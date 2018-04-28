ندوة بالرباط تبحث تحسين جودة التعليم الأولي

هسبريس - و.م.ع

شكلت سبل تحسين جودة التعليم الأولي، محور ندوة نظمت بالرباط في إطار مشروع "النجاح" الرامي إلى تقوية وتحسين جودة التعليم الأولي والابتدائي بالمغرب، والذي ينفذه تجمع من منظمات غير حكومية .

ويتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة كير الدولية-المغرب بشراكة مع الهيئة المغربية للتعليم الأولي ومؤسسة الشرق الأدنى، وبتعاون مع الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بكل من الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، وهو يحظى بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي.

وتروم الندوة التي نظمت تحت عنوان " التعليم الأولي.. مسارات الإصلاح"، مناقشة واقع التعليم الأولي بالمغرب، وتقديم نتائج المشروع وتبادل التجارب والتوصيات الهادفة إلى تحسين جودة القطاع.

أما مشروع "النجاح" فيهدف بالخصوص إلى التأهيل البيداغوجي وتحسين البنيات التحتية والتجهيزات للنهوض بتعليم أولي منصف ، و توعية ومواكبة أولياء أمور الاطفال في مناطق تدخل المشروع.

وفي كلمة بالمناسبة أشارت مديرة منظمة كير الدولية-المغرب حليمة الرزقاوي إلى أن مشروع "النجاح" الذي يجري تجريبه منذ ثلاث سنوات في جهتي الدارالبيضاء -سطات ومراكش أسفي مكن من تحسين البنيات التحنتية والتجهيزات بأربعين وحدة من وحدات التعليم الأولي وتعزيز قدرات ستين مربيا ومربية و38 من المسيرين وكذا مسؤولي وحدات التعليم الأولي العمومي مع تعبئة الآباء لضمان انخراطهم في تربية أبنائهم. من جهته جدد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إيريك بولار، التزام الوكالة بدعم قطاع التعليم بالمغرب، لاسيما عبر استراتيجية الوزارة 2030/2015 ، مسجلا الحاجة إلى تحسين ولوج أكبر عدد من التلاميذ إلى التعليم.

يشار إلى أن جمعية كير-المغرب منظمة غير حكومية، تخضع للقانون المغربي، وهي جزء من شبكة كير الدولية، تعمل في المغرب منذ 2007 لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة، في قطاعات التعليم وتقوية المجتمع المدني والتمكين الاقتصادي للمرأة. أما الهيئة المغربية للتعليم الأولي فهي منظمة وطنية مستقلة غير ربحية تعمل على دعم وتطوير قطاع التعليم الاولي.