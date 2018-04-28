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الرئيسية | مجتمع | مديرية الأمن تتشبث بمبدأ "حماية الدولة" أمام الأخبار الزائفة

مديرية الأمن تتشبث بمبدأ "حماية الدولة" أمام الأخبار الزائفة

مديرية الأمن تتشبث بمبدأ "حماية الدولة" أمام الأخبار الزائفة
هسبريس من الرباط
السبت 28 أبريل 2018 - 12:30

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ حاد اللهجة، اليوم السبت، "أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على إقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحياتها، بل وتُمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها".

وذكَّرت المديرية العامة للأمن الوطني بالإطار المرجعي والقانوني المنظم لعمل مصالحها وموظفيها، مؤكدة في البلاغ ذاته بأنهم (أي موظفي الأمن الوطني) "ملتزمون بواجب التحفظ، ويباشرون مهامهم القضائية تحت سلطة النيابة العامة، وينفذون أوامر السادة قضاة التحقيق وهيئات الحكم المختصة، كما يخضعون لعدة مستويات من الرقابة القضائية والإدارية الكفيلة برصد أي تجاوز محتمل وترتيب المسؤولية اللازمة بشأنه، وهو ما يسمح بتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية من جهة، ويضمن التطبيق السليم والحازم للقانون من جهة ثانية".

وختمت بلاغها بالتشديد على "أن من واجبها، بمقتضى الظهير المحدث لها وبموجب مقتضيات القانون، أن تسهر على التطبيق السليم لمبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وأنها لن تتوان في استنفاد كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة إزاء كل إهانة أو اعتداء كيفما كان نوعه، وأيا كان الشخص أو الجهة التي ترتكبه".

وأوضح مصدر أمني أن "المديرية العامة للأمن الوطني تابعت في الآونة الأخيرة نشر أخبار مغلوطة وزائفة، تنطوي على قذف صريح في حق موظفيها ومصالحها؛ بحيث هناك من ادعى كذبا بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلّت بمنزل المتهم توفيق بوعشرين، وهو معطى كاذب، وهناك من زعم بأن الضابط الذي أبلغ الاستدعاء عرّض زوجة المتهم لاعتداء لفظي وهو ما نفته المعنية بالأمر في تصريحات إعلامية، بل إن البعض بات يمعن في إقحام مصالح الأمن وتحميلها المسؤولية عن إجراءات تخرج عن نطاق اختصاصها".

