"قوارب الموت" تهيمن على الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا

وسام الحنكاري*

أفاد بلاغ لمرصد الشمال لحقوق الإنسان بأن المعطيات الواردة في النشرة الخاصة بدينامية الهجرة لشهر مارس 2018 تؤكد أن 60 % من محاولات المهاجرين الوصول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية تمت عن طريق قوارب الموت، مقابل 20 % من المحاولات التي تمت عن طريق تجاوز السياجات الحدودية الفاصلة بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، و20 % عن طريق وسائل أخرى.

وحسب البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه فإن النشرة عرفت مشاركة أزيد من 1190 مهاجرا ومهاجرة، في محاولة لتجاوز الحدود نحو مدينتي سبتة ومليلية، وشبه الجزيرة الإيبيرية، 94 % منهم ينحدرون من دول جنوب الصحراء، و5 % مغاربة، و1 % من جنسيات أخرى، من بينهم جزائريون.

كما أشار البلاغ إلى أن المرصد سجل استمرار الضغط على الشمال الغربي للمغرب بـ %65 من عدد المحاولات، مقابل 35 % فقط من الشمال الشرقي.

وأوضح البلاغ أن أزيد من 90 % من المهاجرين فشلوا في الوصول إلى سبتة ومليلية وشبه الجزيرة الإيبيرية، مقابل تمكن 9 % فقط من المهاجرين غير النظاميين وموت 1 % منهم.

وخلص المرصد إلى أنه أمام هذه المعطيات، يكون الربع الأول من سنة 2018 عرف محاولة أزيد من 4000 مهاجر غير نظامي الوصول إلى الضفة الأخرى.

وأورد المرصد أن نشرة دينامية الهجرة لمارس 2018 تعتبر النشرة الثالثة التي يصدرها المرصد خلال هذه السنة، وسيتحول إصدارها إلى كل ثلاثة أشهر، مع توسيع الرصد ليشمل مجالات أخرى.

وأكد البلاغ أن مرصد الشمال يتوخى من وراء هذه النشرة "تدارك النقص الحالي في الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالظاهرة، عبر رصد وضعية الهجرة والمهاجرين بشمال المغرب، بصفة خاصة، من خلال جمع المعطيات والوقائع والإحصائيات وتحليليها وتفسيرها، اعتمادا على مصادر موثوقة، قصد معرفة دينامية الهجرة بغرب البحر الأبيض المتوسط، واستشراف مستقبلها ووضع ذلك رهن إشارة الباحثين والمختصين".

وتعليقا على آخر وفاة لـ15 مهاجرا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، قال محمد بنعيسى، رئيس المرصد، في تصريح لهسبريس، إن الحدث يبرز عدم وجود جهود جدية للبحث عن حل للمشكل؛ كما أكد أن الضحايا لم تُعرف جنسياتهم بعد.

جدير بالذكر أن 3400 مهاجر نجحوا في بلوغ السواحل الجنوبية الإسبانية خلال الأشهر التي مضت، وأن المغاربة والماليين يتصدرون قائمة المهاجرين القادمين من دول شمال إفريقيا، لاسيما خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية وبداية العام الجاري، وفقا لما نقلته قناة "La Sexta" الإسبانية.