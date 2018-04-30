24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:37
|13:30
|17:07
|20:14
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع نعيمة المشرقي
- إقبال ضعيف قبل رمضان
- ما نغامروش بعينينا
- حينما تستضيء السياسة بالمال أو New Trumpism
- شاعر مغربي ضمن المتوجين بجائزة الرسول ﷺ
حمى "صراعات الإخوان" تهدد بشق الفصيل الطلابي لـ"البيجيدي" (5.00)
- دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء - (94)
- أديب تطالب بإخصاء المغتصبين وتطبيق الأعمال الشاقة في السجون - (71)
- العثماني يفشل في كسب النقابات ويسجل "سنة بيضاء" مع العمال - (48)
- قَميص "الأسود" يدفع جامعة كرة القدم إلى الاحتجاج ضد "أديداس" - (48)
- قميص "الأسود" يجلب امتعاض المغاربة ورفض الاستخفاف بالمنتخب - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حلول شهر رمضان ينقص ساعة من توقيت المملكة
يرتقب المغاربة كما دأبوا على ذلك خلال سنوات مضت أن تتم العودة إلى اعتماد التوقيت الرسمي للمملكة (غرينتش) قبيل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.
وإذا كان الشهر الكريم سيحل بالمغرب يوم الخميس 17 مايو، وفق حسابات فلكية عديدة، فإن المغرب سيعمد إلى نقص ساعة (60 دقيقة) والرجوع إلى التوقيت "العادي" يوم الأحد 13 مايو 2018، أي أربعة أيام قبل حلول غرة رمضان المبارك.
ويأتي هذا التغيير تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 شتنبر 2013، والذي يروم إلى تغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 16.29.3 الصادر في 14 أبريل 2016 بتغيير الساعة القانونية.
ويقضي هذا المرسوم بإضافة ساعة إلى التوقيت المحلي للمملكة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، إلى حدود الأحد الأخير من شهر أكتوبر، مع إلغائها خلال شهر رمضان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
وانتهى الكلام
راه بصح ولينا مداويخ
الله ياخد فهم الحق
تتفلاو على الشعب كي بغيتو
زولوها في مرة أو خليوها في مرة
و إلا كنتو فعلا رجال خليوها زائدة في رمضان
التعليم...و الإدارة ! لا بئس ...يشرعون العمل في 10 صباحا عوض 9 ...و انتهى الأمر ؟
التلاميذ: ما زلتم صغارا، دربوا أنفسكم على الصعاب وكفوا من كثرة الدلع.
باقي المواطنين: اعملوا بما شئتم من التوقيت. وانتبهوا عند الأغراض الإدارية...