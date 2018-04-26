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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تستبق "فاتح ماي" وتمتص غضب النقابات بـ6 ملايير

الحكومة تستبق "فاتح ماي" وتمتص غضب النقابات بـ6 ملايير

الحكومة تستبق "فاتح ماي" وتمتص غضب النقابات بـ6 ملايير
هسبريس - محمد بلقاسم (صورة: منير امحيمدات)
الخميس 26 أبريل 2018 - 18:00

في أول رد فعل لها على رفض النقابات العمالية للعرض الحكومي المقدم بمناسبة الحوار الاجتماعي، على بعد أيام قليلة فقط من العيد الأممي للطبقة العاملة، أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، تمسكها بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق ثلاثي بمشاركة المقاولات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

ويأتي قرار الحكومة بعدما أعلنت النقابات عن رفضها للمقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، وفي مقدمتها أول وأكبر مركزية الاتحاد المغربي للشغل، الذي وصف العرض بالهزيل ولا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى من ملفه المطلبي.

وحمّلت النقابات الحكومةَ المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، مذكّرة بالمطالب الأساسية وفي مقدمتها تحسين الدخل بالزيادة العامة في الأجور، والرفع من التعويضات لكل الفئات في جميع القطاعات، والتخفيض الضريبي.

ودعت النقابات إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، مشددة على ضرورة إرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال اليوم في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي إن "الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق ثلاثي، والعمل على أن يكون الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل"، وأبدى أمل السلطة التنفيذية "أن يقع الوصول إلى اتفاق لأنها (الحكومة) تعمل على ذلك".

وأوضح الخلفي في هذا الصدد أن "العرض الحكومي فيه شق يتعلق بالزيادة في الأجور، تبلغ تكلفته أربعة ملايير درهم"، موردا أنه "سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية".

وأضاف الخلفي أن "إجمال هذه الإجراءات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي سيصل ما مجموعه ستة ملايير درهم"، مبرزا أن "الحوار ما يزال مستمرا، ونيتنا ورغبتنا الوصول إلى اتفاق يشكل خطوة حقيقية في تحسين الدخل".

