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الرئيسية | مجتمع | النقابات تحشد لـ"فاتح ماي" .. ومشاركة العثماني تثير الامتعاض

النقابات تحشد لـ"فاتح ماي" .. ومشاركة العثماني تثير الامتعاض

النقابات تحشد لـ"فاتح ماي" .. ومشاركة العثماني تثير الامتعاض
هسبريس - عبد الإله شبل (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأحد 29 أبريل 2018 - 23:00

بدأت المركزيات النقابية تستعد للإنزال فاتح ماي بمدينة الدار البيضاء، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للشغل.

وشرعت مختلف النقابات الكبرى منها بالخصوص على الإعداد لهذه المناسبة العمالية، لتنظيم محكم لإيصال رسائلها إلى الحكومة من أجل الالتفات إلى مطالب الشغيلة.

ومن المنتظر أن "تحتل" نقابة الاتحاد المغربي للشغل شارع الجيش الملكي، حيث يوجد مقرها الذي ستقيم فيه عرسها السنوي؛ بينما تختار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ساحة النصر بدرب عمر. أما نقابة الاتحاد للوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، فتختار شارع أبي شعيب الدكالي بدرب السلطان.

وفي الوقت الذي كانت فيه نقابة الحزب الذي يقود الحكومة الحالية تشهد طوال الخمس سنوات الماضية نزول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لـ"البيجيدي"، للمشاركة والاحتجاج مع العمال، يبدو أن خلفه سعد الدين العثماني قد يغيب عن هذه التظاهرة العمالية.

وأكد عدد من أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، توصل بدعوة للحضور والمشاركة في احتفالات فاتح ماي؛ غير أنه يستبعد قيامه بذلك.

واستبعد الأعضاء، الذين تحدثت إليهم هسبريس، أن يقدم الأمين العام الحالي لـ"البيجيدي" على محاكاة خلفه عبد الإله بنكيران، الذي كان يحرص على المشاركة في مسيرة عمال النقابة ويستعرض في كلمته منجزات حكومته وينتقد خصومه السياسيين ما كان يثير استغراب باقي الفاعلين الآخرين.

علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، أكد أن زعماء الأحزاب السياسية تعوّدوا على المشاركة في احتفالات فاتح ماي بجوار النقابات الموالية لهم.

وأوضح لطفي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما هو غير مقبول هو خروج رئيس الحكومة مع نقابته وحزبه، مشيرا إلى أن كل دول العالم لا يتم فيها هذا الأمر، على اعتبار أن "رئيس الحكومة هو رئيس لجميع المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والنقابية، وهو ملزم بأن يخلق نوعا من التساوي فيما بينهم"، يضيف المتحدث نفسه.

وبعد أن أكد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل أن عبد الإله بنكيران ليس عيبا أن يشارك بصفته الحزبية إلى جانب نقابته لكونه لم يعد رئيسا للحكومة، لفت إلى أن خروج رئيس السلطة التنفيذية الحالي إلى جانب "إخوانه" في النقابة والحزب يظهر "أنه ليس برئيس حكومة وإنما يقود مجموعة تصريف أعمال فقط".

ومعلوم أن الحكومة أعلنت، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي الخميس الماضي، أنها "متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق ثلاثي، والعمل على أن يكون الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل".

