضحايا، متعاطين للدعارة، وأميين"، بحسب ما ذكره عرض أولي لتقرير حول وضعية المهاجرات وأبنائهن في المغرب.

التقرير الأولي الذي قدمته هيلينا مالينو، متخصصة في حقوق المهاجرين، الثلاثاء بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، ذكرت فيه "من المشاكل الأساسية التي تواجه المهاجرات، الحصول على شهادة الولادة في المستشفى".

وأوضح العرض الأولي لتقرير "آليانثا بور لا سوليداريداد" أن المهاجرات اشتكين في اللقاءات التي تمت معهن من "الإجراءات الطويلة والمملة، خاصة عندما لا تتعاون السفارة ليتم إثبات الجنسية، أو عندما يطلب إرفاق شهادة الزواج".

كما بينت النسوة المُستجوبات أن من الأمور التي تقلقهن "القوة" التي يعتبرنها من أعمدة العناية بأنفسهن عبر الحفاظ على صحة جيدة. وأبرز التقرير أن النسوة المهاجرات المستقرات حاليا بالمغرب يعتبرن "عدم الحمل دون قول ذلك" من بين مفاهيم "الصحة الجيدة".

هيلينا مالينو ذكرت أن "هناك أشياء إيجابية" في التقرير حول وضعية النساء المهاجرات وأبنائهن في المغرب. وفي سياق تفسيرها لقتامة الصورة التي يقدمها العرض عن حالة المهاجرات بالمغرب، قالت إن "الجزء الأول من التقرير يورد شهادات النساء اللواتي تم الاستماع إليهن"، مضيفة: "تقول بعض النسوة بأنه ليس لهن حق الهجرة، وليس لهن حق عدم الهجرة، أو الحق في الرجوع".

وفي ما يخص المراكز الصحية، أوضحت بعض النسوة المهاجرات أنهن لا يستطعن ولوجها لعدم توفرهن على وثائق السكنى، وبيّن التقرير أن هذا المشكل ينخفض عندما تكون بعض الجمعيات حاضرة كوسيط. كما أورد التقرير الأولي تصريحا لمهاجرات بأن المراكز الصحية والمستشفيات مضغوطة بالوقت، "مما يؤثر على العناية التي يلقينها"، وعبرت بعض المهاجرات عن إحساسهن بـ"العنصرية والتمييز" داخل هذه المؤسسات الطبية.

وذكرت هيلينا مالينو في سردها للمعطيات الأولية للتقرير أن السفر "غيّر النساء وقواهن، لكنهن يعشن في توتر أكبر، وحزن، وغضب"، مما جعلهن يعتبرن أنفسهن "نساء قويات صلبات، مقاومات، ومرنات".

زوي ماويبا، رئيسة تعاونية النساء المهاجرات بالمغرب (Cofmima)، ذكرت بدورها أن هدف التعاونية "مساعدة النساء في وضعيات هشاشة أكثر منا"، وأضافت أن من بين الصعوبات التي تواجهها المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء "عائق اللغة، الذي يؤثر غالبا على وصول المرأة إلى الخدمات التي تحتاج إليها، كأن تتجه مثلا إلى المحاكم مع وجود مشكل عدم الترجمة، فلا تفهم إذا صدر حكم أو تأجلت الجلسة".

وقالت ماويبا: "رغم الصعوبات التي تواجه الحياة اليومية للمهاجرات القاطنات بالمغرب، إلا أن هناك إمكانيات لتطور المرأة وتأقلمها أيضا"، مستعرضة تجارب مهاجرات يحاولن التأقلم عن طريق تعلم الدارجة، أو الخضوع لتكوينات حتى يستطعن إطلاق مشاريعهن الخاصة والحصول على استقلاليتهن المالية.

وشددت رئيسة تعاونية المهاجرات بالمغرب في ختام كلمتها على ضرورة تحقيق هذه الاستقلالية المالية لأن "الحديث عن الفحوص، والاستباقية، أو طلب بطاقة الإقامة، يصبح في الخلفية بالنسبة للكثير من النساء لأن ليس لهن ما يضعنه بين أضراسهن"، بتعبيرها.