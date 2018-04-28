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الرئيسية | مجتمع | ملاطي .. خريبكي يتولى العفو والشؤون الجنائية

ملاطي .. خريبكي يتولى العفو والشؤون الجنائية

ملاطي .. خريبكي يتولى العفو والشؤون الجنائية
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 28 أبريل 2018 - 10:35

بعد ترقية محمد عبد النبوي من إدارة الشؤون الجنائية والعفو، وتوليه مسؤولية رئاسة النيابة العامة، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، من ضمنها تعيين هشام ملاطي، أحد أبناء مدينة خريبكة، في منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

ويأتي تعيين هشام ملاطي في منصبه الجديد بعد تدرّجه في عدة مناصب في وزارة العدل، من بينها منصب مستشار خاص لوزير العدل والحريات في السياسات الجنائية، وقاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات.

يشار إلى أن المدير الجديد للشؤون الجنائية والعفو حاصل على شواهد جامعية عليا، وإلى جانب مسؤولياته القضائية بالإدارة المركزية يعمل على تقاسم تجاربه وخبراته في المجال عبر المشاركة في النقاش الدائر حول المستجدات القضائية، خاصة ما يتعلق بالسياسة الجنائية في المغرب؛ كما يعمل على تدريس مادة التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة في ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد بلحسن السبت 28 أبريل 2018 - 11:19
مسار مهني متميز. هنيئا للرجل بمنصب لا يسند إلا لقاض له إلمام كبير بتطبيق القانون و بوضع خطط عمل تساعد على ترسيخ إستقلالية النيابة العامة و على معالجة الملفات المتعثرة و تحيين مناهج مناهج. جيد أن يسهر الرجل على تدريس مادة التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة في ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية نظرا للخصاص المهول الذي تعرفه المحاكم المالية مثلا.
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