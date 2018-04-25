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كُتّاب وآراء
مؤسسة الربوة تستحضر تجربة جريدة 8 مارس
تنظم مؤسسة الربوة للثقافة والفكر، السبت المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة الكبرى للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ندوة فكرية حول موضوع "قراءات في تجربة جريدة 8 مارس.. الفكرة، التاريخ والآثار".
وتروم هذه الندوة، وفق منظميها، "الانتقال من العطاءات الفردية التي أغنت رصيد الثقافة المغربية، فكرا وفنا وأدبا، إلى عطاء جماعي متفرد، إلى تجربة ثقافية وحقوقية ثرية ساهمت في بناء الوعي الجماعي بالحق وبالعدل وبالمساواة في المغرب الحديث والمعاصر".
ويشارك في قراءة هذه التجربة التي استمرت أكثر من عقد من الزمن (من نونبر 1983 إلى غشت 1995)، وفق المصدر ذاته، "باحثون وباحثات في التاريخ والسوسيولوجيا والسياسة، كما سيتم عرض شريط وثائقي أنجزته المؤسسة، يتضمن شهادات متنوعة وصورا نادرة تحكي عن جريدة 8 مارس، التي كانت صوت نساء المغرب، صوتاً تحدى قوانين الصمت وضغط الدونية".