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الخلفي أن "العرض الحكومي فيه شق يتعلق بالزيادة في الأجور، تبلغ تكلفته أربعة ملايير درهم"، موردا أنه "سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - nabil الأحد 29 أبريل 2018 - 23:13
فاش كان سي بوسعيد و سي اخنوش كايقراو الاقتصاد و متبعين قرايتهم، كانوا لمداويخ ديال الواليد و جدي هازين السلاح عساسين عليهم فالحدود حتى يرجعوا للبلاد باش يحكموا ولادهم … واش حنا ماشي مداويخ؟ فاش كان الحاج أخنوش الاكبر، كايمارس مهنة التجارة و كايجمع لفلوس، كان لمدوخ ديال جدي كايتسنا فمحمد الخامس يبان فالقمر، و كان يضل هو و لعسكر ديال فرانسا جري عليا نجري عليك… واش هذا ماشي مدوخ؟؟ فاش كان سي بوسعيد كايشري الارض فطريق زعير ب 350 درهم للمتر باش يبني فيها فيلا، كنت أنا كانقلب على لكرا، و صباطي تقطع وانا كاندور على السمسارة، واش انا ماشي مدوخ أ خوتي؟ واش حنا ماشي مداويخ؟ حنا مداويخ و واليدينا حتى هوما مداويخ، لانه فاش كان سي مولاي حفيظ العلمي كايبيع فساهام بالطريقة المعروفة، كنا حنا مقابلين منار فدوزيم، و ملهيين مع البوليساريو و مصلحة الوطن… المهم السيد الوزير عندو الحق، و بلا مايتقلق حتى واحد، و لي عندو شي دريري الله يخليه ليه، يقريه الاقتصاد و السياسة، لكي لا يساهم في تكاثر المداويخ فهاد البلد السعيد، و لي ماعندوش راه المكتوب ديالو يكون من المداويخ
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2 - ولد العيون الأحد 29 أبريل 2018 - 23:16
الزيادة 300 درهم لمدة 3 سنوات أو شهرياً ؟؟؟
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3 - كريم الأحد 29 أبريل 2018 - 23:20
النقبات ينطبق عليها مقولت تقتل القتيل وتمشي في جنزتو. العدو لشعب هما النقابات
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4 - عابر سبيل مسفيوي الأحد 29 أبريل 2018 - 23:20
كرهت الوظيفة وكرهت النقابات وأخاف أن أكره الوطن
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5 - مقهور الأحد 29 أبريل 2018 - 23:23
نصيحتي للنقابات ان يرفعوا خلال مسيرتهم الرايات الوطنية لكي لا يتهموا بالانفصاليين او المدعومين من الخارج .....اما الشعارات فقولوا ما بدا لكم لان الاذان صمت من زمان والعاطفة لم يعد لها معنى.
وبالمناسبة اذكركم ان توصيات صندوق النقد الدولي لم تنفذ بعد بكاملها كتحرير صرف الدرهم ورفع الدعم عن غاز البوطان وبعض المواد الاساسية لذا يجب ان تاخذوا ذلك بعين الاعتبار في كل حوار مع الحكومة التي تتصيد الفرصة لتطبيق هذه التوصيات اذا ما قبلتم بمقترحاتها....افيقوا..
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6 - تامسنا النور1 الأحد 29 أبريل 2018 - 23:25
سقط القناع عن القناع ان لله وان اليه راجعون النقابات اكرام الميت دفنه والله يسمح لبكم ويفك راهاءن النقابات الدي لازالو متشبتين بالوهم وحصلو على الوهم مقابل التصفيق والزغاريد وسفر وماءدوبة غداء او عشاء .....
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7 - عامل الأحد 29 أبريل 2018 - 23:26
حكومة العدالة والتعمية...فاشلة
نقابات يفاوضون دون برنامج عمل نضالي.....نقابات خائنة. مصاوبها المخزن باش يضرب العمل النقابي الحقيقي .....
خلق عدد كبير من النقابات والجمعيات والتنسيقيات باش اشتت جهود اي نضال نقابي حقيقي نابع من العمال....
التفاوض من اجل الهاء العمال والشعب.
الظلم والتفقير والحكرة شعار الخوانجية وحلفائهم.
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8 - كريمة الأحد 29 أبريل 2018 - 23:27
المقاطعة ألغت دور النقابات و الشرطة وجميع الأجهزة التي كانت تقتات على دماء الشعب انتهى زمان المسيرات والمظاهرات
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9 - مواطن بسيط الأحد 29 أبريل 2018 - 23:28
بماذا سيحتفلون بالفشل بالتواطؤ مع الحكومة لنا الله في هذا الوطن معيشة مزرية نتمنى أن تستمر حملة المقاطعة لأن هذا يتبث أن الشعب أصبح يؤسس نقابته ويعي بخطورة الوضع في المغرب لأننا اصبحنا نعيش مع العصابات لا رحمة ولا شفقة على المسكين الله سأقاطع تلك المنتوجات ما حييت إن شاء الله يأخد فيكم الحق
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