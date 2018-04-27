الناجي: التدمير الممنهج للمدرسة وراء ظهور "الحزب الإسلامي"

هسبريس - وائل بورشاشن

قال محمد الناجي، الأكاديمي وعالم الاجتماع، إن حزب العدالة والتنمية "ليس هو الطفل المنتظر من مجتمع فيه مدرسة تخلق نخبة جديدة". وربط الناجي وجود "الحزب الإسلامي" بظروف المغرب و"التدمير الممنهج للمدرسة" و"تكميم المجتمع" و"الأصل الاجتماعي القروي القريب والبعيد لأعضائه".

وأكد صاحب "العبد والرعية"، في محاضرة ألقاها بالمكتبة الوطنية، بعنوان "الثقافة، الهوية، والحرية"، أن المدرسة المغربية عرفت "تدميرا ممنهجا" تسبب في تقييد المجتمع وإرجاعه إلى الوراء، مضيفا أن "المجتمع المغربي يمشي الآن بسرعتين، ولكل طبقة مدرستها، ولكل طبقة مخيالها"، مشيرا إلى أن المدرسة "كلمة مفتاحية" من أجل التغيير لأنها "تنحت الفرد الجديد وتحوله إلى فاعل حديث واقعي".

ووصف الناجي المدرسة المغربية الحالية بـ"مدرسة محاربة الأمية". وأضاف أن ما يرنو إليه هو "مدرسة تبني الحداثة"، ثم استرسل قائلا: "المدرسة سر كل شيء، ولا توجد طريقة أخرى لتغيير الأمور، فالمدرسة هي التي أعطتنا الحق في الحديث، وإمكانية الحديث، وفتحت أعيننا"، ثم أجمل: "لهذا دُمرت المدرسة، لكي لا يكون الحق في الحديث إلا لأبنائهم".

وعن قيمة الإنتاج الثقافي اليوم، وصف الناجي أغلب المنشورات التي تنتجها وزارة الثقافة بـ"الكاتالوغات والمنشورات التي ليست لها قيمة، رغم أنها بالآلاف". وزاد قائلا إنه لا يمكن مقارنة "عمق وأدب تناول الهوية عند إدريس الشرايبي بروايات اليوم، كما لا يمكن مقارنة قيمة المؤلفات الجغرافية والاجتماعية والفلسفية.. في السبعينيات، التي كانت فيها جامعة واحدة في المغرب، بمؤلفات اليوم، رغم وجود جامعات متعددة".

وتحدث الناجي عن تعريف الدستور روافدَ الهوية المغربية بوصفه "تعريفا إداريا مبسطا، مسطحا، ومحشوا بالحسابات السياسية". وأضاف أن التعريف المقدم في الدستور "يبسط جوهر هذه الهوية في معادلة بسيطة" لا تستحضر صيرورة تشكلها، قبل أن يستدرك قائلا: "ولكن لا يجب أن ننسى أن هناك هوية رسمية، ونحن نشارك فيها".

وأوضح الناجي أن "إفريقيا ليست مؤثرا عاديا كباقي المؤثرات في الهوية المغربية" عكس كيفية تقديمها في الدستور، مشيرا إلى أن "القوافل لم تتوقف يوما عن القدوم، وهو عامل توحيد الصحراء مع باقي البلد ومنه تأتي مغربيتها". واستشهد بالعلاقة مع أمراء وملوك القارة الإفريقية والتجارة المغربية مع الغرب الإفريقي.

وربط عالم الاجتماع المغربي تشكل الهوية المغربية بالعلاقة "مع المسيحي"، مستشهدا بدخول الشاي والقهوة إلى المغرب، فـ"الشاي أصبح شيئا فشيئا مشروبا وطنيا، ورمزا للهوية". وأضاف أن "الهويات ليست ثابتة، بل هي سيرورة وكينونة في إطار الحركة"، وأن تشكل الهوية ليس مرتبطا فقط بالانفتاح، بل "بالصراع أيضا"، مستحضرا في هذا السياق العبودية كـ"ذاكرة ألم"، ساهمت في "غنى مجتمعي".

وبين كاتب رواية "ابن النبي" أن التجارة كان لها "دور أساسي في البناء الهوياتي، ولم تكن تبادلا بسيطا للفوائد فقط، بل للذاكرات أيضا". وزاد مفسرا: "الناس الذين يتنقلون أو يستقرون من مختلف الألوان واللغات والأديان يلتقون، ويدمغ هذا المشهد الثقافي والإنساني"، منتقدا في السياق نفسه الدعوات التي تقارب مشكل الحرية بـ"طريقة كاريكاتورية"، وتختصرها في "الحرية الجنسية"، و"لا تتناول المشكل في تعقيده"، في إشارة إلى كتابات ليلى السليماني.