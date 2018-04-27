العثماني متفائل بإنجاح ورش المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل

هسبريس - محمد الراجي(صور: منير محيمدات)

أبدى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تفاؤله بشأن نجاح المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، الرامي إلى إحداث مليون و200 ألف منصب شغل في أفق سنة 2021.

العثماني أكد، في كلمة بمناسبة التوقيع على ميثاق تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، الذي اختير له شعار "ممكن"، أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتوفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش الضخم.

وحث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والمسؤولين الجهويين، والفاعلين في القطاع الخاص، على الانخراط في إنجاح المخطط، مُبرزا أن توفير فرص الشغل مدخل لمحاربة الفوارق الاجتماعية والهشاشة، وخلق التنمية والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف العثماني أن جميع الفاعلين المعنيين بالمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل "لديهم تفاؤل كبير لإنجاح هذا المخطط"، مشيرا إلى أن الحكومة "لديها الإرادة الكاملة لإنجاح هذا الورش".

من جهتها، أكدت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المخطط الوطني للنهوض بتشغيل الشباب. كما أكدت استعداد القطاع الخاص للانخراط في إنجاح هذا المخطط.

وأشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن القطاع الخاص يخلق 92 في المائة من مناصب الشغل بالمغرب، بينما لا تتعدى النسبة في دول الجوار، كتونس والجزائر، نسبة 52 في المائة.

غير أن بنصالح نبهت إلى أن مخطط توفير مليون و200 منصب شغل في أفق سنة 2021 يجب مواكبته بآليات التفعيل الكفيلة بإنجاحه، داعية إلى إحداث آليتين، الأولى تهمّ الحوافز المخصصة للقطاع الخاص، والثانية تهم تطوير التكوين المهني.

فيما أوضح نينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يعد ورشا مهما جدا، في ظل التحديات الكبرى التي يعاني منها المغرب، وعلى رأسها التشغيل.

وأشار الخطاط إلى أن رؤساء المجالس الجهوية واعون بأهمية هذا الورش، و"نحن مستعدون للدخول في شراكة مع الحكومة من أجل خلق أكبر عدد ممكن من فرص الشغل، لأنه من التحديات الكبرى التي ينبغي على المغرب أن يرفعها"، يضيف الخطاط.