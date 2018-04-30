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الرئيسية | مجتمع | صحيفة إسبانية: أحداث الريف وجرادة وراء تزايد "الهجرة المغاربية"

صحيفة إسبانية: أحداث الريف وجرادة وراء تزايد "الهجرة المغاربية"

صحيفة إسبانية: أحداث الريف وجرادة وراء تزايد "الهجرة المغاربية"
مُتابعة من خالد ملوك
الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:00

قال منبر إعلامي إسباني إن الآلاف من المهاجرين المغاربة يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى إسبانيا على متن قوارب تمر عبر مياه مضيق جبل طارق الواقع بعرض سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وتابع المصدر بأن وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، المعروفة بتسمية "فرونتكس"، رصدت في تقريرها الأخير تضاعف أعداد المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا سنة 2017، مقارنة بالسنة التي قبلها.

وأفادت صحيفة "إلباييس" بأن 30 ألف مرشح للهجرة غير النظامية، قادمين من دول شمال إفريقيا، تمكنوا من بلوغ السواحل الجنوبية الإسبانية العام الماضي، 40 في المائة منهم مغاربة وجزائريون، دون احتساب الأعداد الأخرى التي لقيت مصرعها غرقا، عازية الارتفاع الحاصل إلى "موجة الاحتجاجات التي عمت مدينتي الحسيمة وجرادة على امتداد أشهر، بالإضافة إلى استعمال سفن مزودة بمحركات ذات قوة كبيرة".

وزادت الصحيفة، بالاعتماد على تصريح أحد النشطاء في حراك الريف، أن عددا كبيرا من شباب مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة يدفعون مبالغ مالية تتراوح 4000 و10000 أورو بهدف الهجرة عبر قوارب نحو تراب الجارة الشمالية.

وأوضح محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن التزايد الملحوظ في نسبة المهاجرين المغاربة راجع إلى عدة أسباب، من ضمنها عدم الرضا في صفوف الشباب عقب الربيع العربي.

وتابع الحقوقي بنعيسى، في تصريحات نقلتها "ABC"، بأن هناك خنقا للحريات وتراجعا في الديمقراطية وتصاعدا في مؤشرات الفساد، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه مندوبية جمعية حقوق الإنسان بمدينة الناظور.

وأكدت المندوبية أن "لجوء العديد من شباب مناطق الريف إلى هجرة القوارب انطلق، بالأساس، خلال الفترة التي تلت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة صيف السنة الماضية".

