سيليا تغني "يا الميمة" لأمهات معتقلي حراك الريف

هسبريس من الرباط

"يا الميمة لاتبكيش.. شوف ولدك لا تسمحيش غدوة ليك راجع"، بهذه الكلمات الصادحة نغماتها على إيقاع الموسيقى الريفية، أصدرت الفنانة سليمة الزياني، المعروفة بـ"سيليا"، أغنية جديدة أهدتها لأمهات المعتقلين على خلفية حراك الريف.

"يا لميمة" كتبتها أيقونة حراك الريف، ووظفت فيها عبارات ومعاني التحسر والدعوة إلى الوحدة والقوة، واعتبرتها مناجاة ونداء وشدا لأزر الأم الخائفة على ابنها من كثرة تدفق الحب عليه.

وقالت سيليا: "قد تكون الأم أمّا، قد تكون أرضا ووطنا، قد تكون حماما يقبع في قفص يتنظر يوم التحليق في الأعالي والتخلص من القيود، قد تكون سعادة ننشدها، وسنظل ننشدها حتى نعانقها، قد تكون حرية، فنحن إما أن نكون أحرارا أو أحرارا لا وجود لخيار ثالث".

وأضافت: "من خلال أغنيتي، اخترت أنْ أعبّر عن أننا لن نرضى بالتفرقة"، وتابعت: "فقط نريد الحياة والكرامة والحرية، لا نريد أن نكون طيورا في الأقفاص؛ لذلك رجاء باراكا من التمثيل والتماطل، اعطونا حلمنا، اطلقوا سراح الفرح ليعم بيننا".

ويأتي إصدار سيليا لهذه الأغنية بعد مشاركتها في مسلسل تلفزيوني سيبث على القناة الأمازيغية خلال شهر رمضان القبل، يحمل عنوان " النّيگرو"، للمخرج محمد بوزكو، يصور حياة الصيادين بمدينة الحسيمة وصراعهم مع "النّيگرو" بصنفيه البحري والبري.