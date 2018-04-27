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التامك يفرض الانضباط في السجون ويعد بتحسين أوضاع الموظفين

التامك يفرض الانضباط في السجون ويعد بتحسين أوضاع الموظفين
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:00

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، إنّ "التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب فرضت على المؤسسة تطوير آلياتها لمُواجهة التحديات التي تطرحها هذه التحولات؛ وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج ترتكز على ثوابت علمية وإجرائية تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل أنجع للنزلاء والنزيلات لإعادة إدماجهم في المجتمع، وتأمين أكبر للمؤسسات السجنية، وعصرنة التدبير الإداري للقطاع بما يكفل تحقيق هذه الأهداف".

وأبرز المندوب العام، في كلمة افتتاحية لحفل نظم بمناسبة مضي عشر سنوات على تأسيس المندوبية، أنّه رغم المنجزات والمكاسب التي تمّ تحقيقها فإن الواقع يفرض مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أكثر إيجابية.

وقال: "هناك عدة مجالات تقتضي منا إطلاق أوراش إصلاحية، وتفرض علينا تعبئة موارد بشرية ومادية هامة، لإتمامها وتجاوز العديد من التحديات المرتبطة بارتفاع حجم الساكنة السجنية وما يسببه من اكتظاظ، وعدم مواكبة الاعتمادات والمناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة سنويا لهذا الارتفاع".

وفي حديثه عن أوضاع النزلاء، أورد التامك في مُداخلته أنّ "النهوض بأوضاع النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج لا يمكن أن يتأتى إلا بفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، والذي شكل أحد الأهداف الأساسية التي أحدثت من أجلها المندوبية العامة".

وأشار إلى عمل المندوبية على تعزيز أمن المنشآت السجنية وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتأهيل العنصر البشري، ووضع وتنفيذ خطط تعتمد على المقاربة الاستباقية للحدّ من العنف والاعتداءات والتصدي لظاهرة تسريب الممنوعات.

وفي ما يخص تأهيل السجناء، قال التامك: "هذه الإجراءات لم تقتصر فقط على تحسين المؤشرات ذات الصلة، بل امتدت خلال السنتين الأخيرتين لتشمل إطلاق جيل جديد من البرامج، ترتكز على تشجيع الإبداع في مختلف تجلياته الحرفية والفنية والثقافية والأدبية، بهدف إبراز مؤهلات النزلاء وملكاتهم الإبداعية وتثمينها لخلق فرص حقيقية لإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم".

من جهة ثانية تحدث المندوب العام عن الأوضاع المادية لموظفي السجون، قائلا: "كنا نأمل تحقيق عدد من المطالب لهذه الفئة، من خلال إحداث تعويضات تتماشى مع طبيعة وخطورة مهامهم كقطاع شبه عسكري، قبل هذا التاريخ".

وزاد قائلا: "ستعمل المندوبية في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها على تنزيل المزيد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية".

