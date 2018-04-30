حلول شهر رمضان ينقص ساعة من توقيت المملكة

هسبريس من الرباط

يرتقب المغاربة كما دأبوا على ذلك خلال سنوات مضت أن تتم العودة إلى اعتماد التوقيت الرسمي للمملكة (غرينتش) قبيل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.

وإذا كان الشهر الكريم سيحل بالمغرب يوم الخميس 17 مايو، وفق حسابات فلكية عديدة، فإن المغرب سيعمد إلى نقص ساعة (60 دقيقة) والرجوع إلى التوقيت "العادي" يوم الأحد 13 مايو 2018، أي أربعة أيام قبل حلول غرة رمضان المبارك.

ويأتي هذا التغيير تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 شتنبر 2013، والذي يروم إلى تغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 16.29.3 الصادر في 14 أبريل 2016 بتغيير الساعة القانونية.

ويقضي هذا المرسوم بإضافة ساعة إلى التوقيت المحلي للمملكة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، إلى حدود الأحد الأخير من شهر أكتوبر، مع إلغائها خلال شهر رمضان.