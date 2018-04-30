حوادث الشغل تقتل 3 آلاف شخص سنويا بالمغرب

هسبريس من الرباط

أفاد تقرير صادر عن المنظمة الديمقراطية للشغل أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم نتيجة حوادث العمل يتجاوز 3000 شخص في السنة، من مجموع 43 ألف حادثة شغل يتم الإبلاغ عنها كل عام.

وأكد التقرير ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن مخاطر حوادث الشغل بالمغرب "لا تزال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لبيانات مكتب العمل الدولي".

ومن مجموع الحوادث المذكورة، يضيف التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 28 أبريل، "يأتي قطاع البناء في مقدمة الحوادث، مسجلاً 10 بالمائة، متبوعا بقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين. كما يشكل القطاع الزراعي قلقا كبيرا بسبب الحوادث المهنية المتعلقة أساسا بظروف نقل العمال اللاإنسانية".

وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات والأرقام "ليست شاملة، وهي أعلى بكثير من واقع الخطورة، باعتراف وزارة التشغيل، بسبب عدم التصريح بالعمال ولا بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وغياب نظام معلوماتي مندمج، فضلا عن قطاعات خارجة كلية عن المراقبة والتتبع والتقييم، خاصة عالم الاقتصاد غير المهيكل، واقتصاد الباطن الذي يشغل أزيد من 2,5 مليون شخص خارج مدونة الشغل ودون أي حماية اجتماعية".