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كُتّاب وآراء
"للتذكير فقط" .. تطور الكتاب المدرسي الابتدائي من اقرأ إلى قراءتي
الثقافة هي مفتاح تطور الأمم، وهي خزان قيمها وهويتها ومختلف تجاربها. تحمل الثقافة تصورات بقاء المجتمعات، وخط السير الرابط بين الذاكرة والمستقبل.
الكتب المدرسية الابتدائية تعد إحدى أهم حلقات معانقة الطفل لهذه الثقافة الجماعية..كتب تطورت في المغرب وتحكمت فيها عناصر متداخلة..تطور عنوانه الأبرز من اقرأ إلى قراءتي..انتقال من ثقافة جماعية إلى أخرى فردانية.
من أهم هذه الكتب سلسلة اقرأ للراحل أحمد بوكماخ؛ كتاب يجسد قصة تربية وتعليم أجيال بصمت تاريخ المغرب، ميزته الأساسية اليسر والبساطة في التلقين، وفق منهجية أقل ما يمكن القول عنها إنها رائدة ومشبعة بالقيم.
هذه التغييرات والتطورات في إنتاج الكتاب المدرسي يراها البعض ليست إلا منتجات متأثرة بالتحولات العامة للمجتمع. يرى رواد هذا الرأي أن التغييرات في محتوى وشكل الكتاب المدرسي الابتدائي منذ أواسط الثمانينيات تأثرت برزنامة من التدابير الاقتصادية الجديدة. ثقافة الخوصصة الاقتصادية، واقتصاد السوق والمبادرة الحرة الفردية، ومراجعة هياكل الخدمات العمومية المجانية، كلها إجراءات ظاهرها اقتصادي وعمقها فلسفي ثقافي أثر في المحيط السوسيو ثقافي.
تغييرات تلو الأخرى طرأت على البرامج والمناهج الدراسية، خلقت نوعا من الخلل داخل المجتمع على مستوى العلاقات بين مختلف الأجيال، وأصبح من المستعجل تداركها ومعالجة سلبياتها.
قصة تطور الكتاب المدرسي الابتدائي تعالجها الحلقة الثانية من برنامج "للتذكير فقط"، من إنتاج هسبريس. تعرض الحلقة التي سيتم بثها مساء اليوم أهم التغييرات المتتالية على هذا الكتاب من زاوية الثقافة الاجتماعية والقيم المجتمعية التي يحملها ويقدمها للأجيال المغربية المتلاحقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
رحمة الله عليك يا معلمنا أحمد بوكماخ
عنوان القراءة يدل على غياب التلميذ
عنوان قراءتي أصبح التلميذ مالك أمر يقرأ أو لا لا شأن لأحد
و لكن الشهادة لله المقرر الجديد يشبه كثيراً كتاب بوكماخ و يعطي نتائج جيدة خاص غا شوية الإخلاص في العمل