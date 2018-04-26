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الرئيسية | مجتمع | سيليا تغني "يا الميمة" لأمهات معتقلي حراك الريف

سيليا تغني "يا الميمة" لأمهات معتقلي حراك الريف

سيليا تغني "يا الميمة" لأمهات معتقلي حراك الريف
هسبريس من الرباط
الخميس 26 أبريل 2018 - 14:05

"يا الميمة لاتبكيش.. شوف ولدك لا تسمحيش غدوة ليك راجع"، بهذه الكلمات الصادحة نغماتها على إيقاع الموسيقى الريفية، أصدرت الفنانة سليمة الزياني، المعروفة بـ"سيليا"، أغنية جديدة أهدتها لأمهات المعتقلين على خلفية حراك الريف.

"يا لميمة" كتبتها أيقونة حراك الريف، ووظفت فيها عبارات ومعاني التحسر والدعوة إلى الوحدة والقوة، واعتبرتها مناجاة ونداء وشدا لأزر الأم الخائفة على ابنها من كثرة تدفق الحب عليه.

وقالت سيليا: "قد تكون الأم أمّا، قد تكون أرضا ووطنا، قد تكون حماما يقبع في قفص يتنظر يوم التحليق في الأعالي والتخلص من القيود، قد تكون سعادة ننشدها، وسنظل ننشدها حتى نعانقها، قد تكون حرية، فنحن إما أن نكون أحرارا أو أحرارا لا وجود لخيار ثالث".

وأضافت: "من خلال أغنيتي، اخترت أنْ أعبّر عن أننا لن نرضى بالتفرقة"، وتابعت: "فقط نريد الحياة والكرامة والحرية، لا نريد أن نكون طيورا في الأقفاص؛ لذلك رجاء باراكا من التمثيل والتماطل، اعطونا حلمنا، اطلقوا سراح الفرح ليعم بيننا".

ويأتي إصدار سيليا لهذه الأغنية بعد مشاركتها في مسلسل تلفزيوني سيبث على القناة الأمازيغية خلال شهر رمضان القبل، يحمل عنوان " النّيگرو"، للمخرج محمد بوزكو، يصور حياة الصيادين بمدينة الحسيمة وصراعهم مع "النّيگرو" بصنفيه البحري والبري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الشلح الخميس 26 أبريل 2018 - 14:24
Et voilà comment on devient célèbre et après Riche
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6
2 - عدنان الخميس 26 أبريل 2018 - 14:27
كنت افضل ان تنصحيهم بالحفاظ على استقرار البلاد بدل من الاحتجاج و لعب دور البطولة وعليك بانتاج اغنية وطنية يحبها جميع المغاربة بدون تمييز خلاصة القول باراكا من الميز و محاولة التميز
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11
3 - NeoSimo الخميس 26 أبريل 2018 - 14:31
شكراً هسبريس لمشاركتنا هذه الأغنية الجميلة... وصلت إلى قلبي من أول ثواني...

جميعنا كمغاربة نكره الظلم ونريد فقط العدل والكرامة

شكراً مرة أخرى على هذه الأغنية الجميلة...
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-8
4 - hassan الخميس 26 أبريل 2018 - 14:44
التعليق رقم 1 5/5.اصبت اصبت اصبت اصبت
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-1
5 - Adilon الخميس 26 أبريل 2018 - 14:48
شوفو الصورة لي وسط الفيديو غادي تفهمو الحراك كامل علاش
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0
6 - le vagabond الخميس 26 أبريل 2018 - 14:48
متى كان للحكارة عواطف حتى تصل الى قلوبهم الموسيقى والصوت الجميل. الحرية لحراك الريف وكفى من تعذيب أمهاتهم اللواتي يكفيهن مرارة المعيشة. اتحدوا يا مغاربة فكلنا يعرف من هم أعداء الوطن واسوءهم طليق وحر يتآمر على المغرب علانية يدعم الانفصال والمرتزقة. كفى من الحكرة.
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