"نسعى إلى اتفاق يشمل عددا من المحاور؛ لذلك ما نرغب فيه هو إنجاح الحوار واتفاق على الحوار"، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي أوضح أن "هذه خطوة الرابح فيها هي الطبقة العاملة والموظفون"، مشددا على أن "عمل الحكومة فيه إنصات والسعي إلى الوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مغربي قح الخميس 26 أبريل 2018 - 18:08
لا حكومة لا نقابات كلشي في صاك واحد...السنين تمر ولا شي يتغير .المغرب خاصو مغاربة اخرين يعاودوه.
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21
2 - ابو الاميرتين الخميس 26 أبريل 2018 - 18:08
هاد الكنفيدرليات دالشغل فيهم غير بلا بلا عقلتو مني وعدو ااحكومة بأكبر اضرابات فهاد ااسنة الي قبل منها هالحوكمة رشات عايهم باش ازيدو فااصمت ديالهم
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10
3 - hamid lamrini الخميس 26 أبريل 2018 - 18:08
وماذا عن رجال الامن الوطني ؟ وش حيت معندهم نقابة تهدر عليهم ولا؟
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-4
4 - منصور الخميس 26 أبريل 2018 - 18:09
والتجار والحرفيين والمياومين والعاطلين والكادحين خارجين من حساب الحكومة هم البقرة الحلوب اللي تيخالصوا الزيادات لكم وللموظف
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11
5 - جبلي ابن الجبل الخميس 26 أبريل 2018 - 18:10
علاش ملي كيتعلق الامر بالزيادة للبرلمانيين كتزيدو غي مليون و الصرف للبرلماني ملي كتوصو للموظف سلم 6 المقهور كتبررو بلي ماعندناش ميزانية مع العلم ان البرلماني منتخب من طرف الشعب و دوره خدمة الوطن و المواطن لي صوت عليه أما الموظف يفني حياته في الوظيفة يعني العمل مقابل الاجرة أو البرلماني الاجرة مقابل ؟؟؟ ياش
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9
6 - مقهور الخميس 26 أبريل 2018 - 18:11
تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للموظف واللي ما موظفش ما محله من الاعراب عندكم
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5
7 - أستاذ قابع في السلم 9 الخميس 26 أبريل 2018 - 18:11
لا نقابة لا حكومة الحل بيدنا و غدا يوم القيامة و لله الحمد
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2
8 - متابعة من وااشنطن الخميس 26 أبريل 2018 - 18:11
في ظل الاوضاع المعيشية المزرية في البلاد امام الحكومة ان تقدم تنازلات للحفاظ على استقرار الوطن
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2
9 - bizarre الخميس 26 أبريل 2018 - 18:12
La langue de bois comme d'habitude.ce Monsieur ne fait que repeter les memes phrases depuis qu'il est a ce poste.vous devriez savoir vous et votre parti que vous ne representez personne........
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2
10 - حمو رايبي الخميس 26 أبريل 2018 - 18:12
نتق في العدالة والتنمية لانها تمثل نبض الشارع المغربي ....والعدالة ابانت عن صدق نواياها مرارا وتكررررررررررررررارا...
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-8
11 - مستخدم الخميس 26 أبريل 2018 - 18:13
النقابات سترفض الزيادات المعروضة من طرف الحكومة كما وقع السنوات الماضية و به سيتم إنجاح الاتفاق السري بين الحكومة و النقابات و ستكون الشغيلة هي تلك الورقة التي تغني المسؤولين و النقابيين.
و لنا الله.
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1
12 - hicham el jadida الخميس 26 أبريل 2018 - 18:13
يجب أن تكون زيادة مواكبة للزيادات المتكررة في جميع ما يستهلكه المواطن المغربي من الأطفال إلى الشيوخ و إلا فليتركوا دراهمهم عندهم لكي تحسب على المغاربة زيادة في الأجور بدون نتيجة و أما النقابات فساعتهم اقتربت ليدفعوا ثمن تخادلهم و خيانتهم للعمال و الأمانة الملقاة على عاتقهم إلى يوم الدين
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13 - منصف الخميس 26 أبريل 2018 - 18:16
ادنى راتب بالنسبة للموظف والعامل البسيط يجب إلزاما وليس طلبا 5500 درهم. السكن الاقتصادي يجب ان ينخفض الى 16 مليون لشقة حجمها 60 مترا. الاستشفاء مجانا بالنسبة للمعوزين بدون بطاقة راميد او اوراق وتلك الخ عبلات التعجيزية فقط البطاقة الوطنية وحدها بدون نسخ كافية. التعليم مجانا وفي المستوى المطلوب. العدل والقانون فوق الكل فوق الوزير والقاضي. المحاسبة عند التقصير والتقديم للعدالة امكنش باك صاحبي ولا خالتك ديالنا....من غير هادشي راكم مبغينش الخير البلاد....
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14 - هيهات يا خلفي! الخميس 26 أبريل 2018 - 18:17
للسيد الخلفي، أي تقليص فوارق طبقية؟ وانتم سببتم في اندحار طبقة متوسطة!، وتزكية ريع تقاعد الوزراء والبرلمانيين، والنقابات على صواب في مطالبها المشروعة، والسلام.
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15 - صواب جميلة الخميس 26 أبريل 2018 - 18:17
داءما تنسون الدفاع عن المتقاعدين كأن الزيادات في المعيشة لا تمس المتقاعدين الرجاء يا نقابات أن تكونوا عادلين في الدفاع عن جميع من كان ومن يضل الي حين وصوله التقاعد ....
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16 - azz الخميس 26 أبريل 2018 - 18:18
و ماذا عن المتقاعدين أليس لهم الحق في زيادة المعاشات
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