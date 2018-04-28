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كُتّاب وآراء
متوسط أمد حياة المغاربة يحقق ارتفاعا بـ17 شهرا في خمس سنوات
قال خالد الشدادي، الرئیس المدیر العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، إن متوسط أمد الحياة للمغاربة ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال الشدادي، في ندوة صحافية عقدها بمدينة الدار البيضاء، لتقديم النتائج المالية السنوية لصندوق CIMR ، إن متوسط أمد الحياة المغاربة انتقل من 73 سنة و7 أشهر سنة 2013 ليبلغ 75 سنة مع نهاية العام المنصرم.
واعتبر الرئیس المدیر العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد أن هذا الارتفاع في أمد الحياة يساهم في ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق من المتقاعدين، في ظل انخفاض نسبة ومبلغ الانخراط الشهري، مقارنة مع نظم مشابهة لأنظمة التقاعد التكميلي.
وأشار المتحدث في اللقاء نفسه إلى أن فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد بلغ 75.5153 مليون درهم، معتبرا أن ذخيرة الاحتياط بلغت نتيجة لذلك 50.29 مليار درهم، مقابل 44.72 مليار درهم سنة 2016، أي بارتفاع يقدر بـ12.5 في المائة.
وأشار الشدادش إلى أن سنة 2017 سجلت انخراط 843 شركة جديدة لفائدة 7248 مشاركا، ما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 641358، بنسبة 4.1 في المائة، يتوزعون بين 348431 مشاركا نشيطا و927292 ذوي حق.
أما بالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وفق المصدر نفسه، والذي أضاف: "هذا الارتفاع يؤكد تجاوز الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0.5 في المائة؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 170870 مستفيدا سنة 2017".
وبلغت المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات ما مجموعه 2.87 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم سنة 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 77 في المائة، حسب المصدر ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
الرياضة تخول لك فقط الموت بصحة جيدة ولا تمنع عنك الموت.
يعني الانسان يأخد بالاسباب. لكن الموت مرتبط بمشيئة وقدر الله.
بر الوالدين صلة الرحم الصدقة وحسن الخلق من مسببات الطول والبركة في العمر باذن الله
اللهم اطل اعمارنا وبارك لنا فيها.
En plus de quelle étude ils parlent, qui a fait cette étude avec quelles conditions
كولها و حسابو ههه.. اما بعدا ماعوالش نموت.. ايوا موتو بالسم ههه