وأورد التنظيم الحقوقي ذاته أنه خلال هذه الفترة بالضبط قامت السلطات الأمنية المغربية بحملات تمشيطية في الغابات المتاخمة لمدينة الناظور، واعتقلت 92 شخصا وطردت ما يقارب 3000 آخرين، مؤكدا أن عناصر الأمن تريد القضاء مؤقتا على سوق "الهجرة الإفريقية" بغية دفع الشبكات المختصة في الاتجار بالبشر إلى العمل مع المغاربة الذين يدفعون أموالا كبيرة، مقارنة بالمهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مغربي الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:10
في الحسيمة وجرادة وباقي مدن المغرب خاص شيء اسمه الكرامة والعيش الكريم.
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24
2 - بوجدور الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:13
صدق المتل القاءل "مصائب قوم عند قوم فوائد "
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5
3 - 12-05-2018 ROTTERDAM الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:17
حيت كاين الظلم والاختطافات والاعتقالات العشواءية وقمع المحتجين السلميين وتكميم الافواه والترهيب والتخويف والتعذيب النفسي والجسدي والاغتصابات في مخافر الشرطة انتقاما من المناظلين الاحرار الشرفاء لانهم قالو كلمة الحق وفظحو وبهدلو الطغاة والمفسدين والنهابين اذن مرحبا باخواننا المطحونين هنا في اروبا والانظمام الى الحراك الشعبي المبارك المقدس .
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9
4 - حسونة السوسي الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:18
ان الاحتجاجات تعني الفقر والعوز ..لكن من يدفع 10000 دولار في المغرب ليس بفقير ... !! أما الهجرة فإنها تعني وجود فارق كبير بين الشمال والجنوب ... والحل هو مساعدة دول شمال أفريقيا في تحقيق التنمية علها تستطيع امتصاص جزء من المهاجرين واحتضانهم. ..
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-7
5 - حمزة قيراط الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:19
أحداث جرادة والريف وخنيفرة و بني درار وغيرها من المناطق تعكس الواقع المزري اجتماعيا واقتصاديا لهذا البلد لا صحة لا تعليم لا سكن لا شغل
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8
6 - حداش الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:22
أطلب من السلطات الإسبانية بأن تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين (الحراقة) الذين تمكنوا من الوصول إلى أراضيها بأن تعتبرهم الناجين من الزلزال بل الإعصار السياسي والإقتصادي وتمكينهم من حق اللجوء ضد الحكرة والفساد والإضطهاد الممنهج من طرف المخزن ،كيف لمواطن يطلب بعيش كريم يقمع !؟!؟!؟ أنشري ياجريدة صوت من لا صوت له (هسبريس) و شكرا.
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9
7 - المهاجر الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:25
أدى ضاقة بكم الارض فهاجروا نصيحة لكل شاب مغربي المغرب مقبرة الأحلام فهربوا ادى كان الأغنياء يهربون رفقة أبناءهم الى الخارج فماذا تقولون أنتم أيها الفقراء الهربة لمن استطاع المغرب لا مستقبل فيه من ولد فقيرا سيعيش فقير اما في اروبا فيمكن ان تجلس مدة من الزمن وتأتي فرصة وتعوضك عن سنين جلستها .
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6
8 - L.M الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:26
لاحول ولا قوة إلا بالله دولة لها من النعم ما لا يعد ولا يحصى ومع ذلك تشجع على الهجرة السرية المذلة والمميتة لأنه وبكل بساطة دولتنا تريد هذا الحل لأنها لن تتدارك أبدا مافاتها من تنمية وعليه لا يسعنا إلا القول حسبنا الله ونعم الوكيل.
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6
9 - abdou الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:27
أحداث الريف وجرادة وراء هجرة المغاربة و السوريين الليبيين والصومال والغجر .....الخ
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-6
10 - لا للهجرة الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:36
سنقاطع منتجاتكم ايها المسؤلون الحكوميين حتى تقوم بإصلاح البلاد من شمالها حتى جنوبها وسنصبح من أغنياء العالم وستسود عندنا الحق والعدالة الإجتماعية.
مرحبا بكم في ثقافة المقاطعة الجديدة للشعب المغربي العظيم.
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8
11 - كمال الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:41
الكل يريد أن يغادر والعياشه في المقدمة وان كانو من المدافعين الاشاوس على سياسة السلطه المخزنيه في البلاد والسلام
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0
12 - amazigh الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:43
walla toma wa allah juste les frontieres qui sont un probleme. Sans ses frontieres personne je le dis et j assume mes responsabilitees aucun va rester au maroc on va tous prendre la route vers le nord.
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0
13 - زكرياء منجد الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:47
بعد مدن المملكة جرادة الحسيمة وبعض مناطق جهة الشرق تواجه بعض المشاكل لكن الحكومة واعدت بخلق مناصب شغل إلى الشباب العاطل عن العمل وحل المشاكل التي تواجه الساكنة نتمنى زيارة جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو إلى جرادة لأنها تعاني
إسبانيا لا دخل لها في شؤون المغرب تعطينا شبر التيساع
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-2
14 - المجيب الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:49
من أغرب الغرائب ان لا تنتبه صحيفة " البايس" لما يجري في قعر دارها؟؟ خبر مجاني اسوقه لهيئة تحريرها: أحداث كاطالونيا زادت في عدد المافيات الانتهازية الاسبانية المستفيدة من التحريض على الانفصال.
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-1
15 - jim الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:50
il n a pas ajouté aussi que le colonialisme français et espagnol est à l origine de ce retardement de l evolution economique
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