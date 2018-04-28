متوسط أمد حياة المغاربة يحقق ارتفاعا بـ17 شهرا في خمس سنوات

هسبريس ـ محمد لديب

قال خالد الشدادي، الرئیس المدیر العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، إن متوسط أمد الحياة للمغاربة ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال الشدادي، في ندوة صحافية عقدها بمدينة الدار البيضاء، لتقديم النتائج المالية السنوية لصندوق CIMR ، إن متوسط أمد الحياة المغاربة انتقل من 73 سنة و7 أشهر سنة 2013 ليبلغ 75 سنة مع نهاية العام المنصرم.

واعتبر الرئیس المدیر العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد أن هذا الارتفاع في أمد الحياة يساهم في ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق من المتقاعدين، في ظل انخفاض نسبة ومبلغ الانخراط الشهري، مقارنة مع نظم مشابهة لأنظمة التقاعد التكميلي.

وأشار المتحدث في اللقاء نفسه إلى أن فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد بلغ 75.5153 مليون درهم، معتبرا أن ذخيرة الاحتياط بلغت نتيجة لذلك 50.29 مليار درهم، مقابل 44.72 مليار درهم سنة 2016، أي بارتفاع يقدر بـ12.5 في المائة.

وأشار الشدادش إلى أن سنة 2017 سجلت انخراط 843 شركة جديدة لفائدة 7248 مشاركا، ما يرفع مجموع الأجراء المساهمين إلى 641358، بنسبة 4.1 في المائة، يتوزعون بين 348431 مشاركا نشيطا و927292 ذوي حق.

أما بالنسبة لعدد المشاركين النشيطين فقد ارتفع بنسبة 4.4 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وفق المصدر نفسه، والذي أضاف: "هذا الارتفاع يؤكد تجاوز الفرضية المعتمدة لإنجاز الحصيلة الاكتوارية السنوية، والتي تحدد النسبة الدنيا لتجديد الأعداد اللازمة لضمان استمرارية النظام في 0.5 في المائة؛ في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 170870 مستفيدا سنة 2017".

وبلغت المداخيل المالية وفائض القيمة الخالصة من التكاليف والخسائر والمخصصات والاسترجاعات عن الأرصدة من أجل انخفاض قيمة السندات ما مجموعه 2.87 مليار درهم، مقابل 2.66 مليار درهم سنة 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 77 في المائة، حسب المصدر ذاته.