واستطرد المصدر ذاته أن "المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة مكلفة بتطبيق القانون، مهمتها المحافظة على الأمن، ملتزمة باحترام الحقوق المكفولة للأفراد والجماعات، بل ومؤتمنة على صونها وحمايتها، لكنها في المقابل ملتزمة بحماية موظفيها من الاتهامات الكيدية والتصريحات المغرضة والمزاعم الواهية، لأنها تدرك جيدا أن هناك تمييزا واضحا بين حرية التعبير وممارسة مهنة الدفاع، وبين التجريح والقذف والإمعان في إهانة ضباط الشرطة القضائية الذين يباشرون مهامهم القضائية في إطار القانون، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة"، يختم المصدر الأمني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - محمد من تطوان السبت 28 أبريل 2018 - 12:40
كلام معقول ومنطقي وكفانا من الأخبار الزائفة والتشهير، ومرحبا بالاخبار التي تأتي من مصادر موثوقة.
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50
2 - عبدو من الرباط السبت 28 أبريل 2018 - 12:41
لولا الأمن لأكل بعضنا بعضا اللهم ادم علينا نعمة السلم والسلام
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68
3 - alfred السبت 28 أبريل 2018 - 12:42
أليس من حقنا الانتقاد أو رفع دعوى قضائية ضد تجاوزات بعض الأفراد التي تخدش أسرة الأمن ومهمتما.
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10
4 - الفيلسوف السبت 28 أبريل 2018 - 12:46
الكلام موجه لجهات اعلامية و لصحفيين..
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11
5 - أساليب قديمة للأسف السبت 28 أبريل 2018 - 12:47
مكاين لا شديد اللهجة و لا صخر الأمة، كاين البرهان و الحجة و المنطق، إذا كان شي شخص من هادوك الجمعيات الممولة من مخابرات السفارات الامبريالية فضحوه و قولو الحقائق كما هي شرح ملح، إذا كان ما يتم الترويج له بصحيح وجب فتح تحقيق جدي لأن الوقت تبلادت و المعلومة تنتشر في دقائق معدودة، و الصلاة على النبي
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3
6 - قاضي مغربي السبت 28 أبريل 2018 - 12:53
الشرطة القضائية تشتغل تحت اشراف النيابة العامة وانتهى الأمر لاداعي للقيل والقال
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-1
7 - fatima españa السبت 28 أبريل 2018 - 12:54
وأيضا يجوز للمواطن رفع دعوة قضائية ضد الشرطة بتهمة الرشوة .التعذيب .والفساد ........
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20
8 - Polizei السبت 28 أبريل 2018 - 12:55
طايحين غير بالتخربيق والتشديد الخاوي رجل الأمن كاتلقاه باقي ليه عام على التقاعد غي تقاعد حارس الأمن داك السنوات ديال تمارة كاملة كتضرب في الخاوي الى متى هاد الظلم في الترقيات الناس معندها لا عقوبات لا توبيخ محرومين من الترقية التلاعب بالنقط وماكين لا نقابة لا شي وحد تشكي عليه العصى والسكات الدعوة بكم الله كيفما ضيعتو الناس في حقها الناس ضيعا 10 سنوات ديال التأخير بدون سبب وماكين لاتعويض لاهم يحزنون
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12
9 - driss السبت 28 أبريل 2018 - 13:00
le rôle d'un agent d'autorité publique est d'éduquer d'abord et réprimer ensuite.
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1
10 - الفاشلون السبت 28 أبريل 2018 - 13:01
أصبح اليوم في المجتمع الكثير من الفاشلين و معهم سرب كبير من الأميون الجاهلين ممن يعمي العقد عيونهم . أصبحوا يعلقون فشلهم في رجال الأمن و يستغل البعض جهل المجتمع ليختزل جميع مؤسسات الدولة في جهاز الأمن و كأن الأمن هم السياسيون و المنتخبون الذين يصوتون لهم و الذين يقع على عاتقهم تدبير الشأن الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع و وضع البرامج و الاستراتيجيات الكفيلة بحل مشاكل الفئات الضعيفة.
الأمن لا يسير المدن و لا يسير ميزانيات التنمية و لا ينجز المشاريع التنموية .... الأمن مهمته فقط حفظ الأمن بمفهومه العام . أما الفساد الحقيقي فهو فساد المنتخبون و السياسيون الذين يتصارعون على حساب الطبقات الاجتماعية . و هم من بيده الميزانيات الضخمة التي لا نرى لها أثرا سوى عليهم و على سياراتهم الفخمة و على ضيعاتهم و فيلاتهم .....
حولوا بوصلتكم للب الفساد الحقيقي و لا تبيعوا أصواتكم .
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4
11 - المعقول السبت 28 أبريل 2018 - 13:06
