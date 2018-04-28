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كُتّاب وآراء
ملاطي .. خريبكي يتولى العفو والشؤون الجنائية
بعد ترقية محمد عبد النبوي من إدارة الشؤون الجنائية والعفو، وتوليه مسؤولية رئاسة النيابة العامة، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، من ضمنها تعيين هشام ملاطي، أحد أبناء مدينة خريبكة، في منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
ويأتي تعيين هشام ملاطي في منصبه الجديد بعد تدرّجه في عدة مناصب في وزارة العدل، من بينها منصب مستشار خاص لوزير العدل والحريات في السياسات الجنائية، وقاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات.
يشار إلى أن المدير الجديد للشؤون الجنائية والعفو حاصل على شواهد جامعية عليا، وإلى جانب مسؤولياته القضائية بالإدارة المركزية يعمل على تقاسم تجاربه وخبراته في المجال عبر المشاركة في النقاش الدائر حول المستجدات القضائية، خاصة ما يتعلق بالسياسة الجنائية في المغرب؛ كما يعمل على تدريس مادة التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة في ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية.