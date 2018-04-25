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كُتّاب وآراء
متعاقدو "SNRT" يشكون تأخّر أجورهم وتعويضاتهم
يشتكي الصحافيون المتعاقدون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) من التأخر الكبير الذي يطبع توصلهم بأجورهم وتعويضاتهم عن التنقل خارج مدينة الرباط.
وبحسب إفادات صحافيين متعاقدين مع "SNRT"، فإنّهم لم يتوصلوا بأجورهم وتعويضات التنقل عن شهور يناير وفبراير ومارس، موردين أن الشركة لم تشرع في صرْفها للبعض فقط إلا اليوم الأربعاء، في حين إن صحافيين متعاقدين آخرين لم يتوصلوا بها إلى حد الآن.
ووفق المصادر نفسها، فإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "كانت تجمع أجور أربعة شهور لتصرف الأجور المستحقة عن ثلاثة أشهر، وتؤجّل صرف أجر الشهر الرابع".
ويعاني الصحافيون المتعاقدون مع الشركة جراء هذا التأخر الحاصل في صرف أجورهم وتعويضاتهم عن التنقل، التي تقلّ عن التعويضات التي يتلقاها الصحافيون المرسمون بمئة وخمسين درهما.