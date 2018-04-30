هيئات المحامين تشتغل على تحيين مدونة السلوك

هسبريس - يوسف لخضر

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب أول اجتماع للمكتب الجديد برئاسة عمر ودرا، عن العمل على وضع وتحيين مدونة السلوك المهني للمحامين بهدف تجنب بعض المظاهر السلبية التي طغت على الممارسة المهنية في الآونة الأخيرة، خصوصاً في المحاكمات التي تجرى حالياً في الدار البيضاء.

كما قرر المكتب، أيضاً، تفعيل عمل لجنة الدفاع عن الدفاع وتكليفها بمهام تتبع القضايا التي تهم بعض المحامين والتي أصبح بعضها معروضاً على المحاكم، والقيام بما يجب من مساع وإجراءات لضمان حماية المهنة وحماية المحامين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.

وقال عمر ودرا، النقيب ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن هذا التوجه جاء بعدما عرفته بعض المحاكمات بمدينة الدار البيضاء، منها محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين إضافة إلى متابعة بعض المحامين أمام المحكمة الزجرية بالمدينة نفسها.

وأكد ودرا، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك حاجة ماسة للعودة إلى مدونة السلوك المهني من أجل ضمان التوازن والاحترام المتبادل وممارسة حق الدفاع في إطار القانون والأعراف والتقاليد، مورداً في هذا الصدد بعض التشنجات التي تعرفها محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين.

وشدد النقيب عمر ودرا على ضرورة "التزام المحامين والمحاميات بالاحترام المتبادل مع الهيئة القضائية"، وقال إن "الأشخاص المعروضين على القضاء هم من سيستفيد من العلاقة الجيدة بين الطرفين، عبر سعة الصدر وتقبل آراء الأطراف المختلفة".

وقال ودرا إن المحاكمات التي تعرفها مدينة الدار البيضاء ذات أهمية كبرى، ويحضرها عدد من المحامين المتمرنين، وهي مناسبة لتعلم أدبيات مهنة المحاماة، سواء من جهة الدفاع أو من جهة القضاء، نافياً في هذا الصدد رصداً لتجاوز كبير لمهمة هيئة الدفاع.

واعتبر أن قرار التوجه إلى تحيين مدونة السلوك المهني يعد خطوة استباقية من لدن جمعية هيئات المحامين لما يمكن أن يحدث في المستقبل، ومن أجل الدفاع عن هيئة الدفاع، خصوصاً في ظل متابعة عدد من المحامين؛ من بينهم النقيب محمد زيان والمحامي إسحاق شارية، إضافة إلى المحامي عبد الصادق بوشتاوي.

وتسعى جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التذكير بأدبيات العلاقة بين المحامين والمحاميات من جهة والهيئة القضائية، عبر القاضي والنيابة العامة، من جهة أخرى، لتجنب تجاوز أصحاب البذلة السوداء للدور المنوط بهم والنأي بهم عما قد يضر المُتَابَعين.

يشار إلى أن المحاكمات التي تجرى في مدينة الدار البيضاء، خصوصاً محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بقانون الاتجار في البشر، تعرف دائماً مشادات كلامية بين هيئتي الدفاع والهيئة القضائية، وتقود في كثير من الأحيان إلى توقيف الجلسات أو تأجيلها.

كما رصدت هيئة المحامين بالدار البيضاء أيضاً لجوء أصحاب البذلة السوداء إلى المشاركة في برامج إذاعية كمستشارين قانونيين، وقد أصدر نقيب المحامين بالهيئة سالفة الذكر منشوراً يمنع هذا الأمر إلا بإذنه، معتبراً أنه يُخالف القانون المنظم لعمل المحامين.