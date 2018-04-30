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الرئيسية | مجتمع | حلول شهر رمضان ينقص ساعة من توقيت المملكة

حلول شهر رمضان ينقص ساعة من توقيت المملكة

حلول شهر رمضان ينقص ساعة من توقيت المملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:00

يرتقب المغاربة كما دأبوا على ذلك خلال سنوات مضت أن تتم العودة إلى اعتماد التوقيت الرسمي للمملكة (غرينتش) قبيل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.

وإذا كان الشهر الكريم سيحل بالمغرب يوم الخميس 17 مايو، وفق حسابات فلكية عديدة، فإن المغرب سيعمد إلى نقص ساعة (60 دقيقة) والرجوع إلى التوقيت "العادي" يوم الأحد 13 مايو 2018، أي أربعة أيام قبل حلول غرة رمضان المبارك.

ويأتي هذا التغيير تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 شتنبر 2013، والذي يروم إلى تغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 16.29.3 الصادر في 14 أبريل 2016 بتغيير الساعة القانونية.

ويقضي هذا المرسوم بإضافة ساعة إلى التوقيت المحلي للمملكة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، إلى حدود الأحد الأخير من شهر أكتوبر، مع إلغائها خلال شهر رمضان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - امين الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:08
تلى كانت الساعة حلال ميحيدوهاش فرمضان
وانتهى الكلام
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11
2 - kamal الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:12
هاد الشي اللي خاصنا زيد/نقص
راه بصح ولينا مداويخ
الله ياخد فهم الحق
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64
3 - فريكس الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:12
لماذا يتم إلغاؤها في شهر رمضان الكريم. هل هي حرام ؟؟
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54
4 - سيمو الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:13
في علمكم ليست هناك دولة في العالم تنقص و تزيد ساعة ثلاث مرات في السنة كما المغرب
تتفلاو على الشعب كي بغيتو
زولوها في مرة أو خليوها في مرة
و إلا كنتو فعلا رجال خليوها زائدة في رمضان
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46
5 - حل من جديد الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:13
تحية للإخوة الصائمين وتقبل الله صيامكم . وتحية للمفطرين وشهية طيبة .
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20
6 - ساعة الشءم الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:13
كيفاش نديرو نقاطعو هاد الساعة؟
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53
7 - خالد البار الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:15
اللهم يسر يارب. إن شاء الله ايكون خير وخا كتخربق مرة زيد مرة نقص ههه
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0
8 - مداويخ الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:15
زيد نقص....... زيد نقص....... حتى حتى خصر فلاش.................!!!!#مدوخ مغربي
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4
9 - simo الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:15
ادعيناكم لله خربقتونا ساعة ديال النحس
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6
10 - عبدالرحيم الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:16
فهم تهبل ! هذا لعب الدراري ! زيد ساعة نقص ساعة! الغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يغير الساعة أربع مرات في السنة ! فعلا، إذا كمت في المغرب فلا تستغرب !
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2
11 - مراكشي الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:17
احنا اصلا مداويخ و زادو دوخونا بهاد الساعة . من الاحسن ينقصوها بمرة
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5
12 - المحتار! الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:19
ههههههههه دوخو بنادم.....نقص ساعة زيدو ساعة نقص ساعة فرمضان زيدو ساعة بعد رمضان ههههه ماكينا تا بلاد فالعالم كدير المشكلة فشعبها....داخو المغاربة مساكين معرفو منن يبداو....
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3
13 - احمد الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:20
و لماذا نقص ساعة أصلا...فالمغربي يصوم و يتناول فطوره في السابعة أو في الثامنة مساءا ...فأين المشكل ؟ المشكل في أوقات
التعليم...و الإدارة ! لا بئس ...يشرعون العمل في 10 صباحا عوض 9 ...و انتهى الأمر ؟
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1
14 - منير الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:29
