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الرئيسية | مجتمع | حوادث الشغل تقتل 3 آلاف شخص سنويا بالمغرب

حوادث الشغل تقتل 3 آلاف شخص سنويا بالمغرب

حوادث الشغل تقتل 3 آلاف شخص سنويا بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 11:09

أفاد تقرير صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم نتيجة حوادث العمل يتجاوز 3000 شخص في السنة، من مجموع 43 ألف حادثة شغل يتم الإبلاغ عنها كل عام.

وأكد التقرير ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن مخاطر حوادث الشغل بالمغرب "لا تزال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لبيانات مكتب العمل الدولي".

ومن مجموع الحوادث المذكورة، يضيف التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 28 أبريل، "يأتي قطاع البناء في مقدمة الحوادث، مسجلاً 10 بالمائة، متبوعا بقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين. كما يشكل القطاع الزراعي قلقا كبيرا بسبب الحوادث المهنية المتعلقة أساسا بظروف نقل العمال اللاإنسانية".

وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات والأرقام "ليست شاملة، وهي أعلى بكثير من واقع الخطورة، باعتراف وزارة التشغيل، بسبب عدم التصريح بالعمال ولا بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وغياب نظام معلوماتي مندمج، فضلا عن قطاعات خارجة كلية عن المراقبة والتتبع والتقييم، خاصة عالم الاقتصاد غير المهيكل، واقتصاد الباطن الذي يشغل أزيد من 2,5 مليون شخص خارج مدونة الشغل ودون أي حماية اجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Gala مختص الاثنين 30 أبريل 2018 - 11:28
يجب على الحكومة أن تضغط على المقاولات لتطبيق قانون الشغل في مجال تقييم المخاطر المهنية والعمل على النقص من حدتها حتى تصير غير قاتلة. يجب ايضا معاقبة رؤساء المقاولات الذين تكثر عندهم حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا معاقبة العمال الذين لا يحترمون القوانين المتعلقة بعملهم والاستهتار بها
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2 - رشيد - مكاتب الشغل ! الاثنين 30 أبريل 2018 - 11:44
اقترح على الحكومة اعادة تنظيم سوق الشغل وابعاده عن الفوظوية وذالك بما يخدم المجتمع ككل: الاقتراح الاول :
- منع الخدمات الفردية الغير مدروجة في نظام حقوق وسلامة الشغل و كذا النظام الظريبي. الحل: العامل يكون دائما تحت مظلة شركة مرخص لها من طرف مكتب الشغل تظمن حقوق وسلامة العمال.
- اخراج مكاتب الشغل الى حيز الوجود في جميع انحاء المغرب: كل من يبحث عن الشغل يسجل نفسه في مكتب الشغل. مكتب الشغل هذا يظمن لنا السلامة والاجرة الكريمة وحقوق العمال. اذا تمكنا من تنظيم هذا الميدان حينها لم نعد بحاجة الى ما يسمى بالموقف ( اماكن مزرية للبحث عن العمل) . لا حقوق لا اجرة محترمة ولا نقل عمال محترم ولا ولا وووو
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3 - الفرس الوطني الاثنين 30 أبريل 2018 - 11:54
في هذ البلد " السعيد " احسن بلد في العالم" الفوضى في التعليم، والصحة، وما يسمى بقانون السير، والعدل. النقابات التي يفترض فيها ان تقف وقفة رجل واحد ضد الشركات والمقاولات التي تمتص دماء الطبقة العاملة، وذالك بوضع قانون الشغل الذي يحدد أوقات العمل في 8 ساعات في الْيَوْمَ، والتأمين عن حوادث الشغل، والعطلة السنوية، والتعويضات عن الوقت الاضافي في العمل. هاته النقابات مشغولة في صرعات لاتهم الطبقة العاملة، وإنما تصارع من اجل مصالح شخصية تهم بعد الانتهازيين والمنبطحين والمتملقين لكي ينعم عليهم بأراضي بطريق ازعير. اللهم اشهد فاني بلغت.
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