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الرئيسية | مجتمع | "للتذكير فقط" .. تطور الكتاب المدرسي الابتدائي من اقرأ إلى قراءتي

"للتذكير فقط" .. تطور الكتاب المدرسي الابتدائي من اقرأ إلى قراءتي

"للتذكير فقط" .. تطور الكتاب المدرسي الابتدائي من اقرأ إلى قراءتي
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:00

الثقافة هي مفتاح تطور الأمم، وهي خزان قيمها وهويتها ومختلف تجاربها. تحمل الثقافة تصورات بقاء المجتمعات، وخط السير الرابط بين الذاكرة والمستقبل.

الكتب المدرسية الابتدائية تعد إحدى أهم حلقات معانقة الطفل لهذه الثقافة الجماعية..كتب تطورت في المغرب وتحكمت فيها عناصر متداخلة..تطور عنوانه الأبرز من اقرأ إلى قراءتي..انتقال من ثقافة جماعية إلى أخرى فردانية.

من أهم هذه الكتب سلسلة اقرأ للراحل أحمد بوكماخ؛ كتاب يجسد قصة تربية وتعليم أجيال بصمت تاريخ المغرب، ميزته الأساسية اليسر والبساطة في التلقين، وفق منهجية أقل ما يمكن القول عنها إنها رائدة ومشبعة بالقيم.

هذه التغييرات والتطورات في إنتاج الكتاب المدرسي يراها البعض ليست إلا منتجات متأثرة بالتحولات العامة للمجتمع. يرى رواد هذا الرأي أن التغييرات في محتوى وشكل الكتاب المدرسي الابتدائي منذ أواسط الثمانينيات تأثرت برزنامة من التدابير الاقتصادية الجديدة. ثقافة الخوصصة الاقتصادية، واقتصاد السوق والمبادرة الحرة الفردية، ومراجعة هياكل الخدمات العمومية المجانية، كلها إجراءات ظاهرها اقتصادي وعمقها فلسفي ثقافي أثر في المحيط السوسيو ثقافي.

تغييرات تلو الأخرى طرأت على البرامج والمناهج الدراسية، خلقت نوعا من الخلل داخل المجتمع على مستوى العلاقات بين مختلف الأجيال، وأصبح من المستعجل تداركها ومعالجة سلبياتها.

قصة تطور الكتاب المدرسي الابتدائي تعالجها الحلقة الثانية من برنامج "للتذكير فقط"، من إنتاج هسبريس. تعرض الحلقة التي سيتم بثها مساء اليوم أهم التغييرات المتتالية على هذا الكتاب من زاوية الثقافة الاجتماعية والقيم المجتمعية التي يحملها ويقدمها للأجيال المغربية المتلاحقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مسافر الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:22
في المانيا اغلب التلاميذ يبدؤون التكوين المهني في 16 سنة ويذهب الى الجامعة فقط التلاميذ الاوائل وتصريح وزير الشغل الالماني له دلالة :كثرة المجازين تعني كثرة العاطلين.
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4
2 - الجيل الذهبي الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:25
تعلى العين حتى تعيى و مااعلى على الحاجب.
رحمة الله عليك يا معلمنا أحمد بوكماخ
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6
3 - موعاليم الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:35
عنوان بوكماخ اقرأ فعل أمر أي التلميذ مطالب بالقراءة
عنوان القراءة يدل على غياب التلميذ
عنوان قراءتي أصبح التلميذ مالك أمر يقرأ أو لا لا شأن لأحد
و لكن الشهادة لله المقرر الجديد يشبه كثيراً كتاب بوكماخ و يعطي نتائج جيدة خاص غا شوية الإخلاص في العمل
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0
4 - رداءة الكتاب الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:35
لماذا الكتب المدرسية التي اعدها بوكماخ كانت ناجحة ومؤثوة في المتعلمين الاطفال ومساعدة على التدريس ولماذا الكتب التي تم تأليفها في السنوات الاخيرة هي كتب فاشلة ورديئة تربويا وشكلا ومضمونا معرفيا وقيميا علما ان الذين قاموا بتأليفها هم المفتشون التربوين الذين استفادوا من صفقات تأليف الكتب المدرسية فاين يوجد الخلل هل في الكتب المدرسية ام في من اشرف على تأليفها واين ربط المسؤولية بالمحاسبة وكيف لمن يفتقد لقدرة التأليف والبحث ان يؤلف الكتاب المدرسي هذه من اعطاب التربية والتكوين لأن الأمور تسند لمن لا تكوين علمي لهم
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2
5 - Moi الاثنين 30 أبريل 2018 - 20:43
كنتمنى الوزارة المعنية تفكر فمقرر خاص بتلاميذ العالم القروي في اللغتين العربية و الفرنسية اخذة بعين الاعتبار انهم لا يتلقون التعليم الاولي
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