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الرئيسية | مجتمع | متوسط أمد حياة المغاربة يحقق ارتفاعا بـ17 شهرا في خمس سنوات

متوسط أمد حياة المغاربة يحقق ارتفاعا بـ17 شهرا في خمس سنوات

متوسط أمد حياة المغاربة يحقق ارتفاعا بـ17 شهرا في خمس سنوات
هسبريس ـ محمد لديب
السبت 28 أبريل 2018 - 20:00

قال خالد الشدادي، الرئیس المدیر العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، إن متوسط أمد الحياة للمغاربة ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال الشدادي، في ندوة صحافية عقدها بمدينة الدار البيضاء، لتقديم النتائج المالية السنوية لصندوق CIMR ، إن متوسط أمد الحياة المغاربة انتقل من 73 سنة و7 أشهر سنة 2013 ليبلغ 75 سنة مع نهاية العام المنصرم.

واعتبر الرئیس المدیر العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد أن هذا الارتفاع في أمد الحياة يساهم في ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق من المتقاعدين، في ظل انخفاض نسبة ومبلغ الانخراط الشهري، مقارنة مع نظم مشابهة لأنظمة التقاعد التكميلي.

وأشار المتحدث في اللقاء نفسه إلى أن فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد بلغ 75.5153 مليون درهم، معتبرا أن ذخيرة الاحتياط بلغت نتيجة لذلك 50.29 مليار درهم، مقابل 44.72 مليار درهم سنة 2016، أي بارتفاع يقدر بـ12.5 في المائة.

وأشار الشدادش إلى أن سنة 2017 سجلت انخراط 843 شركة جديدة لفائدة 7248 مشاركا، ما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 641358، بنسبة 4.1 في المائة، يتوزعون بين 348431 مشاركا نشيطا و927292 ذوي حق.

أما بالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وفق المصدر نفسه، والذي أضاف: "هذا الارتفاع يؤكد تجاوز الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0.5 في المائة؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 170870 مستفيدا سنة 2017".

وبلغت المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات ما مجموعه 2.87 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم سنة 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 77 في المائة، حسب المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - احمد السبت 28 أبريل 2018 - 20:04
تعددت الاسباب والموت واحد.
الرياضة تخول لك فقط الموت بصحة جيدة ولا تمنع عنك الموت.
يعني الانسان يأخد بالاسباب. لكن الموت مرتبط بمشيئة وقدر الله.

بر الوالدين صلة الرحم الصدقة وحسن الخلق من مسببات الطول والبركة في العمر باذن الله

اللهم اطل اعمارنا وبارك لنا فيها.
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62
2 - ayman السبت 28 أبريل 2018 - 20:08
l-objectif de cette declaration est un embrillon future d.une hausse d.etat de la retraite
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12
3 - ولد الفشوش السبت 28 أبريل 2018 - 20:11
ريي ربي ؟؟؟!!! هادي متكون غير المحكومة عفوا الحكومة هي لي صدرات هاد الدراسة وبطبيعة الحال متكون غير طبقة التماسيح والعفاريت هي لي تحسنات ليها ظروف العيش أما الطبقة الكادحة فراها مضاربة مع طرف ديال الخبز وكتموت ببطء. في انتظار تكديب هاد الدراسة من طرف المندوبية السامية للتخطيط. انشري يا هسبريس.
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13
4 - مهتم السبت 28 أبريل 2018 - 20:14
اشهد ان لا الاه الا الله "كيهدرو حتى ف شؤون الاهية " لا حول لهم ولا قوة الا بالله العلي العظيم.....
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14
5 - strategique السبت 28 أبريل 2018 - 20:18
Le but est de. Justifier l'âge de retraite
En plus de quelle étude ils parlent, qui a fait cette étude avec quelles conditions
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3
6 - Elouafi-Venezia السبت 28 أبريل 2018 - 20:28
الاعمار بيد الله ...............
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8
7 - Immortel السبت 28 أبريل 2018 - 20:31
بلاصت ما يفرحو بلي المغاربة تحسنات الصحة ديالهم.. هاد صحاب صناديق التقاعد ماكرهوش اللي وصل للتقاعد يموت ههه باش يبقاوليهم الصناديق يديرو بيهم ما بغاو .
كولها و حسابو ههه.. اما بعدا ماعوالش نموت.. ايوا موتو بالسم ههه
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11
8 - حسن السبت 28 أبريل 2018 - 20:51
سبحان ربي العظيم :اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون انا راني ما فهمت والو واش بغيتو اللي قبط التقاعد يموت صافي واش كتعطيونا شي حاجة من جيوبكم لا حول ولا قوه الا بالله
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0
9 - عبد القادر السبت 28 أبريل 2018 - 20:55
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ) .
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10 - عبدو.ج السبت 28 أبريل 2018 - 20:56
لا حول ولا قوة آلا بالله العظيم . حتى الموت حصينها ابغيتو انموتوا باش اتحوشوا على الصندوق .احنا اعقلنا مرتاح وعايشين افضل منكم ما حاضيين حتى حد .
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11 - فاتحة السبت 28 أبريل 2018 - 20:57
هادو لكيهدرو ممسلمينش كفاش دزاد عمر الانسان الى 75 سنة ههه الاكل الجيد والرياضة ماهي الا آليات تسمح لك بالعيش معافا طيلة العمر المقدر لك ليس الا وزبد معا هادو الا قالوها الغربيين جات معاهم أما نحن فمن المفروض أننا مسلمون
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-2
12 - Hassan السبت 28 أبريل 2018 - 20:59
في دراسة حذيثة توصل العلماء إلى طريقة جديدة لتجديد الخلايا الميتة و بالتالي الحفاض على الشباب مدة طويلة وإطالة العمر..بالتالي فالأعمار مرتبطة بتقدم الطب والمستوى المعيشي وممارسة الرياضة...
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13 - الفقيه السبت 28 أبريل 2018 - 21:03
هذا شرك بالله ، الأعمار ليست من شأن العباد.
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14 - Tanja balia السبت 28 أبريل 2018 - 21:06
طول العمر لا يهم الأهم هو كيف يمضي هذا العمر.
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