الداخلية اصبحت تخرج ببيانات النفي والنهي ومفراسي والو كل يوم ..ياودي اشمن قضاء واشمن قانون كفاكم استحمارا للعقول ..وداك بوعشرين ولبربعين مغادينش تنسو بيه مقاطعة الشعب للراسمالية الممزوجة بالسلطوية الشعب عاق وفاق ..استنفذتم جميع اوراقكم والان اكتفوا بالنظر الى ماسيفعله الشعب بكم..
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3
12 - عمران السبت 28 أبريل 2018 - 13:06
و هل يا ترى من يحترم القانون، المواطن الضعيف من يطبق عليه القانون في جميع الحالات.
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4
13 - ملوك السبت 28 أبريل 2018 - 13:09
منذ يومين قرأت مقالا في إحدى الصحف الأجنبية كيف أن مؤسسات الإتحاد الأوروبي صممت وعقدت العزم على التصدي للأخبار الكاذبة .اليوم المديرية العامة للأمن الوطني تفعل القانون للتصدي للأخبار والوشايات الكاذبة وهذا أمر مطلوب لسببين رئيسين أولها :
حماية موظفي الأمن من الإشاعات والوشايات التي تؤثر سلبا على تنفيذ مهامها سواء منها الإدارية أو الضبطية.
وثانيها خلق جو عدم الثقة بين رجال الأمن والمواطنين. وهذا هو الهدف الرئيسي من حملة مسعورة يشنها مداويخ وكتائب إلكترونية تابعة للإخوان الذين يريدون السيطرة على مفاصل الدولة .
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3
14 - marroqui السبت 28 أبريل 2018 - 13:09
il n'y a pas de fumée sans feu et fini le temps ou on n'avait que la tele et la radio publique pour nous informer
le temps des mensonges est fini et le corps de police doit changer de pratiques et respecter les droits des citoyens
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2
15 - طاه نور الزبداني السبت 28 أبريل 2018 - 13:10
يجبب الأخذ بعين الإعتبار كل الجوانب الأمنية للمغاربة ... لقد رأينا مؤخرا إنهاكات خطيرة للأمن الروحي و الإقتصادي للمواطنين و لكن الدولة لا تهتم لمثل هاته الأمور . أما إذا تعلق الأمر بامن الدولة و أمن الطبقة الفاسدة فالسلطات خينها تتدخل بفعالية عجيبة
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5
16 - المهاجر السبت 28 أبريل 2018 - 13:11
ما لا يعرفه السي الحموشي ورجال أمنه المحترمين ان اخبار البلاد ووضعها الاقتصادي والتمني من يكتبها هم موضفون أجانب يشتغلون في السفارات الأجنبية ويبنون تقاريرهم من الجراءد ومن خلال احتكاكهم اليومي بناس لانه قبل قدومهم يتلفتون لغة البلد الدي سيشتغلون عكسنا نحن تعيينات وأوسمة والبلاد في المستنقع ولا احد يستطيع احد ان يقول لربان السفينة تنحا فنحن في طريقنا للهاوية .
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17 - نور الحق السبت 28 أبريل 2018 - 13:12
هادوك ابتزوا النساء للجنس تم ابتزوا للشركات للإشهار والمال والآن يبتزون الدولة كل هذا بسبب الحرية الكبيرة التي ربما بعض الجهات أفرطت في السب والقذف بدعوى حرية الرأي ، لكن كل شيء فات حده انقلب الى ضده وإني ارى ما تعيشه تونس ومصر من حالة الطوارىء وللحد يتجول بعد السابعة مساء فيه طريقه الى المغرب لأننا بكل صراحة لا نستحق هذه الحرية التي فاقت كل الحدود
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-4
18 - mohammed aitbrim السبت 28 أبريل 2018 - 13:15
أحسنت يالحموشي إنها تعليمات و توصيات للزيارة الأخيرة للملك نصره الله و حفظه.. و للدور الكبير و الهام للرجال الشرطة بمختلف رواتبهم.فلولاهم لما نعمنا بالأمن و الأمان مع هذا الجيل الجاهل، جيل لايحترم والديه فما بالك بالشارع و النظام العام.،وكما يقول المثل (اللهم مخزن داسر ولا قبيلة سايبة)...ولي منكم كل التقدير و الإحترام وفقكم الله و حفظ الله ملكنا و بلادنا من كل شر.
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19 - khalid italy السبت 28 أبريل 2018 - 13:17
كما يجب متابعت من يوروج كدبا مقاطعة الأمن والدرك للمنتوجات الوطنية لإتارة الفوضى في البلد وهي جهة كيدية تريد الركوب على الحملة بعدما فشلت في حراكها المزعوم..... الربيع العربي إنتهت صلاحيته......
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0
20 - محمد السبت 28 أبريل 2018 - 13:25
الأمن في المغرب تم خلقه من أجل استقرار النظام المخزني فقط..أما ما يقال عن حماية الشعب و السهر على أمنه و مصالحه فهذا هو الهذيان بعينه..
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21 - young السبت 28 أبريل 2018 - 13:28
وسيدي احنا امعا الامن واللي مس الحرمة الامنيين ولكن سيروا عند اللي اهانوا الموؤسسة.او بلا ما انزيدوا نهضروا.........
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