ومن بين جملة الإجراءات التي تحدث عنها التامك: تنظيم الحركة الانتقالية للموظفين، وطلبات التبادل والالتحاق بالزوج، والعمل بالزي الرسمي الجديد للموظفين، والذي روعيت فيه معايير الجودة وملاءمته لطبيعة المهام؛ بالإضافة إلى مواصلة دعم جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لتطوير خدماتها، والاستمرار في تلبية بعض الاحتياجات الخاصة التي تفرضها طبيعة العمل بالسجون، والرفع من عدد المستفيدين من الترقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - GERMANY الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:22
السجون ديال الدول الاروبية الغربية والدول الاسكندنافيا بحال الفنادق خمس نجوم ولكن خاويين ومافيهومش السجناء ولكن السجون المغربية الجهنمية عامرين بالسجناء المظلومين والظالمين ومعرفتش علاش??????
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2 - Wislani الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:25
ما الفائدة من الزي ...موظف السجون في حاجة ماسة الى التعويض عن السكن1500درهم شهريا على الاقل ..كأولوية ..وزيادة في الراتب الأجري 1000درهم..لضمان كرامة عيشه هو وعائلته ..في اقرب الآجال...
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3 - LYNX الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:33
السجون في لازالت تنتج تشكيلات مختلفة ,متطورة وعنيفة من المجرمين بدل الردع والتهذيب فبالنظر لنسبة عودة دوي السوابق نستنتج ان السجون اصبحت ملاذا للراحة او كونجي من مهنة الاجرام في انتظار الافراج او العفو لاستئناف التشرميل او الاتجار في المخدرات او النصب والاحتيال فالسجن يجب ان يكون مرحلة لتغير سلوك شاذ يؤثر سلبا على المجتمع مع احداث اضرار مادية ومعنوية وليس تغيير بدل الحراس وصباغة الجدران الخارجية للسجون
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4 - علدو الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:37
نعرف جميعا ان جل المجتمع مع عملية فرض الانضباط داخل السجون ومحاولة تاءهيل السجين حتى يتمكن من الاندماج بعد خروجه .ولكن للاسف الشديد. السيد المندوب العام ان العاملين داخل هذه المؤسسات ليست لهم المرهلات الكافية للقيام بهذا الدور .واؤكد لكم انها ليست مساءلة مادية ولكن مساءلة عقليات .واتكلم هنا على تجربة شخصية عشتها بالمؤسسة السجنية تيفلت 2.حيث لازال السيد رءيس المعقل يقوم بخروقات كبيرة تحط من كرامة الانسان .نعرف بان هناك بعض واقول بعض النزلاء تستوجب معهم نوعا من الصرامة .ولكن يبقى السؤال كيف يمكن ان ندمج سجين مورست علية ستى انواع القمع ان يتصالح مع المجتمع .نرجو منكم السيد المندوب العام للسجون انه كما يجب ان يكون هناك انضباط من طرف النزلاء. فعلى المسيرين والموضفون داخل هذه المؤسسات ان يكون انضباطهم اكثر .ولك جزيل الشكر
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5 - abboud الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:41
نلاحظ ان هناك اشخاص كالتامك والحموشي كلمتهم لاتصد ولاترد وهم قادرون على تحقيق مكتسبات لمرؤوسيهم من الموظفين ما لا يستطيع تحقيقه شخص برتبة وزير لموظفيه . .. هؤلاء الاشخاص سلطتهم على ما يبدو تفوق وبكثير حتى سلطة رءيس الحكومة
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6 - المندوب العام الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:43
المندوبيات هي طريقة من السلطة للتحكم في المؤسسات
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7 - حسن الجمعة 27 أبريل 2018 - 18:52
مجرد كلام _بلا بلا بلا بلا _في كل مناسبة وامام الكاميرات والمكروفونات!!منذ ان توليت المسؤولية على هذا القطاع الحساس ,ماذا قدمت!!?اقدمت على توقيف العديد الموظفين ,وشردت عائلات,دون ان تكلف نفسك عناء البحث عن الاسباب واصلاح المشكل من جذوره,وضعية السجان بالمغرب اكفس وفي الحضيض ,هذا القطاع يحتاج عمل جبار لاصلاحه,واول شيء يجب ان يستقل بذاته لانه في الحقيقة به حلقة مفقودة لا هو تابع لوزارة العدل ولا الى القضاء الكل يستغله ويستنزفه ولا من يدافع عنه والضحية هو الموظف;للاسف واقع مرير وتخبط وعشوائية ....دون ان ننسى السكن الاداري المزري لبعض السجون ,واغلاق اخرى بعد بناء سجون جديدة خارج المدن حيث لا مدارس لا اسواق لا حمامات لا.....لا....منظومة متاشبكة تحتاج لخبراء لوضع دراسة دقيقة للنهوض بهذا القطاع المنسي......اتمنى النشر.
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