هاد الساعة تاهي خاصها نقاطعوها هلكات بنادم و سولوا اهل الاختصاص و تعرفو السلبيات ديالها
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3
15 - من المغرب الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:31
من الاحسن ان تاكلو رمضان لماذا فقط بسبب رمضان تنقصون ساعة يا اضعاف الايمان
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0
16 - مصطفى الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:33
في المغرب لا تقاس الأمور بأي ميزان افعل ما شئت حسب هواك وتسلطك وقيمتك المادية .
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0
17 - ابو اسراء الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:33
هاد شى راه بزاف دوختولينا ريوسنا زعما ساعة زيدا راه حرام فرمضان!!!!! حسبيا الله ونعم لوكيل
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1
18 - المجيب الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:37
على المواطن ان يتفهم فلسفة التغيير في التوقيت عندنا. فعندما يضيفون ساعة فهم يعللون ذلك بالاقتصاد في الطاقة، اما عندما ينقصونها في رمضان فانهم يقولون لك ان تبالغ في استهلاك كل شيئ حتى في الطاقة، من غروب الشمس الى شروقها وليتبين لك الخيط الابيض من الاسود. فهل وضحت لك الصورة؟؟
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19 - محمد الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:39
واش الساعة لقديمة ولا جديدة.... سياسات مبنية على الوهم!!
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20 - حسين أفرا الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:40
أنا شخصيا أرتاح إلى هذه الساعة الجديدة. فقط أحتاج إلى حوالي أسبوعين للتأقلم ولكن المشكلة أن شهر رمضان يقترب أكثر فأكثر نحو بداية العمل بهذه الساعة فبعد سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر بالكاد سيبدأ العمل بهذا التوقيت الجديد حتى يتبعه رمضان وحينها سنحتاج إلى مستشفيات المجانين للحمق الذي قد يصيب كثيرا من النفر بهذا الحمق في التوقيت. صبرا ففي الصبر مكسب. أما من يتذرع بالأطفال فليدرب أطفاله على الصعاب لتحلو لهم الحياة مستقبلا، ومن يتذرع بالتوقيت البيولوجي وهو ليس موظفا فليعمل بأي توقيت شاء. هذه وجهة نظر أرجو ألا ألام عليها بقدر ما أنبه فيها إلى ما فيها من سذاجة وأخطاءز الخلاصة: الموظفون والأجراء: اصبروا في التأقلم كما صبرتم في كثير محطات.
التلاميذ: ما زلتم صغارا، دربوا أنفسكم على الصعاب وكفوا من كثرة الدلع.
باقي المواطنين: اعملوا بما شئتم من التوقيت. وانتبهوا عند الأغراض الإدارية...
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21 - نور الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:43
حتى هي خصنا ليها شئ حل باش نقاطعوها
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22 - برزوك محمد الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:43
هذاتلاعب بالوقت ومسخرة،نحن مسلمون ووقتنا يلائم اوقات عبادتنا فلا داعي لزيادة هذه الساعة التى تغلط الكثير فى اوقات عبادته وتتركه يتساءل الساعة الجديدة ام القديمة ،زيادةساعة لمسايرة اروبا هذا غلط بل يجب مسايرة اروبا فى كل شيئ لا مسايرتها فى زيادة ساعة وكفى.
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23 - ما قل و دل الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:43
هل هناك من يفيدنا، بصدق، مالفائدة وما هي الإيجابيات في زيادة ساعة. توفير الطاقة ؟ كذب في كذب. المعاملات الإقتصادية مع أوروبا ؟ لا أساس لذلك من الصحة. حيث لو كان الأمر كذلك، فإن معاملاتنا مع الصين و الروس و الولايات المتحدة...ستفرض علينا أن نلتزم بتوقيت هذه الدول، كلا على حدى ؟. شخصيا، لا أجد أي مبرر سوى إعطاء المزيد من "الوقت الضائع" لموظفي الدولة للجولان والجلوس في المقاهي وضياع هذا الشيء الثمين الذي لا يعوض... ألا وهو الوقت.
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24 - مثليين مغاربه الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:46
الكل يطالب بإلغاء الساعة حسب ما قرأت في آخر الإصدارات في الصحف ... هل من مجيب ؟
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25 - كمال الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:47
حسب دراسات علمية الزيادة والنقصان في هذه الساعة تؤثر على صحة الإنسان بسبب الإضطراب الذي يحدث للساعة البيولوجية....لكن ما العمل الأمر لله.
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26 - tornadoguy الاثنين 30 أبريل 2018 - 14:59
فهمتوا تاعيتوا ومافهتوا والو الهدف المذاويخ من هذ الزيادة والنقصان هو تكونو مذاويخ الهذاويخ
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27 - نجيب الاثنين 30 أبريل 2018 - 15:00
التنمية الاقتصادية لا تتم عن طريق الزيادة أو النقصان في الساعة......
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