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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تنفي الاستعانة بأساتذة أفارقة

وزارة التربية تنفي الاستعانة بأساتذة أفارقة

وزارة التربية تنفي الاستعانة بأساتذة أفارقة
هسبريس من الرباط
الخميس 26 أبريل 2018 - 10:26

نفت وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي صحة الأخبار المتداولة، في الآونة الأخيرة، حول عزمها الاستعانة بأساتذة من دول إفريقية لسد الخصاص في مادتي الرياضيات والأنجليزية.

وجاء في بيان حقيقة أنه على إثر إفادة إحدى القنوات التلفزية لخبر تناقلته عنها بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن الوزارة تعتزم الاستعانة بأساتذة من دول إفريقية لسد الخصاص في مادتي الرياضيات والأنجليزية بالجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن الوزارة تنويرا للرأي العام الوطني والتعليمي، تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر، وتدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، من مصالحها المعنية المسؤولة، قبل أن تعمد إلى نشر أخبار زائفة.

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1 - متتبع الخميس 26 أبريل 2018 - 10:49
مع هذه الحكومة لن استغرب ان يفعلها اخوان بن كيران لان كبيرهم تجاوز الخطوط التي كانت حمراء
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