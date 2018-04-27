هكذا تكالبت أشعة الشمس والفقر على شاب "قمري" في الرحامنة

هسبريس- عبد الإله شبل

قد تكون من التعساء إذا علمت أنك من مرضى "القمر" الممنوعين من رؤية الشمس، وستزداد تعاسة إذا عرفت أنك ستنشأ بالرحامنة حيث الأشعة تلفح الشجر والحجر قبل البشر، وحيث الحر والقر طوال العام.

هذا حال مصطفى القاطن بإحدى الجماعات القروية بإقليم الرحامنة، الذي وجد نفسه وسط جهل الأسرة وفقرها مصابا بمرض نادر غير قادر على مواجهته، ليضطر أمام هذا الوضع إلى التسول بمقاهي بلدية سيدي بوعثمان من أجل كسب قوته اليومي تاركا العلاج من المرض للقدر والزمن!

معاناة مزدوجة

تكالبت على الشاب مصطفى الظروف حتى صار تائها بين الفقر وقلة حيلة اليد من جهة، ومرض لازمه منذ الصغر دون أن يجد سندا ودعما من جهة ثانية.

نشأ الشاب مصطفى الحرشي، البالغ من العمر 39 عاما، بدوار بلكرن في جماعة أولاد املول القروية، وسط أسرة فقيرة بالكاد تستطيع الحصول على لقمة عيشها، وبالأحرى أن تتكفل بأمور التطبيب وغيرها.

بدأت علامات إصابته بمرض "التقرح الجلدي الاصطباغي"، الذي يعرف المصابون به بـ"مرضى القمر"، منذ أن كان رضيعا؛ إذ ظهرت عليه أعراض المرض وهو لم يبلغ بعد أربعين يوما.

كانت أسرته الفقيرة تتخوف من الأمر، خاصة أن شقيقين له توفيا قبله وهما مصابين بالحالة المرضية نفسها، بحسب أقاربه.

رغم أن له شقيقان آخران غير مصابين بهذا المرض، إلا أن "التقرح الجلدي الاصطباغي" غيّر وضع حياة الشاب مصطفى وهو الطامح لأن يكون شخصا مهما في المستقبل لينقذ أسرته من براثن الفقر.

عجز والداه القرويان على علاجه، وازدادا عجزا بعدما أكد الطبيب الذي كان يزوره بين الفينة والأخرى أن تشافيه من مرضه لن يكون إلا خارج البلد، لينطبق عليه وعليهما المثل الشعبي "ما قدو فيل، زادوه فيلة".

قمري" بلهيب الرحامنة

يتحدث مصطفى بحسرة عن حالته الصحية، وهو القروي الشهم الذي لا يقوى على أن يكون عالة على المجتمع، لكن الظروف والأقدار شاءت أن تجعله مصابا بهذا المرض الجلدي.

"لا أستعمل حاليا أي دواء، فقط مجرد كْريمْ مرطب أقوم بطلائه على أنحاء جسمي"، يبوح مصطفى لهسبريس، قبل أن يكشف، وهو يسرد معاناته اليومية مع المرض، أن عدم التطبيب والعلاج تسبب له أيضا في إصابة على مستوى عينه اليمنى التي لم يعد بإمكانه النظر بواسطتها.

لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فالشاب مصطفى الحرشي، المزداد سنة 1980، وبالنظر إلى عدم العلاج واستعمال الأدوية المناسبة، وكذا المكوث بالمنزل هربا من أشعة الشمس، لم يعد يستطيع تحريك أصابعه؛ فقد صارت "مْكَمْشَة وْتْلْواتْ لِيَّا".

تشكل الشمس بالنسبة للشاب مصطفى مصدر رعب وقلق، يكرهها كثيرا، لكنها قدره بالرحامنة تلاحقه أينما حل وارتحل.

الشاب أكد أن هذا المرض الجلدي الذي لازمه دون أن يحظى بفرصة للعلاج جعله يعشق الليل وفصل الشتاء، ويفضل الفرار من أشعة شمس الرحامنة، لكنه لم يجد بديلا.

في الحاجة إلى التفاتة

كثيرون لا يستطيعون النظر إليه، خاصة من الوافدين على المقاهي بمركز سيدي بوعثمان حيث يتسول هناك طامعا في دراهم معدودة.

حينما ترقبه وسط المقاهي تجده خجولا من نفسه، يبدو من خلال حركاته رفضه إفساد فرحة أكل الشواء والطاجين بمقاهي سيدي بوعثمان، لكن ما باليد حيلة، الفقر و"قلة الشي" يدفعانه إلى ذلك.

لم يتمنّ هذا الشاب وهو يتحدث إلينا سوى مد يد المساعدة إليه من أجل زيارة الطبيب ومحاولة العلاج من مرض "التقرح الجلدي الاصطباغي"، رغم يقينه أن ذلك بات مستبعدا، ومستحيلا حتى.