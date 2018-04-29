أسرة "جهادي" بفاس تطالب باسترجاع ابنها من قبضة أكراد سوريا

هسبريس - نورالدين لشهب

طالبت والدة يوسف حيان، الجهادي الذي اعتقل في غضون شهر أكتوبر الماضي من قبل قوات (قسد) الكردية في شمال سوريا، بالتدخل من أجل الإفراج عن ابنها الذي سافر إلى سوريا قبل ثلاث سنوات للالتحاق بالجماعات المقاتلة بالشام.

وناشدت الأم رقية الجهات الأمنية المختصة مساعدتها في استرجاع ابنها من قبضة قوات سوريا الديمقراطية التي يغلب عليها الطابع الكردي.

وأضافت الأم المكلومة بسبب ابنها المعتقل: "أريد أن يرجع ابني إلى وطنه ويجتمع مع أبنائه، وأن تحكم عليه السلطات المغربية في بلده بما شاءت إن أخطأ أو أجرم، ولا أريد أن يموت بعيدا عن وطنه".

وأكدت الأم، في اتصال مع هسبريس، أن ابنها لم يسبق له عاش تجربة السجن، ولم يكن "ملتزما" ولا علاقة له بأي تنظيم سياسي أو ديني، وكان يعيش حياة بسيطة إلى جانب أبنائه، قبل أن تستدرك بصوت مبحوح: "لا أنام الليل كله جراء فراق ابني لأبنائه، أصبحت أعاني من مجموعة من الأمراض (القلب، السكري)، كما أعاني قلة النوم والقلق والسهر والتعب والعذاب… بغيت ابني"، تقول رقية.

وسافر يوسف حيان، وهو من مواليد 1986، إلى سوريا مع بداية شهر يناير من سنة 2016، وترك وراءه زوجة وثلاثة أبناء يقطنون بحي شعبي بمدينة فاس، ولم يخبر أحدا من عائلته أو مقربيه بقرار "الهجرة" إلى "أرض الخلافة" للقتال والجهاد مع "الفرقة الناجية" أو "الطائفة المنصورة" على "الأرض الطاهرة" كما هو مسطور عبر مجموعة من النصوص الشرعية التي تتم عبرها عملية الاستقطاب.

يوسف حيان، والذي لا يزال رهن الاعتقال لدى الفصائل الكردية بشمال سوريا، "لم يسبق له أن دخل المدرسة، فهو جاهل بمبادئ التعلم، تزوج صغيرا وأنجب ثلاثة أبناء، وامتهن الخياطة والتجارة أحيانا، كما سبق له أن مارس التجارة في الفحم الخشبي والخضروات حتى يتمكن من إعالة أسرته الصغيرة القاطنة في براريك حي شعبي، ولا تظهر عليه أمارة الانتماء لأي فصيل سياسي أو ديني، كما كان له موقف رافض اتجاه من يسافر إلى سوريا من أبناء حي بن سودة وبن دباب في مدينة فاس"، يحكي شقيقه فؤاد.

وأضاف فؤاد حيان في اتصال مع هسبريس: "تفاجأنا بل صُدمنا حين جاء الخبر كالصاعقة أن يوسف سافر إلى سوريا، حيث أخبر زوجته فقط لما وصل إلى المطار".

واعتقل يوسف حيان في شهر أكتوبر الماضي حين كان عائدا إلى المغرب رفقة زوجته السورية التي أنجب منها طفلا، وبعد مرور خمسة أشهر أُفرج عن الزوجة وتم الاحتفاظ بالزوج طمعا في فدية تقدر بـ45 مليون سنتيم أو إطلاق سراجه إذا ما تدخلت سلطات بلده الأصلي، تقول الزوجة السورية في اتصال مع أهل زوجها بفاس.

ولا يزال يوسف رهن الاعتقال بشمال سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، انقطعت أخباره ولم يعد بإمكانه التواصل مع زوجته السابقة التي غادرت بيت الزوجية والتحقت بأهلها، "لقد انقطعت عنا أخبار يوسف ولا نعرف بعض الأنباء إلا من خلال زوجته التي تتواصل معنا في بعض الأحيان، وهي لا تزال تقيم في المنطقة الكردية تحت وابل من الصواريخ والقنابل"، تقول الأم رقية.

وتختم الأم كلامها مستعطفة: "بغيت وليدي يرجع لبلاده ويجمع أبناءه الأربعة، غرروا بولدي واستغلوا طيبوبته وعفويته وحبه للناس المستضعفين وحرموني منه ومن أبنائه، ما نسمح لي حرمني من ابني".