هيئة البياطرة تؤكد سلامة لحوم الدجاج البياض

هسبريس من الرباط

نفى المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباءالبياطرة، في بلاغ صادر عنه، احتواء لحوم الدجاج البياض، المعروف لدى العامة بـ"الكروازي"، على مضادات حيوية ومواد كيماوية تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وأكد المجلس المذكور أن المعلومات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية عبر شريط "لا أساس لها من الصحة، وخاطئة ومغلوطة"، موضحا أن جميع ضيعات الدجاج المرخصة، بما فيها الدجاج البياض، "تخضع لمراقبة دائمة وتتبع مستمر من طرف الأطباء البياطرة الخواص المعتمدين والمسجلين في لوائح الهيئة الوطنية".

وتابع البلاغ ذاته بأن هؤلاء الأطباء يؤطرون بشكل يومي "جميع ضيعات الدجاج البياض بالمملكة، عبر عقدة تأطير صحي إجبارية تتضمن برامج تلقيح وعلاجات تتم تحت مراقبة مستمرة وصارمة وفي احترام تام لخصوصيات الأدوية المستعملة، بما في ذلك مدة الانتظار قبل الاستهلاك، أو من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية".

كما سجلت الهيئة في بلاغها أن "تلك المقالات والأشرطة لا تستند إلى تحاليل بيولوجية ولا إلى بيانات علمية، لكن تبقى فقط شائعات تضر بهذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة الآلاف من المغاربة"، مؤكدة جودة لحوم دجاج البياض وخلوها من أي مواد كيماوية أو بقايا أدوية، وصلاحيتها للاستهلاك كما هو الحال في باقي الدول.